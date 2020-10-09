«Ростелеком» впервые в Тамбове подключил сервис Wi-Fi-маркетинга

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Новое цифровое решение позволяет выбрать необходимый сегмент аудитории, находящейся в шаговой доступности, для дальнейшего взаимодействия с ней. «Wi-Fi-радар» поможет заказчику увеличить количество посетителей, повысить продажи за счет продвижения товаров и услуг в интернете.

Для организации услуги «Ростелеком» задействовал собственную сеть передачи данных и установил у клиента стационарную точку доступа системы «Wi-Fi-радар», которая в фоновом режиме собирает идентификаторы (MAC-адреса) смартфонов, планшетов и ноутбуков с включенным Wi-Fi в радиусе действия до 50 метров. Решение анализирует полученную информацию, изучает покупательское поведение, рассылает направленную рекламу новым пользователям и персональные предложения уже существующей аудитории.

Владимир Кочергин, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Умные технологии упрощают жизнь малого и среднего бизнеса. Одним из таких полезных инструментов служит “Wi-Fi радар” от “Ростелекома”. Сервис особенно актуален для компаний сферы обслуживания и торговли, поскольку помогает отслеживать конверсию рекламы в продажи, оценивать эффективность маркетинговых акций и кампаний. Товарное предложение гарантированно попадет к адресату – потенциальному клиенту вашей компании. “Wi-Fi-радар” полностью соответствует всем требованиям законодательства о защите персональных данных. Поскольку MAC-адреса не являются персональными данными, их сбор, обработка и использование разрешены».

Владимир Пахунов, генеральный директор металлобазы «Промизделия»:

«Перед нашей компанией стояла задача оптимизировать бюджет на продвижение продукции в интернете. Мы проанализировали рыночные предложения и выбрали “Wi-Fi-радар” от “Ростелекома” для повышения эффективности нашего бизнеса. Сервис позволяет нам “дотянуться” до любого клиента, как вошедшего в наш офис или торговый зал, так и проходящего мимо. Теперь мы можем не только запустить рекламу на нужную нам аудиторию, но и оценить, насколько она эффективна, и скорректировать маркетинговый бюджет».

В предложении «Ростелекома» есть две группы радаров: мобильные и стационарные. Первые подключаются к переносным аккумуляторам и работают автономно несколько часов. Устройства имеют слот для сим-карты, которая обеспечивает связь с сервером компании. Для работы стационарных Wi-Fi-радаров необходимо подключение к сети электропитания и сети оператора. Аппаратная часть «Wi-Fi-радара» от «Ростелекома» представлена классическим Wi-Fi роутером, программная часть – комплексом программ, установленных на Wi-Fi роутере и сервере компании, для сбора MAC-адресов и их фильтрации.

Подробности о сервисах и стоимости услуг компании можно найти на сайте, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 30 00.

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Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тамбовской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».