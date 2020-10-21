Высокоскоростной интернет провели в 142 сельские школы Тамбовской области

Фото: Администрация г. Тамбова

Высокоскоростной интернет пришел в 171 населенный пункт Тамбовской области. Выход в сеть на скорости до 100 Мбит/с получили сельсоветы, школы и фельдшерско-акушерские пункты. О завершении в регионе второго этапа нацпроекта «Цифровая экономика РФ» объявили ПАО «МТС» и администрация Тамбовской области.

- Цифровизация - это современная реальность, без которой невозможно дальнейшее развитие ни одной отрасли. Мы испытываем немало проблем из-за отсутствия быстрого интернета, особенно в сельской местности. И во время пандемии в полной мере ощутили важность цифровизации в сферах образования, здравоохранения и государственного управления. Поэтому благодарны нашим партнерам из МТС за то, что они успешно выполняют свои обязательства по госконтракту, подключив за неполные два года более 500 бюджетных учреждений к высокоскоростному Интернету. Это более половины от запланированного количества, - прокомментировал губернатор Александр Никитин.

Подключение к скоростным линиям связи для сельских фельдшерских пунктов - это возможность дистанционной записи пациентов на прием и связь с федеральными коллегами, для школ - столь актуальные сейчас онлайн-занятия, для госорганов - надежный обмен документацией.

- Этот год особенно наглядно показал, что цифровизация села - важная и жизненно необходимая задача. Чтобы обеспечить жителей сельской местности быстрым и надежным интернет-соединением, мы проложили более 900 км волоконно-оптических линий связи и настроили работу сети таким образом, чтобы интернет превратился в удобный инструмент для решения насущных вопросов жителей нашего региона. Свободный доступ к современным средствам связи способен дать мощный толчок к развитию тамбовских сел. Это возможность оперативно получать медицинские и образовательные услуги, пользоваться сервисами государственных услуг, получать актуальную информацию, - отметил директор МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов.

В рамках второго этапа проекта качественный интернет появился в 286 соцучреждениях в 22 районах Тамбовской области. Это 142 школы, 114 фельдшерско-акушерских пунктов, 30 администраций. В сельских школах ученикам и педагогам доступны скорости интернета от 50 до 100 Мбит/c, а для сельсоветов предусмотрено – 10 Мбит/c.

СПРАВКА

С 2019 по 2021 год в Тамбовской области реализуется федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В регионе запланировали подключить порядка 900 соцучреждений к высокоскоростному интернету. Это общеобразовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, муниципальные администрации, пожарные части МЧС и некоторые другие. Стоимость работ оценили в сумму около 750 млн рублей.

Государственный тендер на реализацию проекта выиграла компания МТС. Сегодня уже 518 социально значимых объектов в районах Тамбовской области получили комфортный доступ в сеть. Программа продолжится в следующем году: МТС построит скоростной интернет-канал еще для более 350 соцучреждений региона в отдаленных районах Тамбовщины.