В частном секторе на юге Тамбова снесли первый дом

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-07T16:28:38+03:00

Изменить размер текста: A A

О ЧП, которое произошло в квартале улиц Пролетарская, Энгельса, Карла Маркса «КП» сообщили сами жители этой территории. Напомним, в июне люди узнали, что их территория может быть отдана под застройку многоэтажками, проводить здесь работы должна была фирма «СК Жупиков». Проект застройки вынесли на публичные слушания, но жители квартала его отклонили. Впрочем, как пояснил главный архитектор области Александр Филатов, неприятие проекта не лишает застройщика права на диалог в владельцами домов и участков, расположенных в этом квадрате. Если они согласятся на условия строителей и продадут свое имущество, на освобожденных землях возможно строительство домов высотой до 8 этажей. Тогда же, на слушаниях, в качестве примера привели один из домов по улице Ржавской, где жители достигли договоренности с застройщиком и продали его. История с этим самым домом сейчас получила продолжение.

Несколько дней назад к дому подъехала строительная техника и его начали демонтировать. Спустя некоторое время на участке появился владелец части дома — Олег М. (имя изменено - ред.), который несколько лет назад получил это жилье и участок по наследству от матери. По его словам, увидев, что дом сносят, он вызвал на место полицию, после рассказал о происходящем соседям, мужчина жаловался, что его незаконно лишили собственности. Сообща жители квартала приняли решение просить помощи и у журналистов.

Жители искренне хотели помочь соседу, попавшему в "беду"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Владельцев у дома было трое, - рассказал на встрече со СМИ Олег М. - Я знал, что хозяева решили продать свои части, но сам я от предложения застройщика отказывался, хотя оно мне поступало. Со временем планировал реконструировать его, пристроить второй этаж, даже начал закладывать новый фундамент. Как оказалось, у мужчины действительно имеется свидетельство о праве собственности на часть дома по улице Ржавской.

Правда у стройфирмы оказалась своя версия событий, абсолютно непохожая на версию владельца дома. По словам юристконсульта ООО «СК Жупиков» Дмитрия Пуляева, хозяин части здания уже давно договорился со стройфирмой о продаже своей доли за 2 миллиона 400 тысяч рублей. И даже, уверяют в компании, получил задаток — сначала 500 тысяч, а потом еще столько же.

- Более того, с владельцем был заключен предварительный договор купли-продажи, оформленный нотариально, - говорит Дмитрий Пуляев. - Но непосредственно на сделку продавец дома не «вышел».

Юристконсульт уверяет, что стройфирма проверяла дом, который собиралась купить, на предмет наличия обременений, на первый взгляд все было «чисто». А потом, когда специалисты компании начали "копать" глубже, выяснилось, что Олег М. не может продать принадлежащую ему часть дома, потому что служба судебных приставов наложила на нее так называемое ограничение на совершение регистрационных действий. Причиной, как выяснили в ООО «СК Жупиков», стали долги мужчины перед банками. Чтобы продолжить работы с собственником недвижимости и участка заключили договор аренды на землю и получили письменное согласие от владельца на проведение там строительных и земельных работ.

– Я, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, не возражаю относительно проведения на вышеуказанном участке, который является долевой собственностью, любых видов земельных и строительных работ, - пишет в официальном согласии, подписанном в июне текущего года Олег М.. - Настоящим подтверждаю, что не вкладывал и не буду вкладывать денежные средства в проведении на нем каких-либо работ.

Кстати, как уверяют в «СК «Жупиков», чтобы выкупить дом, стройфирма предложила ему погасить все долги, с тем, чтобы ограничение на совершение сделок с его имущества сняли. Предполагалось, что мужчина будет постепенно отдавать деньги фирме. Но для того, чтобы реализовать этот вариант в стройкомпании потребовали поручителя, а в последний момент исполнитель этой «роли» от нее отказался.

В УФССП по Тамбовской области, где находится несколько исполнительных листов по долговым обязательствам Олега М., подтвердили, что мужчина действительно должен двум банкам круглую сумму. Но не расплачивается с ними, уверяя приставов, что не имеет никакого дохода.

- В собственности у должника три земельных участка, - рассказывает судебный пристав-исполнитель Советского отдела судебных приставов УФССП России по Тамбовской области Инна Алпатова. - Два из них находится в Сосновском районе и один — на улице Ржавской. На сегодняшний день запрет действует на один участок в Сосновском районе и на принадлежащую ему часть дома. Недавно с должником состоялась беседа, в ходе которой ему сообщили, что если он не начнет погашать свои долги, будет инициировано обращение в суд, после чего эти участки будут выставлены на реализацию.

По словам приставов, сообщение очень взволновало должника и вскоре после этого мужчина приступил к реальным действиям — обвинил стройфирму в том, что она лишила его родительского дома, а также призвал на помощь полицию и журналистов, которым пожаловался на «беспредел» застройщика.

Кстати, в «СК Жупиков» уже сообщили о своем намерении обращаться с заявлением в правоохранительные органы о привлечении М. к уголовной ответственности по статье мошенничество, не исключено, что заявление будет коллективным — к строителям примкнут еще и банки, которые не могут вернуть свои деньги.

Жители пойдут к чиновникам

Обитатели «южного» квартала намерены и дальше отстаивать свое право на жизнь в частном секторе. Известно, что они пытались добиться аудиенции у губернатора Тамбовской области, но пока им удалось договориться о беседе с заместителями главы региона, с жителями готовы встретиться первый заглавы администрации области Олег Иванов и вице-губернатор Арсен Габуев. Люди намерены добиваться проведения публичных слушаний по возвращению их территории зоны малоэтажного строительства, если на проведение слушаний они получат отказ, следующим шагом будет обращение в суд. В свою очередь застройщик, к которому людей накопилось очень много вопросов, тоже намерен наладить с ними диалог и дать жителям все необходимые разъяснения.