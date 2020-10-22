Сбербанк в Черноземье выдал свыше 6,7 млрд рублей по программе «Господдержка 2%»

.

В Минэкономразвития подсчитали, в условиях пандемии коронавируса российские предприятия и организации получили более триллиона рублей льготных кредитов - деньги пошли на выплаты зарплат сотрудникам. На льготные кредиты, напомним, могли рассчитывать малый, средний и крупный бизнес, микропредприятия, а также некоммерческие организации.

Если сравнивать объемы выдачи кредитов по госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса, то наибольшая доля (43%) приходится на Сбербанк.

- Сбербанк - лидер поддержки российского бизнеса. По состоянию на начало октября в рамках борьбы с последствиями COVID-19 корпоративным клиентам банка, как по государственным, так и по собственным кредитным программам поддержки бизнеса, нами реструктурировано задолженности на сумму 2,3 трлн рублей, что составляет 15% от корпоративного кредитного портфеля банка, - отметил в интервью «Ведомостям» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - По госпрограмме кредит на заработную плату под 0% Сбербанком было одобрено 24 тысячи заявок на сумму 47 млрд рублей. По программе кредитования под 2% одобрено 149 тысяч заявок на сумму 243 млрд рублей.

Если говорить о Центрально-Черноземном банке Сбербанка, то по программе «На зарплату под 0%» только с представителями малого и среднего бизнеса было заключено 946 договоров на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей.

А по программе «Господдержка 2%» с предпринимателями и предприятиями заключили уже 7951 договор на общую сумму свыше 9 млрд рублей.

Кроме того, клиенты из сегментов малого и среднего бизнеса в Черноземье смогли 5289 раз реструктуризировать свои кредиты в ПАО Сбербанк. Речь идет о сумме свыше 7,8 млрд рублей.

– Меры поддержки, которые предлагают российские власти, а также Сбербанк, конечно, не позволят преодолеть абсолютно все кризисные тенденции сегодняшнего дня. Но они предоставляют предпринимателям время на то, чтобы либо переосмыслить собственную бизнес-модель, либо восстановить ее. И мы рассчитываем на то, что нашли клиенты правильно поймут смысл этих мер, – полагает Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Владимир Салмин.

В банке считают, что проблем с погашением льготным кредитов, если ситуация в экономике усугубляться не будет, не возникнет.