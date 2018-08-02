В Тамбове отказались от ликвидации котельных

2 Авг. 10:00 2018-08-01T15:37:37+03:00

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В Тамбове обсудили проект схемы теплоснабжения областного центра. Напомним, вопрос о ее разработке стал перед властями в прошлом году, когда действующая схема не устроила специалистов Минэнерго. Тогда же было принято решение привлечь к ее разработке специалистов серьезных проектных институтов, в общей сложности проект документа обошелся бюджету в сумму около 5 миллионов рублей.

Подсчитано, что на сегодняшний день суммарная протяженность тепловых сетей основных теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Тамбове составляет 712,245 километров в однотрубном исчислении. При этом более 590 километров из них были проложены до 1990 года, т. е. срок эксплуатации 83 процентов трубопроводов тепловых сетей превышает 27 лет. Законом предусмотрено, что новую схему должны обсудить, в том числе с привлечением жителей на публичных слушаниях, они прошли 23 июля в городской мэрии.

Срок эксплуатации большинства теплосетей - почти 30 лет.Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- На обсуждение было вынесено три сценария развития системы теплоснабжения в городе. Это умеренно-оптимистический, форсированный и консервативный, - пояснили в администрации города Тамбова. - Первый предполагал переключение 7 работающих котельных с МУП «Тамбовтеплосервис» на Тамбовскую ТЭЦ. По мнению специалистов, в «утиль» предполагалось отправить не самые мощные объекты, подобные тем котельным, что расположены на улице Октябрьской, 29, Советской, 118 и др.

Тем не менее, выяснилось, что это вполне работающие котельные, которые принадлежат различным предприятиям города. Другой вопрос – заинтересованности в содержании этих объектов у собственников нет, и как решать эту проблему, пока непонятно. Второй вариант, предложенный к обсуждению на публичных слушаниях - радикальный, также предусматривал закрытие котельных, но в этом случае под «удар» попадали объекты муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис». Согласно этому сценарию, в период с 2019 по 2023 годы 17 котельных планировали ликвидировать, а жителей, запитанных от них, переведут на теплоснабжение от ПАО «Квадра», то есть от Тамбовской ТЭЦ.

В число таких объектов вошли мощные котельные, расположенные в центральной и южной частях города – на улице С. Разина, 6, улице Советской, 43, улице Пионерской, 16, улице Гоголя, 4, улице Интернациональной, 56, и др. Помимо ликвидации котельных, этот проект предусматривал строительство новых сетей и насосной станции. Дело в том, что без нее мощностей тамбовской ТЭЦ для отопления южной части города может и не хватить.

Такие проблемы, кстати, возникали на севере города, который находится на более высоком уровне, нежели сама теплостанция, давления теплоносителя просто не хватало для того, чтобы обеспечивать жителей качественным теплоснабжением. В итоге часть домов запитали от ГТ ТЭЦ, находящейся в этом же районе. Прошедший зимний период «северяне» пережили без серьезных проблем. Понятно, что затраты на реализацию такой схемы теплоснабжения были бы огромны. Подсчитано, что переподключение в Тамбовской ТЭЦ обошлось бы примерно в 1 миллиард рублей. Причем все эти затраты легли бы на тамбовчан.

- Среди источников финансирования этих проектов, указывались включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию и плату за подключение, - объясняют в мэрии. – Более того, реализация этой схемы теплоснабжения областного центра привело бы к финансовым потерям муниципального предприятия.

Подсчитано, что МУП «Тамбовтеплосерсвис» недополучал бы ежегодно порядка 32 миллионов рублей. Третьим, самым «бескровным» вариантом, стал консервативный, то есть предполагающий оставить в областном центре все так, как есть сейчас. Этот вариант не предусматривал никаких переподключений, ликвидации котельных и, соответственно, не подразумевал серьезного повышения тарифов на теплоснабжение , а значит, дополнительных трат жителей

-- Все три сценария были вынесены на открытое голосование, - рассказали в администрации города Тамбова. - Большинством голосов участвующие поддержали третий вариант развития системы теплоснабжения. Рабочая комиссия по организации и проведению публичных слушаний обобщит все поступившие замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения города Тамбова, и после этого будет рекомендовать ее для рассмотрения главе города Тамбова.

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Сейчас в Тамбове работает специальная комиссия по подготовке областного центра к новому отопительному сезону.

- Цель этой комиссии - проведение своевременного контроля за выполнением тех плановых мероприятий, которые намечены в графике каждого учреждения и каждой организации, и выполнения обязательств ресурсоснабжающих организаций, принятых в рамках тарифного регулирования, - говорит заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Панков. - В частности, это программы капитального ремонта, в которые включены мероприятия по устранению недостатков, выявленных во время предыдущего отопительного сезона.

Работа не прекращалась и с окончанием отопительного сезона, просто плавно перетекла в новую фазу, идет подготовка к следующему отопительному сезону, который не за горами. Регулярно проводятся комиссионные выезды на место, во время таких визитов решается еще одна проблема .

- Важно не только устранить повреждения, которые обнаружились на тепловых сетях, но и восстановить благоустройство, - объясняет Дмитрий Николаевич. - И поскольку работа ни одного ресурсопоставщика не может проходить изолированно, а обязательно соприкасается с работой других структур коммунального хозяйства, в совместных выездах участвует и «Дирекция городских дорог», и различные структуры администрации города, и ЕГЦДС, и другие. Нередко устранить нарушения на теплосетях мешают пересекающиеся кабели линии водо- или электроснабжения. Поэтому совместный выезд — это, прежде всего, поиск наименее затратного, наиболее легко реализуемого пути устранения того или иного повреждения.

Непосредственно к концу подготовительного периода будут проверяться управляющие компании по степени их готовности к отопительному периоду, к подаче теплоносителя. Кстати, учитывая, что в предыдущие годы проблема отоплением на севере была снята, в этом году большее внимание решено уделить проведению работ на теплосетях в центральной части города.

- Ресурсопоставщики уже приступили к работам, которые коснутся большого объема квартальных сетей, что позволяет ожидать значительного улучшения ситуации,- считает Панков. - Инвестиционная программа «Тамбовтеплосервиса» не такая крупная, но, тем не менее, предприятие приступает к реализации ряда мероприятий, подключает детский садик, микрорайон Телецентр. Мы надеемся, что в этом году будет продолжена реализация программы энергосбережения, в рамках которой в прошлом году в реконструкцию квартальных сетей были вложены 72 миллиона рублей, в этом году хотим подтвердить те же цифры, и даже увеличить, получив средства в размере 100 миллионов рублей.