2018-08-03T14:30:23+03:00
Общество

Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

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Как известно, в начале года было объявлено о масштабном слиянии ряда крупных игроков в сфере банковского бизнеса и страхования под единым брендом ПАО Банк «ФК Открытие». В новую структуру войдут ПАО «Бинбанк» и ПАО Национальный банк «Траст», ПАО «Росгосстрах-банк». Объединенная сеть «Открытие» – это 960 точек продаж в 70 регионах страны, в том числе и Тамбовской области.

Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Александр Матинко готов ответить на вопросы читателей об итогах объединения и планах развития в ближайшей перспективе, кредитовании бизнеса и частных клиентов, а также представить региональную команду.

С 3 по 10 августа ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

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