2018-08-04T14:40:48+03:00
Общество

Мэр Котовска попросил проверить себя полицию и прокуратуру

Глава города Алексей Плахотников хочет снять с себя обвинения в «разбазаривании» городского имущества
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мэр Котовска сам "заявил" на себя в полицию и прокуратуру.Мэр Котовска сам "заявил" на себя в полицию и прокуратуру.Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Недавно в социальных сетях появился пост жительницы Котовска Ирины Б., в котором женщина обвиняет главу города Котовска Алексея Плахотникова в «разбазаривании городского имущества».

- Просто из объявлений на «Авито». Какой-то Игорь (частное лицо) продает коммерческую недвижимость, коей является бывшее здание гинекологического отделения и часть родильного отделения! - пишет Ирина. - Вот как бывает! Господин Плахотников, что же Вы муниципальную собственность разбазариваете?

Некогда городскую собсивенность продают на "Авито"

Некогда городскую собсивенность продают на "Авито"

Как стало известно в ответ на эти обвинения глава города Котовска попросил местные правоохранительные органы провести проверку ...в отношении себя самого и администрации муниципального образования, которое он возглавляет. Соответствующие обращения уже направлены прокурору города Котовска Евгению Станкевичу и руководителю городского отделения полиции Сергею Коломоецу.

- В сети Интернет в социальной сети «Фэйсбук» было размещено сообщение с прикрепленными фотографиями о продаже части здания бывшего гинекологического и родильного отделения и «разбазаривании муниципальной собственности», - говорится в обращении администрации города Котовска подписанном первым заместителем главы администрации города Котовска Любовью Хлусовой. - Администрация города Котовска просит Вас провести проверку на предмет наличия состава преступления в действиях должностных лиц администрации города.

О результатах проверки администрация города просит сообщить им же. Кстати, это же заявление мэр Котовска Алексей Плахотников опубликовал в комментариях к посту Ирины Б.

– После проведения проверки, и по её результатам, будут приняты дальнейшие правовые действия, - такой фразой мэр Котовска снабдил свое сообщение.

Алексей Плахотников готов доказать, что он ничего не "разбазаривал"

Алексей Плахотников готов доказать, что он ничего не "разбазаривал"

Но испугать блогера не получилось. Напротив, женщина поинтересовалась у градоначальника, не постигнет ли такая же судьба здание местной детской поликлиники.

- Детскую поликлинику Игорь продавать не собирается случайно? Поясните, если можно. Все таки у меня двое малолетних детей, очень хотелось бы выяснить, что же происходит с детской поликлиникой! - пишет Ирина.

Вопрос с лечебными учреждениями для котовчан — болезненный. Дело в том, что в июне стало известно о закрытии единственного в городе роддома. Чиновники объяснили это тем, что учреждение не соответствует современным требованиям: здание построено более 100 лет назад, оборудование устарело, в учреждении не хватало врачей-неонатологов. Поэтому, после того, как в областном центре ввели в эксплуатацию новый перинатальный центр, жительницам Котовска предложили воспользоваться им. Но к такому аврианту будущие мамы отнеслись, мягко говоря, без энтузиазма. Тем не менее, несмотря на возмущение котовчанок, со 2 июля роддом закрыт. В учреждении остались лишь дежурный врач акушер-гинеколог, палаты и специальный кабинет для принятия экстренных родов. Но, как пояснили в администрации города Котовская, в посте Ирины Б. и, соответственно в объявлении о продаже коммерческой недвижимости речь идет вовсе не о недавно высвобожденных помещениях.

- Здания, которые продает частное лицо, действительно когда-то были частью медучреждения, но уже несколько лет таковыми не являются, - говорит пресс-секретарь главы города Котовска Эльвира Буханова. - Они находились в областной собственности, потом были переданы на баланс города, но так как средств на их ремонт и восстановление в бюджете не нашлось, горсовет еще 5 лет назад принял решение об их продаже в частные руки.

Таким образом сейчас владелец принял решение реализовать принадлежащие ему помещения, на что имеет полное право. В администрации Котовска подчеркивают, в случае, если по результатам проверки Алексей Плахотников не будет признан виновным в разбазаривании муниципального имущества, котовчанке Ирине Б. придется ответить за ложь. В ответ на это блогер, в свою очередь, обвиняет котовские власти в искажении информации. Женщина пояснила, что ее претензии направлены в адрес продавца, указанного в объявлении, а у главы города она лишь поинтересовалась, почему тот "разбазаривает" муниципальное добро. Слово «разбазаривать», которое котовские власти посчитали ложью, блогер использует в значении "тратить, раздавать, расходовать не по назначению, не по-хозяйски", поэтому, по мнению Ирины Б. ее вопрос вовсе не является оскорблением. Если уж придерживаться только фактов, в какой-то период больничные здания были проданы в частные руки.

Разобраться в истории этого противостояния теперь должны будут котовская прокуратура и полиция.

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