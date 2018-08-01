В тамбовской больнице после операции на миндалинах умерла 20-летняя девушка

1 Авг. 11:00 2018-07-31T17:26:12+03:00

Изменить размер текста: A A

20 июля в городской больнице, спустя несколько дней после операции по удалению миндалин, умерла 20-летняя Кристина Попова. Для всех кто знал эту жизнерадостную, талантливую девушку, произошедшее стало шоком.

- Кристина легла в больницу 11 июля, - рассказывает близкая подруга девушки Ольга Москвичева. - Примерно около года она лечила хронический тонзиллит, но в итоге, так называемое консервативное лечение результатов не дало, врачи советовали операцию.

Кристина решила согласиться на нее, девушка планировала подлечиться, сделать себе медкнижку и заняться поисками работы. При поступлении, по словам ее родных, все анализы у девушки были в норме, никаких отклонений не было, поэтому все рассчитывали на то, что относительно несложная операция пройдет без проблем.

- Мне тоже удаляли миндалины, - рассказывает мама Кристины Ирина Ерькина. - Это делается достаточно быстро — минут 20-30 и без серьезных болевых ощущений впоследствии.

В день операции — 12 июля, Ирина Ильинична была в больнице. Ее назначили на 9 часов 15 минут, к назначенному времени Кристина ушла в операционную и почему-то надолго пропала.

- Дочери делали операцию в течение двух часов, - продолжает Ирина Ильинична. - Я уже начала беспокоиться, спрашивать у медперсонала, что происходит, но все меня заверили, что операция проходит по плану, просто Кристина какое-то время провела в некой «очереди». Операцию закончили лишь в 11 часов 10 минут. По словам Ирины, в это время в больнице происходило что-то странное, врачи куда-то выбежали, когда женщине все-таки удалось поговорить с хирургом, та призналась, что операция прошла с осложнениями.

- Врач сказала, что у Кристины оказались порезаны артерии, - говорит мать девушки. - Но, наверное, это было сказано в горячке, потом, когда я пыталась выяснить, что же случилось с моей дочерью на операционном столе, от своих первых объяснений врач отказалась.

После операции в палату Кристину привезли с кровотечением. А уже 13-го июля состояние Кристины серьезно ухудшилось — у нее поднялась температура, появились боли в животе, отекла шея, горло, корень языка и язычка. Девушка не могла полноценно дышать, есть и пить.

– Все время, что Кристина провела в больнице я не могла встретиться и поговорить с ее лечащим врачом, - говорит Ирина Ерькина. - Она как будто пряталась от меня. Удалось пообщаться с завотделением, но он мне откровенно нахамил и выгнал из кабинета. Сама Кристина обращалась с жалобами, но в ответ слышала лишь упреки, что она сама не старается питаться и пить, а должна. Даже когда дочь попросила поставить ей капельницу с глюкозой, потому что была очень слаба от голода, ей отказали, сказав, что необходимости в этом нет.

Состояние Кристины резко ухудшилось 17 июля, в этот день у нее одна за другой лопнули сонные артерии, справиться с этим осложнением врачи не смогли. У Кристины развился отек мозга, девушка впала в кому...20 июля ее не стало.

Несмотря на шок, который испытали родные девушки, узнав о смерти Кристины, после случившегося они приняли решение добиться наказания виновных в этой трагедии и обратились с заявлением в следственный комитет.

- Я понимаю, что моего ребенка уже не вернешь, - говорит Ирина Ильинична. - Но может быть хоть кого-то еще нам удастся спасти. Мы готовы бороться, дойдем если нужно, до Москвы.

Сейчас на руках у родных есть заключение эксперта, который проводил вскрытие тела Кристины Поповой, согласно этому документу, причиной смерти стали «Последствия кровотечения из ветвей глоточных артерий». Но, по словам Ирины Ерькиной, врачи все-равно не признаются, что повредили артерии во время операции, настаивают, что сосуды лопнули сами, якобы, такие случаи в медицинской практике уже случались, правда редко — один на миллион...

Причиной смерти девушки стало кровотечение.

В случившемся с Кристиной Поповой сейчас должны разобраться следователи.

- По данному факту следственными органами СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка деятельности медицинских работников, проводивших хирургическое вмешательство и принимавших участие в лечении больной, - рассказала старший помощник СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - К настоящему времени из лечебного учреждения изъята медицинская документация пациентки. Для определения точной причины смерти девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам Ирины Ерькиной, оперировавшая ее дочь врач сейчас находится в отпуске. На днях женщина несколько часов провела в следственном комитете, изучая копию медицинской карты дочери.

– Я знаю все, что происходило с Кристиной в больнице, - говорит Ирина. - Присутствовала там, всегда была с дочерью на связи. То, что написано в истории, не соответствует фактам. Например, по документам операция началась в 10 часов и закончилась в 10.40, на самом деле она длилась с 9.15 до 11.10. Кристине все время «проставляли» нормальную температуру — 36,6, а по факту она поднималась выше 38 градусов. Я внесла очень много поправок...

Медики больницы и руководство регионального управления здравоохранения пока не дают никаких объяснений случившемуся, все ссылаются на медицинскую тайну, которую по закону обязаны соблюдать.