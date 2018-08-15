Генплан Тамбова обсудят в Интернете

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-14T17:33:44+03:00

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В Тамбове переходят на новый формат публичных слушаний. Соответствующие изменения произошло в федеральном законодательстве, в частности, как пояснили в управлении градостроительства и архитектуры области, вступила в силу статья 5.1 Градостроительного Кодекса РФ. Согласно нововведению, никакой необходимости собирать горожан в определенное время и в определенном месте больше нет.

- Эта статья разъясняет новый порядок обсуждения вопросов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий, - объясняет начальник управления градостроительства и архитектуры Александр Филатов. - В первую очередь речь идет об обсуждении проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки.

Напомним, традиционно публичные слушания по проектам территорий проходят в Тамбове в здании городского комитета архитектуры на улице К. Маркса. Если вопрос касается большого количество горожан (например, речь идет о генплане или правилах застройки и землепользования), то, учитывая, что на такие слушания приходят сотни жителей Тамбова, их проводят в больших помещениях, для этого используется актовый зал одного из корпусов технического университета. Для обсуждения градостороительной документации предусматривали определенный день и время, как правило, рабочее, поэтому далеко не все заинтересованные тамбовчане могли принять участие в слушаниях лично. Сейчас такая необходимость полностью исчезла.

Судьбу Тамбова решат в Интернете

- Новая статья позволяет нам расширить спектр участников и добавляется возможность проведения публичных обсуждений в сети Интернет, - продолжает Александр Алексеевич. - Для этого будет использоваться сайт «Госуслуги».

Впервые форму обсуждения градостроительных документов «опробуют» на новой редакции генерального плана города Тамбова а позже и на правилах застройки и землепользования областного центра. Для начала горожанам представят на обсуждение новый проект генерального плана. Документ этот приняли в 2017 году, но, как пояснили в управлении градостроительства и архитектуры, с этого момента и по сегодняшний день от физических и юридических лиц в ведомство поступило более 500 предложений по его изменению. Поэтому сейчас назрела необходимость в корректировке генплана.

Горожане смогут внести коррективы в проект генплана

Ознакомиться с его обновленным проектом можно будет на официальном сайте управления градостроительства и архитектуры области с 15 августа, тогда же откроется возможность внесения предложений и голосования «за» или «против» предложенный документ. Публичные обсуждения генерального плана продлятся в течение месяца. Для того, чтобы стать их участниками горожанам необходима лишь регистрация на сайте Госуслуг. Авторизация для участия пользователя проводится там же. Для этого требуется ввести лишь свои паспортные данные.

В обсуждении смогут принять участие и люди, которые не зарегистрированы на территории Тамбова, но имеют здесь земельный участок или недвижимость, а значит, происходящие в городе изменения могут затронуть их интересы. Для таких граждан на сайте предусмотрена возможность прикрепить документы, которые подтверждают владение собственностью в Тамбове, после чего они становятся полноправными участниками публичных обсуждений.

Наряду с обсуждением в Интернете, ка и прежде свои замечания по проекту генплана можно принести непосредственно в управление. Здесь будет работать экспозиция, а на все вопросы по новому проекту ответит специальный консультант. После того, как процедура обсуждения и голосования по генплану будет завершена, в управлении градостроительства подведут результаты и опубликуют итоговый документ. Тамбовчане, направившие свои предложения по проекту получат на них ответ, также в электронном виде. Несмотря на то, что наглядности в процедуре голосования стало меньше, сама она, уверены чиновники, станет намного прозрачней — ознакомиться с предложениями и результатами обсуждений смогут все желающие. А использование в качестве площадки портала «Госуслуг», по их мнению, позволяет рассчитывать на полную объективность процедуры. Вопросов территориального планирования изменения пока не коснутся. Жители как и прежде смогут принимать участие в «живых» публичных слушаниях. Новшеством для них станет лишь необходимость подтверждать либо факт проживания на участке, по которому эти слушания проводятся, либо предъявлять правоустанавливающие документы на имеющуюся здесь собственность.