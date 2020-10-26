Аграрии СХПК «Родина» Мичуринского района: «Урожаем мы довольны!»

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История СХПК «Родина» в селе старое Хмелевое Мичуринского района начинается в 1931 году, когда были образованы колхозы. Затем несколько мелких хозяйств объединились в одно большое под названием «Колхоз имени Буденного». В 1957 году колхоз получил название «Родина», а в 1997 году он начинает работать как сельскохозяйственный кооператив.

В общей сложности, сельскохозяйственное предприятие более полувека занимается выращиванием зерновых и бобовых культур.

Прежде всего, жители ассоциируют СХПК «Родина» с его бывшим руководителем, который на протяжении долгих 33 лет, с октября 1986 года, возглавлял кооператив. Речь идет об Юрии Воронине.

Юрий Максимович — человек трудолюбивый, инициативный и очень уважаемый не только бывшим коллективом, но и обычными жителями. Недаром столько лет ему удавалось удерживать вверенное ему хозяйство в лидерах по выращиванию сельскохозяйственных культур в районе.

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В марте 2019 года Юрий Воронин ушел на заслуженный отдых. Его сменил Сергей Корольков, который продолжает традиции своего предшественника и старается держать заданную им высокую планку.

- В данный момент общая площадь наших сельскохозяйственных владений составляет 5500 тысяч гектаров. В этом году аграрии собрали неплохой урожай: пшеницы около 61 центнеров с гектара, ячменя — 54, овса — 55, гречихи — 35, гороха — более 40, подсолнечника — 33. При этом средняя урожайность составляет 60,2 центнера с гектара, - рассказывает Сергей Геннадьевич. - Это хорошие показатели, так что урожаем мы довольны. Он получился даже лучше, чем в прошлом году.

Каждый год сельскохозяйственный кооператив «Родина» старается увеличить урожайность. Для этого аграрии периодически обновляют посевной материал, применяют гербициды нового поколения для обработки посевов, а также повышают плодородность почвы, используя удобрения и современную сельскохозяйственную технику в процессе ее обработки.

- Большую роль в повышении эффективности работы играет обновление автопарка. Мы стараемся делать это по мере возможности. Например, в этом году мы закупили два отечественных зерноуборочных комбайна, трактор, сеялку пропашную. Скоро появится еще и зерновая сеялка. Кроме того, мы обновили опрыскиватели, - сказал руководитель СХПК «Родина». - Я работаю без использования кредитов, поэтому закупаю необходимую технику за собственные средства. Пока всего хватает, так что не жалуюсь.

Сергей Корольков признается, что нынешний год выдался для кооператива нелегким. Во-первых, немного подвела погода — лето выдалось засушливым, дождей практически не было. К тому же, пандемия коронавируса негативно сказалась, в том числе, и на сельском хозяйстве.

- Мы закупаем в Европе подсолнечник, кукурузу, гибриды различных растений. Так что если снова перекроют границы, нам будет тяжело. Наш кооператив привык работать с этими поставщиками. Но на данный момент все наладилось, сейчас уже начинаем заключать договора на поставку семян, - пояснил Сергей Геннадьевич.

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В настоящее время аграрии занимаются сбором урожая кукурузы, а механизаторы готовят сельхозтехнику к новому сезону. Предположительно, до 1 ноября все текущие работы будут завершены и сотрудники кооператива отправятся в отпуск до весны.

На сегодняшний день в СХКП «Родина» трудятся 74 человека. По словам Сергея Королькова, заработная плата работников составляет от 33 до 40 тысяч рублей, а это выше средней зарплаты в регионе. Даже будучи в отпуске, без денег люди не остаются. Все это время до начала нового сезона им выплачивают минимальную зарплату.

- Мы материально поддерживаем работников. К тому же, наше хозяйство одно из немногих в Мичуринском районе, кто выплачивает сотрудникам тринадцатую зарплату, - подытожил глава СХКП «Родина». - Я глубоко признателен им за их труд и высокий профессионализм. Надеюсь, что следующий год не подведет и наши производственные показатели будут еще лучше. Мы будет стремиться к этому.

Ксения АЛЕШИНА