В Тамбове пройдет митинг против пенсионной реформы

26 Июль 11:00 2018-07-25T17:34:35+03:00

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В Тамбове состоится митинг против повышения пенсионного возраста, его инициируют представители регионального отделения КПРФ. Организаторы рассказали, что с трудом, но им все-же удалось получить разрешение на проведение акции в областном центре.

- Мы заявляли для проведения протестной акции шесть городских площадок — у ЛДС «Кристалл», на площади имени Ленина, в сквере у памятника Зое Космодемьянской, но получили отказ от городских властей, - рассказал представитель тамбовского отделения КПРФ Артем Александров. - Единственное место, которое нам утвердили — сквер в микрорайоне ТЭЦ.

Несмотря на то, что протестующих против повышения пенсионного возраста фактически отправили на окраину города, организаторы митинга рассчитывают, что тамбовчан это не остановит и они придут на акцию, чтобы высказать свое мнение к законопроекту, который, кстати, уже прошел первое чтение в Государственной Думе. Известно, что тамбовские депутаты в Госдуме— Тамара Фролова, Александр Жупиков, Александр Поляков проголосовали «за» принятие проекта пенсионной реформы.

- Мы проводим информационную работу, чтобы привлечь на митинг как можно больше участников, - продолжает Артем Александров. - В местах массового скопления горожан раздают листовки-приглашения на мероприятие. Кроме того, мы намерены активно задействовать социальные сети, ведь их целевая аудитория — это как раз те люди, которые попадут под «удар» реформы.

Напомним, сейчас идет речь о том, чтобы повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин, и до 65 — для мужчин. Нынешним пенсионерам объясняют, что это позволит ежегодно повышать им пенсии примерно на 1 тысячу рублей. Причем эту информацию пенсионеры понимают по своему, поэтому за разъяснениями мы обратились в отделение ПФР по Тамбовской области. Так вот, речь не идет о том, что эта самая 1 тысяча рублей будет делиться на 12 месяцев, но и мнение, что каждый месяц пенсия будет пошагово расти на эту самую тысячу неправильное. Предполагается следующая схема: если в к примеру сейчас размер пенсии составляет 10 тысяч рублей в месяц, то в следующем году (если все пойдет по задуманному плану), она составит 11 тысяч рублей, еще через год - 12 тысяч рублей и т. д.

- Принятие законопроекта позволит проводить индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы темпами более, чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было никогда в истории Российской Федерации, - уверен министра труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. - В 2024 году запланирован выход на размер пенсии неработающих пенсионеров около 20 тысяч рублей.

По мнению организаторов протестного мероприятия в Тамбове, такие заявления, не что иное, как попытка «отколоть» нынешних пенсионеров, которым в случае повышения пенсионного возраста, получат высокие пенсии, от остального общества. Митинг против задуманной властями пенсионной реформы в Тамбове состоится уже в эту субботу, 28 июля в 11.00 в сквере микрорайона ТЭЦ (на перекрестке улиц Урожайной и Моршанского шоссе).

Кстати, как стало известно на первом чтении скандального документа в Госдуме, регионам увеличили время на обдумывание законопроекта и продлили возможность направления поправок в него. Об этом на заседании сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Накануне профильный комитет принял решение о продлении срока предоставления поправок ко второму чтению «с 18 августа до 24 сентября», - сказал он. Таким образом у регионов будет два месяца на подготовку своих предложений в закон о совершенствовании пенсионной системы.

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Руководитель тамбовского пенсионного фонда вошел в пятерку самых богатых в стране

Николай Горденков - один из богатейших управленцев в ПФР.

Руководители пенсионного фонда России, в том числе управляющие региональных отделений страны отчитались о своих доходах за 2017 год. Тамбовская область в этом списке занимает одно из первых мест. Самым высокооплачиваемым работником пенсионного фонда России стал заместитель председателя правления Николай Козлов, заработавший в прошлом году более 9,2 миллионов рублей. На втором месте - управляющий отделением ПФ РФ по республике Бурятия Евгений Ханхалаев, чей доход превысил 7,7 миллионов рублей, на третьем - управляющий ОПФР по Новгородской области Алексей Костюков с доходом почти 6,4 миллиона рублей. Четвертое место – у заместителя председателя правления ПФР Наталии Петровой (5,6 миллионов рублей). На пятом месте оказался управляющий ОПФР по Тамбовской области Николай Горденков. Его годовой доход составил 5 миллионов 582 тысячи рублей. В собственности у Горденкова два земельных участка общей площадью 2,8 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 145,3 квадратных метра, четверть доли квартиры площадью 63,8 квадратных метра. Вся недвижимость управляющего находится в России. Кроме того Николай Горденков владеет автомобилем Мицубиши Паджеро Спорт. Его супруга заработала за прошлый год 343 тысячи рублей. В собственности у нее четверть квартиры, а в пользовании — жилой дом и земельный участок. Кстати, в в 2016 году семья Горденковых задекларировала 8 миллионов 231 тысячу рублей, из которых почти 7,9 миллионов заработал глава семейства, остальную сумму составили доходы супруги. Напомним, Николай Горденков возглавил Пенсионный фонд Тамбовской области в январе 2017 года. С 2009 по 2015 годы он занимал пост заместителя главы администрации Тамбовской области, где курировал вопросы здравоохранения, образования, социальной поддержки и социального обслуживания населения.