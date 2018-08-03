В «Русском стиле»: красиво, качественно, недорого

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-03T10:38:05+03:00

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Трикотажная продукция предприятия «Русский стиль» уже хорошо знакома жителям Тамбовской области — за 16 лет работы, фирма зарекомендовала себя как производитель качественной, красивой и бюджетной одежды. Свои сильные позиции «Русский стиль» удерживает все эти долгие годы. А начиналось все в 2002-м, с совсем маленького, буквально надомного предприятия, создателем которого стала Римма Ивановна Ситникова.

Трикотажное производство мне очень близко, ведь больше 30 лет я проработала на Рассказовской трикотажной фабрике, - рассказывает Римма Ивановна. - Начинала с должности швеи, затем работала мастером раскройного участка, позже стала технологом.

Именно поэтому Римма Ивановна прекрасно ориентируется в особенностях швейного производства — от этапа закупки полотна и фурнитуры, до реализации уже готовой продукции. В начале 2000-х, когда на предприятии, где работала Римма Ситникова, начались проблемы — уменьшилось количество заказов, простаивало производство, а вскоре последовали и сокращения сотрудников, и было решено открыть собственное трикотажное производство. Конечно, признается Римма Ивановна, поначалу было нелегко. Открыть предприятие оказалось несложно, а вот чтобы оно росло и развивалось, пришлось приложить немало усилий.

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Сначала у меня работали всего пять человек, - вспоминает Римма Ситникова. - Мы шили одежду, искали рынок сбыта для своей продукции, постепенно закупали дополнительное оборудование, расширялись, и вскоре решили приобрести здание бывшего рассказовского маслозавода, чтобы на его площадке создать уже полноценное швейное предприятие.

Сейчас на предприятии «Русский стиль» трудятся уже 50 человек, а одежду, которую здесь шьют, с удовольствием покупают не только жители Тамбовской области, но и других регионов страны. Продукция пользуется спросом в Москве, Санкт-Петербурге, ее поставляют в Челябинскую область и в Казахстан. Римма Ивановна уверена, что география предприятия со временем будет только расширяться: организация всегда с удовольствием принимает участие в ярмарках, которые проходят в Тамбове, Уварово, Мичуринске и завоевывают там новых поклонников своей продукции, в том числе из других регионов нашей страны.

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Приобрести одежду предприятия «Русский стиль» можно в Тамбове, магазин находится по адресу ул. Коммунальная, 26 (напротив ТЦ 21 Век) и в Рассказово на ул. 8 Марта в ТЦ «Фаворит», ул.Советской, 105 (мкр-он «Дубняк») и на Центральном рынке.

Получить консультации и задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (47531) 2-07-11 и электронной почте russianstyle-2002@yandex.ru

Трикотажные вещи нашего предприятия пользуются очень большим спросом, - говорит Римма Ситникова. - Мы никогда не экономили на качестве! В производстве одежды используется турецкое и итальянское полотно, импортная фурнитура. Поэтому одежда не деформируется при стирке, не линяет и очень долго служит.

Стараются в «Русском стиле» отслеживать и последние тенденции в производстве тканей для пошива трикотажной одежды. Римма Ивановна часто бывает у столичных поставщиков и выбирает для своего производства необычные полотна, которых нет на других предприятиях. Еще один секрет успеха - в «Русском стиле»с момента создания предприятия придерживаются грамотной ценовой политики, ведь шьют здесь повседневную одежду, необходимую каждому человеку — бельевой, домашний и верхний трикотаж, а значит, уверена Римма Ситникова, вещи должны быть доступны абсолютно любому потребителю, независимо от его достатка.

Сейчас в линейке нашего предприятия более ста моделей одежды, предназначенной для детей, мужчин женщин, есть даже вещи больших (до 70-го) размеров, - рассказывает Римма Ивановна. - Мы постоянно находимся в диалоге в покупателями, прислушиваемся к их мнению с стараемся следовать пожеланиям клиентов. На достигнутом, конечно же не останавливаемся - конструкторы предприятия работают над созданием новых моделей, поэтому ассортимент одежды в наших магазинах постоянно обновляется.

Учитывая большой спрос на продукцию предприятия «Русский стиль» Римма Ситникова готова еще увеличить и расширить производство, все возможности для этого есть, вот только кадровый вопрос, как оказалось, и в этой сфере стоит сейчас достаточно остро — специалистов не хватает. Но на предприятии из-за этого вовсе не опускают руки, а постепенно, благодаря грамотной работе, обеспечивают себя новыми кадрами.

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Мы используем все возможности, чтобы привлечь на производство сотрудников, - говорит Римма Ивановна. - Принимаем участие в федеральных и региональных программах по трудоустройству, активно сотрудничаем с центрами занятости, по одной из таких программ обеспечили работой людей с ограниченными возможностями, они, кстати, зарекомендовали себя очень исполнительными и ответственными сотрудниками. Кроме этого, на нашем предприятии проходят практику студенты индустриально-промышленного техникума.

Во время работы на предприятии молодые люди получают возможность познакомиться со своей будущей профессией, узнать ее тонкости от опытных наставников, которыми становятся лучшие сотрудники трикотажного предприятия, кроме того, студенты, без отрыва от обучения могут получить здесь свою самую первую работу. Римма Ивановна без всяких опасений принимает в слаженный и доброжелательный коллектив таких вот новичков не имеющих опыта. При этом полдня ребята проводят в учебном заведении, а оставшуюся часть времени — на производстве. Есть возможность трудоустроиться в «Русский стиль» и у школьников во время летних каникул. А во время учебного года предприятие приглашает школьников на экскурсии по своим цехам. Именно во время таких посещений ребята решают сюда вернуться в качестве сотрудников. Например, сейчас на складе предприятия работают несколько подростков. Римма Ивановна доверила им очень ответственный фронт работ — школьники общаются с заказчиками продукции, отвечают на вопросы покупателей и, по словам руководителя предприятия, прекрасно справляются со своими обязанностями. При этом за свою работу ребята получат вполне приличную зарплату — не менее ее минимального размера, предусмотренного законодательством, а это порядка 11 тысяч рублей.

Кадры с ветки не сорвешь! - уверена Римма Ситникова. - Поэтому мы готовы растить их самостоятельно. На предприятие могут устроиться даже люди, которые не имеют профильного образования. Если у человека есть желание работать и получать достойную зарплату, то он всему научится непосредственно на производстве. Конечно, необходимость в квалифицированных кадрах — модельерах-конструкторах, технологах, тоже очень велика и нашим сотрудникам, которые хотели бы получить такое образование, мы обязательно предоставляем такую возможность. Они могут и учиться и работать одновременно.

Вообще, забота о коллективе — одна из основных задач грамотного руководителя, именно этой истины придерживается в своей работе Римма Ситникова. Своей главной задачей она считает сохранить и приумножить производство, даже несмотря на трудности, среди которых увеличивающиеся налоги, постоянно «скачущий» курс доллара.

Как руководитель я принимаю все меры, чтобы производство работало, чтобы сотрудники предприятия были уверены в завтрашнем дне, - говорит Римма Ивановна. - И конечно, все мы работаем для наших покупателей, делая все, чтобы обеспечить их качественными, красивыми и доступными трикотажными изделиями.

Автор Татьяна Юрьева

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