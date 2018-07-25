Тамбовским малоэтажкам дадут больше денег на капремонт?

25 Июль 11:00 2018-07-24T19:38:46+03:00

На ремонт 2-3 этажек денег нужно не меньше, чем для высоток. Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

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Депутаты тамбовской областной думы подготовили обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву, председателю госдумы Вячеславу Володину и председателю совфеда Валентине Матвиенко, в котором просят денег на проведение капитального ремонта в малоэтажных жилых домах. Проект инициативы опубликован на сайте регионального заксобрания.

-- Депутаты Тамбовской областной Думы обеспокоены ситуацией, связанной с проведением комплексного капитального ремонта в малоэтажных многоквартирных домах, говорится в проекте обращения. - Высокая стоимость капитального ремонта малоэтажных домов в расчете на один квадратный метр общей площади дома по сравнению с многоэтажными домами приводит к неравноценному распределению средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора. Это может привести к обветшанию малоэтажного жилищного фонда и росту затрат на капитальный ремонт таких домов в дальнейшем.

Напомним, сейчас взносы на капитальный ремонт, которые являются обязательными для уплаты жителями многоквартирных домов установлены на уровне 6 рублей 74 копейки на один квадратный метр общей площади помещения в месяц. Размер взноса в Тамбовской области не меняется на протяжении трех последних лет. Увеличить его могут только сами жители, которые примут соответствующее решение на общем собрании.

За время действия программы в Тамбовской области свои жилищные условия улучшили десятки тысяч жителей. Так, по программе 2016 года в регионе отремонтировали 214 многоквартирных домов, где проживают почти 19 тысяч жителей, в 2017 году работы выполнили в 160 домах с 14,5 тысячами жителей. В планах текущего года — проведение ремонта в 292 домах. На эти цели потратят 666,7 миллиона рублей. Всего же в региональную программу капремонта, рассчитанную на 30 лет, включены 5022 многоквартирных дома.

Впрочем, далеко не все дома, которые попали в программу, можно назвать действительно многоквартирными, сюда же вошли и совсем небольшие 1-2 и 3-х-этажные строения, в которых располагаются по 4-8-12 квартир. Собственники таких домов, учитывая, что построены они были как правило в 50-60-х годах прошлого века, также нуждаются в проведении работ, но, по сравнению с обитателями 5-ти-9-ти этажек, их жители оказались в крайне неравном положении.

- Возьмем в качестве примера такой вид работ, как ремонт кровли. Ее площадь в двухэтажном и девятиэтажном доме практически одинакова, соответственно, сопоставимы и затраты, - объясняет заместитель генерального директора НО «Фонд капитального ремонта Тамбовской области» Павел Иванов. - Но, учитывая, что в большинстве своем жители оплачивают взносы на капитальный ремонт в минимальном размере, получается, что в многоквартирном доме денег собирается больше, чем в малоэтажках.

Жители малоквартирных домов не могут собрать средства на ремонт.Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Такой пример справедлив практически для всех видов работ по капитальному ремонту. В итоге, по данным «Фонда капитального ремонта», за 30 лет действия программы жильцы 1-2-3-х-этажных домов (при условии платы за капремонт по минимальному тарифу) соберут средства, на которые можно будет провести лишь один вид работ. Собственно, по такому пути капремонт в малоэтажных домах проводился до сих пор. Жильцам приходилось выбирать, отремонтировать кровлю, или заменить что-то из инженерных систем дома (водопровод, электропроводку), на решение всех проблем денег у них не хватит. При этом, из 5 тысяч включенных в программу капремонта домов 2014-2034 годов, более половины (2794) — малоэтажки.

- Для проведения комплексного капитального ремонта общего имущества в 79 одноэтажных домах, 2308 двухэтажных домах и 407 трехэтажных домах за время реализации программы капитального ремонта потребуется затратить более 13,8 миллиона рублей, - поясняют в Тамбовской областной думе. - Однако прогнозируемый объем поступлений взносов по данным многоквартирным домам составит порядка 4,1 миллиона рублей. Таким образом, при непринятии должных мер в фонде капитального ремонта образуется дефицит в размере 9,7 миллиона рублей.

Решить проблему можно двумя способами. Первый — это увеличить размер минимального взноса на капремонт для жителей таких проблемных домов. По предварительным подсчетам, жильцы малоквартирных домов должны платить как минимум в 2-3 раза больше, чем жители многоэтажек, а это уже около 14-21 рубля за квадратный метр жилой площади. В «Фонде капитального ремонта» такой вариант считают неприемлемым.

- В малоэтажных домах, как правило, проживают люди с небольшим доходом, незащищенные категории, пенсионеры, - продолжает Павел Александрович. - Поэтому такой значительный рост платы для них, вызовет рост социальной напряженности, а это недопустимо. С другой стороны, при существующем положении дел мы рискуем потерять малоквартирный жилой фонд — его просто не на что ремонтировать.

Чтобы не повышать размер взносов и при этом проводить работы в малоэтажных жилых домах, в тамбовской областной думе предполагают обратиться к федеральным властям с законодательной инициативой. Решить проблему, по мнению законотворцев, можно только если привлечь на ремонт малоэтажек больше средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств. Для этого их предлагается «отделить» от основного жилого фонда и выделять финансирование на проведение ремонта в большем объеме, нежели это предусмотрено сейчас. Одним из последних пунктов обращения является также просьба продлить деятельность самого Фонда, который. Напомним, должен прекратить свою деятельность с 1 января 2019 года. Пойдут ли навстречу тамбовским депутатам федеральные власти, пока вопрос.

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