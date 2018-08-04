Мэр Котовска попросил проверить себя полицию и прокуратуру

4 Авг. 14:50 2018-08-04T14:40:48+03:00

Мэр Котовска сам "заявил" на себя в полицию и прокуратуру. Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

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Недавно в социальных сетях появился пост жительницы Котовска Ирины Б., в котором женщина обвиняет главу города Котовска Алексея Плахотникова в «разбазаривании городского имущества».

- Просто из объявлений на «Авито». Какой-то Игорь (частное лицо) продает коммерческую недвижимость, коей является бывшее здание гинекологического отделения и часть родильного отделения! - пишет Ирина. - Вот как бывает! Господин Плахотников, что же Вы муниципальную собственность разбазариваете?

Некогда городскую собсивенность продают на "Авито"

Как стало известно в ответ на эти обвинения глава города Котовска попросил местные правоохранительные органы провести проверку ...в отношении себя самого и администрации муниципального образования, которое он возглавляет. Соответствующие обращения уже направлены прокурору города Котовска Евгению Станкевичу и руководителю городского отделения полиции Сергею Коломоецу.

- В сети Интернет в социальной сети «Фэйсбук» было размещено сообщение с прикрепленными фотографиями о продаже части здания бывшего гинекологического и родильного отделения и «разбазаривании муниципальной собственности», - говорится в обращении администрации города Котовска подписанном первым заместителем главы администрации города Котовска Любовью Хлусовой. - Администрация города Котовска просит Вас провести проверку на предмет наличия состава преступления в действиях должностных лиц администрации города.

О результатах проверки администрация города просит сообщить им же. Кстати, это же заявление мэр Котовска Алексей Плахотников опубликовал в комментариях к посту Ирины Б.

– После проведения проверки, и по её результатам, будут приняты дальнейшие правовые действия, - такой фразой мэр Котовска снабдил свое сообщение.

Алексей Плахотников готов доказать, что он ничего не "разбазаривал"

Но испугать блогера не получилось. Напротив, женщина поинтересовалась у градоначальника, не постигнет ли такая же судьба здание местной детской поликлиники.

- Детскую поликлинику Игорь продавать не собирается случайно? Поясните, если можно. Все таки у меня двое малолетних детей, очень хотелось бы выяснить, что же происходит с детской поликлиникой! - пишет Ирина.

Вопрос с лечебными учреждениями для котовчан — болезненный. Дело в том, что в июне стало известно о закрытии единственного в городе роддома. Чиновники объяснили это тем, что учреждение не соответствует современным требованиям: здание построено более 100 лет назад, оборудование устарело, в учреждении не хватало врачей-неонатологов. Поэтому, после того, как в областном центре ввели в эксплуатацию новый перинатальный центр, жительницам Котовска предложили воспользоваться им. Но к такому аврианту будущие мамы отнеслись, мягко говоря, без энтузиазма. Тем не менее, несмотря на возмущение котовчанок, со 2 июля роддом закрыт. В учреждении остались лишь дежурный врач акушер-гинеколог, палаты и специальный кабинет для принятия экстренных родов. Но, как пояснили в администрации города Котовская, в посте Ирины Б. и, соответственно в объявлении о продаже коммерческой недвижимости речь идет вовсе не о недавно высвобожденных помещениях.

- Здания, которые продает частное лицо, действительно когда-то были частью медучреждения, но уже несколько лет таковыми не являются, - говорит пресс-секретарь главы города Котовска Эльвира Буханова. - Они находились в областной собственности, потом были переданы на баланс города, но так как средств на их ремонт и восстановление в бюджете не нашлось, горсовет еще 5 лет назад принял решение об их продаже в частные руки.

Таким образом сейчас владелец принял решение реализовать принадлежащие ему помещения, на что имеет полное право. В администрации Котовска подчеркивают, в случае, если по результатам проверки Алексей Плахотников не будет признан виновным в разбазаривании муниципального имущества, котовчанке Ирине Б. придется ответить за ложь. В ответ на это блогер, в свою очередь, обвиняет котовские власти в искажении информации. Женщина пояснила, что ее претензии направлены в адрес продавца, указанного в объявлении, а у главы города она лишь поинтересовалась, почему тот "разбазаривает" муниципальное добро. Слово «разбазаривать», которое котовские власти посчитали ложью, блогер использует в значении "тратить, раздавать, расходовать не по назначению, не по-хозяйски", поэтому, по мнению Ирины Б. ее вопрос вовсе не является оскорблением. Если уж придерживаться только фактов, в какой-то период больничные здания были проданы в частные руки.

Разобраться в истории этого противостояния теперь должны будут котовская прокуратура и полиция.