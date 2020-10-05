С нового учебного года еще около 500 сельских школ Воронежской области подключены к интернету через широкополосный доступ

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В Воронежской области ведется масштабная работа по модернизации сферы образования в рамках нацпроектов, федеральных и областных программ. Особое внимание уделяется созданию равных возможностей для обучения детей не зависимо от места проживания – в городе или небольшом селе.

В новом учебном году в Воронежской области 7 педагогов начали работу по программе «Земский учитель» в школах Ольховатского, Верхнехавского, Бобровского, Воробьёвского, Аннинского районов, а также Борисоглебского городского округа и г. Нововоронежа.

Напомним, 20 февраля 2019 года Владимир Путин предложил запустить программу поддержки педагогов в небольших населённых пунктах. Проект получил название «Земский учитель» по аналогии с уже существующей программой «Земский доктор».

Участникам программы положена денежная выплата в размере 1 млн рублей.

Изучить вакансии и подать заявку можно на Всероссийском информационном портале «Земский учитель» – Zemteacher.edu.ru.

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Победители программы «Земский учитель» определяются конкурсной комиссией на основании представленных документов. При этом также учитываются наличие квалификационной категории, ученой степени в области предмета, педагогики, психологии, иных заслуг в области педагогической деятельности, педстаж свыше 10 лет.

Учителя самостоятельно определяют направления компенсационной выплаты. Свой миллион они смогут потратить, например, на строительство жилья или другие нужды. Кстати, эти средства освобождены от налогообложения.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, помимо программы «Земский учитель», в регионе активно идет работа над улучшением образовательной инфраструктуры.

Так, на подготовку учреждений общего образования к новому 2020-2021 учебному году из средств консолидированного бюджета было выделено более 457 млн рублей.

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С 1 сентября в районах Воронежской области начали работу 4 новые общеобразовательные организации на 2 203 места: школа в с. Ямное Рамонского района, школа в с.Александровка Донская Павловского района, комплекс школа-детский сад в р.п. Грибановский Грибановского района, пристройка к МБОУ Хреновская СОШ №1 Бобровского района.

Сметная стоимость вводных объектов в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы за счет средств федерального, областного и муниципальных бюджетов составила более 2,6 млрд рублей.

В ходе реализации федерального проекта «Современная школа» в сельских школах области открылись 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Здесь на современном оборудовании с начала учебного года школьники изучают предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ».

С сентября этого года в 105 образовательных организациях получили современное оборудование для создания рабочих мест учителя, а также ноутбуки для учеников.

За лето широкополосный доступ в интернет получили 494 образовательных организации в сельской местности и поселках городского типа.

Все без исключения учреждения подключены к профильным сервисам: системе организации дистанционного обучения, системе видеоконференцсвязи.