В Тамбове выясняют, почему погибли двое новорожденных детей

25 Июль 10:00 2018-07-24T19:30:01+03:00

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На минувшей неделе в нашем регионе произошло сразу два ЧП, связанных с новорожденными детьми. Сначала следователи сообщили о том, что 16 июля в поселке Строитель Тамбовского района на территории местной управляющей компании обнаружили тело новорожденной девочки, завернутое в полиэтиленовый пакет. Ребенок лежал в груде бытового мусора.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мамы младенца, времени и места его рождения, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - Были назначены ряд экспертиз: судебно-медицинская, генетическая, по результатам которых с максимальной точностью можно определить на каком сроке беременности рожден ребенок, родился он живым или мертворождённым.

В итоге предварительное обследование подтвердило, что девочка родилась доношенной, а значит могла быть живой. После проведения доследственной проверки по этому факту возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Пока мать малыша ищут. Следователи просят в раскрытии этого преступления помощи тамбовчан и обращаются к местным жителям с просьбой сообщить по телефонам: 8 (4752) 71-07-09, 8-900-513-01-65 имеющуюся у них информацию о женщинах, находившихся на поздних сроках беременности, но у которых сейчас нет новорожденного ребенка.

Девочка могла родиться живой.

Кстати, аналогичное преступление, которое произошло в апреле 2017 года, до сих пор остается нераскрытым. Тогда, напомним, около мусорного контейнера на территории техникума в поселке совхоза «Селезневский» Тамбовского района тело новорожденного ребенка обнаружил дворник. Под подозрение попали студентки техникума, всех их проверили на причастность к преступлению, но найти мать ребенка до сих пор не удалось. Следователи признаются, что раскрыть такие дела крайне сложно...

Спустя несколько дней стало известно о еще одном похожем преступлении — снова умер новорожденный малыш. В его убийстве сейчас подозревается 24-летняя жительница областного центра. Как пояснили в региональном СКР, в реанимацию одной из городских больниц в тяжелом состоянии поступила 24-летняя женщина. Медики сразу предположили, что у нее возникло послеродовое осложнение, но, несмотря на явные признаки, пациентка факт беременности и недавнего рождения ребенка отрицала. Эта «нестыковка» заинтересовала следователей, которые направились с проверкой в квартиру молодой женщины.

- При проведении осмотра по месту ее жительства в нише кресла обнаружен полимерный пакет, в котором находилось завернутое в плед тело новорожденного младенца, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Рост и вес новорождённого свидетельствуют о его доношенности.

Мать отрицала, что родила ребенка.

По этому факту следователи также возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Известно, что у женщины есть еще один ребенок — девочка полутора лет. По закону, если вина матери малыша будет доказана, максимальное наказание, которое может применить суд — 5 лет лишения свободы, санкция статьи предусматривает и более легкое наказание — ограничение свободы и принудительные работы.

В ТЕМУ

Пользователи соцсетей, которые обсуждая жуткие новости, предлагают различные способы расправы над женщинами, которые убили своих новорожденных малышей, интересуются и вопросом, почему в Тамбове нет бэби-боксов. Тамбовчане уверены, что такие устройства, возможно, могли бы спасти жизнь нежеланным малышам. – Я никого не защищаю, но сейчас врачи очень настойчиво отговаривают женщин от абортов (надо же повышать рождаемость), «беседуют», когда мать собирается оставить ребенка в роддоме (нужно ведь уменьшать количество социальных сирот) - считает один из пользователей соцсетей. - Поэтому ситуация непростая, не все решаются в открытую сказать «нет» авторитетному человеку в белом халате. В Тамбове даже нет бэби-боксов, где можно было бы оставить ребенка, не опасаясь осуждения и давления. В итоге мы имеем такие случаи. Кстати, необходимость таких устройств в Тамбове обсуждали в апреле 2017 года. Незадолго до этого в Госдуму внесли законопроект о регулировании использования бэби-боксов. Проект предлагал оборудовать такие устройства при больницах и детских домах. Но регионы должны сами решить, нужны ли они им или нет. Оборудование бэби-боксов в Тамбове тогда поддержала депутат Госдумы Тамара Фролова, аргументируя это тем, что если устройство спасет хотя бы одну детскую жизнь, необходимость в нем есть. Против высказались представители регионального управления здравоохранения. - В 2016 году в Тамбовской области было всего три отказа от детей, - сообщили в ведомстве. – Это число могло быть и больше, если бы не профилактика и работа с мамами. Предварительно в 2016 году от детей собирались отказаться 17 женщин, но удалось изменить ситуацию, с ними беседовали психологи, проводили работу социальные работники. Нужно просто понимать, что эти женщины оказались в сложной жизненной ситуации, в которой им нужно было протянуть руку помощи.