Сделай краше

26 Июль 10:00 2018-07-27T10:00:02+03:00

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Губернатор Александр Никитин назвал формирование основ принципиально новой городской среды одним из приоритетов 2018 года. В этом году в программе участвуют 92 муниципалитета. Будет благоустроено 229 дворовых и 126 общественных территорий. На эти цели планируется направить около 250 миллионов рублей. В настоящее время активные работы по благоустройству ведутся во всех муниципалитетах региона.

И соседи завидуют

В доме 1 микрорайона Южный поселка Строитель, что в Тамбовском районе, Виктор Самодуров живет уже семнадцать лет. И такой активной работы по благоустройству территории, которая развернулась в микрорайоне в последние годы, он не помнит. Особенно пенсионеру нравится, как меняется его двор. Утрамбовываются кучи щебня и песка. Под мерный рокот тракторов и асфальтоукладчиков здесь появляются новые дорожки.

- Все жители нашего большого двора очень рады происходящим изменениям. Уже не хочется вспоминать о грязи, которая здесь была, - даже машины в ней буксовали. Теперь нашему двору завидуют все соседи – он будет самым красивым и уютным, - говорит Виктор Самодуров.

Большая дворовая территория, расположившаяся между домами 1 и 2 микрорайона Южный и домом 29 микрорайона Центральный поселка Строитель была включена в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 2018 года. На преображение двора было выделено 1,5 миллиона рублей. Примечательно, что 1 миллион рублей из этих средств изыскали в бюджете Цнинского сельсовета.

В итоге здесь не только будет заасфальтирована дворовая территория, установлено внутридворовое освещение, но и детская площадка. Перед началом работ представители сельсовета неоднократно встречались с местными жителями, которые делали особый акцент на необходимости оборудования автомобильной стоянки. И она здесь будет – на три десятка автомобилей.

Завидуют соседи теперь и жителям дома 30 по улице 7 Ноября в микрорайоне Кочетовка-5 города Мичуринск. Правда, еще совсем недавно поводов для зависти не было - этот двор буквально утопал в грязи. Дом был заселен почти 40 лет назад. Тогда же была заасфальтирована и дворовая территория. Десятилетия эксплуатации сделали свое дело — асфальт разрушился. Несколько лет назад инициативные жители дома на собственные средства сделали твердое покрытие у подъездов. Но территория вокруг оставалась необустроенной.

Виктору Самодурову очень нравится, как преображается его двор.

- Одно спасение — участие в программе. Своими средствами здесь не справиться. А по программе есть замечательная возможность и дорогу отремонтировать, и лавочки с урнами поставить. Теперь одно удовольствие во двор выйти, - поделился своей радостью Валерий Трунов, семья которого живет в этом доме с момента заселения.

Жильцы за территорией двора следят тщательно. Зеленые зоны здесь украшают цветы, самодельные вазоны, клумбы отличаются красотой и опрятностью.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в Мичуринске преобразятся 33 двора. При этом четыре из них были включены в программу дополнительно – на сэкономленные во время проведения торгов средства.

Срок – неделя

Быстро и качественно провели работы по благоустройству в райцентре Первомайский. В рамках реализации программы в этом году муниципалитет получил более 3 миллионов рублей. Первомайцы предложили благоустроить три дворовых и одну общественную территорию. За неделю подрядчик выполнил все работы.

Так, новое асфальтовое покрытие появилось во дворе дома 5 на улице Московская. Там заасфальтировали не только основной подъезд между домом и гаражами. Были обустроены и многочисленные дорожки. Теперь в ненастную погоду жителям будет комфортно ходить по двору.

Самый большой объем работы выполнен во дворах домов 1,2,3,6,7,8,9,10 на улице Молодежная. Основной проезд между домами был заасфальтирован еще в прошлом году по этой же программе. А теперь по просьбам жителей благоустройство продолжилось. Заасфальтированы подъезды к домам, дорожки к детскому саду и детской площадке.

Выбирают жители

Губернатор Александр Никитин убежден, что жители сами должны решать, каким должен быть парк или сквер рядом с их домом, как преобразить любимое место отдыха. И тамбовчане с ним согласны.

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В начале года жители Притамбовья высказались за ремонт общественной территории по улице Дорожно-Строительная микрорайона ДСУ-2, что в поселке Строитель. На проведение работ было выделено 1,1 миллиона рублей. 1 июня детвора с удовольствием резвилась на благоустроенной территории. Здесь частично заасфальтировали дорогу, установили качели, горку, карусель, скамейки и спортивные тренажеры, высадили туи.

- Ранее на этом месте находился дом, который снесли по программе переселения граждан из аварийного жилья. Теперь общественная территория превратилась в комфортную парковую зону, чему наши жители очень рады, - сказала глава Цнинского сельсовета Вера Илясова.

С фантазией подошли к благоустройству центральной площади Жердевки.

С фантазией подошли к благоустройству центральной площади Жердевки. Ее заселили зеленые животные – пять топиарных фигур с искусственным покрытием. Арт-объекты украсили площадь перед летней сценой, которую тоже сейчас ремонтируют. В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на площади уложено 170 квадратных метров тротуарной плитки.

В отремонтированном сквере поселка Строитель с удовольствием проводят время и стар, и млад

В управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области отмечают, что в регионе особый акцент делается на комплексном благоустройстве территорий. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» синхронизируется с программой капитального ремонта многоквартирных домов, другими проектами. Такой подход позволяет учесть все пожелания жителей, провести более масштабные работы.

Светлана Мерцалова

Материал подготовлен в рамках грантовой поддержки информационных социально значимых проектов Тамбовской области.