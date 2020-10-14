Игорь Артамонов: Село Становое выиграло грант на благоустройство Всероссийского конкурса

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Грант Минстроя России в 25 миллионов рублей в номинации «Лучшая муниципальная практика» получило село Становое Липецкой области, сообщил глава администрации области Игорь Артамонов.

Глава региона заметил, что Становое стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Награды присуждались за наиболее продвинутые и технологичные решения, которые можно масштабировать по всей стране. В этой номинации на конкурс было подано 265 заявок от 66 субъектов РФ. Из них 168 заявок поступило от городов, 97 - от сел. От Липецкой области за грант на благоустройство боролись шесть населенных пунктов – города Липецк, Данков, Лебедянь, а также Воловский, Коренёвщинский, Становлянский сельсоветы. Они стали финалистами регионального отборочного этапа конкурса, который проводило управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти», - отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.