Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-14T15:28:52+03:00

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Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Я являюсь вкладчиком банка «Траст». В связи с реорганизацией нужно ли мне подъехать в офис банка, изменится ли номер моего счета, условия хранения денег?

- Вначале надо сказать, что основной задачей объединения является переход к универсальной модели управления, ключевыми элементами которой станут базовые филиалы и региональные операционные офисы. В этом году в новую структуру войдут офисы «Открытия», ПАО «Бинбанк» и ПАО Национальный банк «Траст», в 2019 году – офисы ПАО «Росгосстрах-банк». В Тамбове формируется региональный операционный офис банковской группы «Открытие». Начиная с августа во всех офисах банка Траст пройдет ребрендинг, т.е все офисы будут работать под банковским брендом «Открытие». Продукты банка «Траст» в обновленных офисах будут сохранены, и клиенты могут по-прежнему ими пользоваться до конца срока их действия.

- Какие новые предложения появились у банка по ипотеке? Какое из них сегодня самое удобное и выгодное?

- Что касается развития ипотечного бизнеса в банке «Открытие», то у нас большие планы на это направление, мы точно знаем, что это самый динамично развивающийся сегмент в розничном кредитовании, и к тому же очень востребованный и социально-ориентированный продукт, который должен быть сильным в любом универсальном банке. С точки зрения нашего продуктового предложения уже в ближайшее время в линейке продуктов банка «Открытие» появятся новые программы и интересные предложения для различных категорий населения: индивидуальных предприниматели, собственников бизнеса, военнослужащих, а процедура получения кредита и требования к документом существенно упростятся. Доработка продуктового и сервисного предложения позволит привлечь новые клиентские сегменты и обеспечить рост ипотечного портфеля. Большое внимание банк «Открытие» уделяет развитию совместных проектов с участниками рынка: агентствами недвижимости и застройщиками по всей стране. В настоящий момент ставки по ипотечному кредитованию в банке «Открытие» начинаются от 8,7%.

- Включен ли банк в список уполномоченных по сопровождению банковских счетов застройщиков?

- Банк "Открытие" включен в список уполномоченных банков для работы в рамках нового 214-ФЗ и планирует активно заниматься и банковским сопровождением счетов застройщиков, и финансированием жилых проектов. Сегодня у нас есть ряд клиентов, которые реализуют жилищные проекты. И банк планирует существенно расширить свое присутствие в данной отрасли. В настоящее время банк активно готовится к изменениям законодательства: меняет продуктовую линейку, как в части обслуживания, так и в части финансирования и аккредитации застройщиков, усиливает компетенцию по экспертизе строительных проектов и в целом готов к введению нового закона.

- У меня карта «Открытия». В каких банкоматах я теперь могу снимать деньги, и будут ли сниматься проценты на эту операцию?

- В июле банк «Открытие» и «Бинбанк» объединили сети банкоматов на снятие наличных. Клиенты «Открытия» могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов «Бинбанка» без комиссии. В свою очередь, держатели карт «Бинбанка» также могут без комиссии пользоваться сетью банкоматов «Открытия» по домашним тарифам. Клиенты имеют возможность снимать средства в рамках лимитов, предусмотренных тарифами банка-эмитента. Дополнительных ограничений по лимитам на снятие в банкоматах объединенной сети не предусмотрено. В результате интеграции банкоматных сетей клиенты банка «Открытие» смогут воспользоваться 5700 устройствами на территории всей страны.

- Можно ли теперь воспользоваться в «Открытии» рефинансированием кредита в «Бинбанке»? Если теперь это единая структура, наверное, и кредитная база будет общей и для рефинансирования придется искать совсем другой банк?

- Да, это возможно. Потребительские кредиты, кредитные карты сторонних банков и ипотечные кредиты рефинансировать можно. В основном, рефинансируются кредиты наличными, а также кредитные карты. Особенность рефинансирования потребительских кредитов и кредитных карт в том, что после получения нового кредита, заемщику требуется закрыть старый кредит и принести в банк справку о погашенной задолженности. Хочу отметить, что спрос на рефинансирование ипотеки в этом году существенно вырос.

- Что-то изменится в процессе обслуживания клиентов? Какие услуги, кроме банковских, будете предоставлять своим клиентам?

- В этом году необходимо реализовать новую бизнес-модель и новую операционную модель, согласно которой «Открытие» продолжит развиваться как универсальный финансово-кредитный институт. Банк будет активно работать с клиентами по всем ключевым бизнес-линиям: крупный корпоративный, инвестиционный, малый и средний бизнесы, розница и private banking. «Открытие» владеет достаточно большим страховым бизнесом. Прежде всего, ОАО «Росгосстрах» и ОАО «Капитал-страхование». Также у нас самые крупные в стране негосударственные пенсионные фонды: АО «НПФ Лукойл-Гарант», АО «НПФ Электроэнергетики» и АО «НПФ РГС». Наша стратегия и бизнес-план этого года предусматривают объединение трех пенсионных фондов в один с инвестициями примерно в 600 млрд рублей и произойдет это объединение уже в третьем квартале текущего года. Есть еще современные digital-активы – «Точка», «Qiwi», достаточно известные на рынке компании. Все эти компании объединены в финансовую группу «Открытие» и мы будем предлагать их услуги своим клиентам.