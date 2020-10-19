«Ростелеком» обеспечил Мичуринский краеведческий музей интернетом и цифровой телефонией

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Специалисты «Ростелекома» провели проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. От узла доступа до музея проложили волоконно-оптическую линию связи протяженностью около 1 км, организовали доступ во Всемирную паутину на скорости до 1 Гб/с, развернули сеть Wi-Fi в здании музея и подключили виртуальную АТС.

Владимир Кочергин, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Нам приятно выступить цифровым партнером Мичуринского краеведческого музея. Теперь скорость интернета позволяет специалистам организовывать онлайн-трансляции, создавать виртуальные туры и проводить конференции. Уверен, что услуги “Ростелекома” станут новым этапом в цифровом развитии музея, сделают его экспозицию интерактивной, интересной для мичуринцев и гостей города».

Олег Сазонов, директор МБУК «Мичуринский краеведческий музей»:

«Мы очень признательны “Ростелекому” за качественный интернет. Благодаря новым техническим возможностям, наш музей присоединился к цифровому проекту Минкультуры России “Артефакт”. В рамках проекта организаторами была разработана платформа для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности. Десять экспонатов из художественной коллекции краеведческого музея теперь отмечены стикерами дополненной реальности (AR). Каждый посетитель музея может скачать себе мобильное приложение на смартфон, навести камеру на интересующий экспонат и узнать историю создания произведения искусства, либо воспользоваться аудиогидом. Мы уже в полной мере оценили преимущества новой технологии. Она позволяет не портить дизайн экспозиции QR-кодами и демонстрировать посетителям ранние эскизы, процесс реставрации, не меняя выставочного пространства. Отдельная благодарность “Ростелекому” за виртуальную АТС — даже не подозревали раньше, насколько, это настолько удобно. Теперь мы можем пользоваться конференц-связью, переадресовывать входящие звонки, настраивать голосовую почту и приветствия от музея».

Услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» — это организация телефонии через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. «Виртуальная АТС» располагается на сервере провайдера, связывает абонентов через облако и избавляет заказчика от покупки телекоммуникационного оборудования и его обслуживания. Абоненты получают доступ к своей корпоративной связи в любой точке планеты там, где есть интернет. «Виртуальная АТС» позволяет использовать внутреннюю короткую нумерацию, городские номера и федеральные номера 8-800. В случае изменения адреса телефонные номера сохраняются, что важно для бизнеса, госучреждений и общественных организаций.

Подробности о сервисах и стоимости услуг компании можно найти на сайте, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 30 00.

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Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тамбовской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».