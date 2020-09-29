«С водой у нас пока полный коммунизм!»

Генеральный директор ООО «Сосновские коммунальные сети» Юрий Алексеевич Илясов. Фото: ООО «Сосновские коммунальные сети».

ООО «Сосновские коммунальные сети» под руководством Юрия Алексеевича Илясова работают в районе вот уже 15 лет. С 2005 года эта организация обеспечивает жителей одной из важнейших коммунальных услуг – водой.

«Люди не понимали, как это, платить за воду»

Сейчас на обслуживании «Сосновских коммунальных сетей» не только рабочий поселок Сосновка, но и четыре сельсовета: Перкинский, Кулеватовский, Троицко-Вихляйский и Грязновский. В планах – расширение сферы влияния еще на несколько сельских советов Сосновского района. Более того, руководители других районов были бы не против, чтобы и к ним пришли такие хозяйственники. Все потому, что на своей территории организации, занимающейся водоснабжением, удалось навести порядок в этой непростой сфере.

- В селах с водоснабжением беда, и это не только у нас, такая проблема сейчас возникла в масштабах всей страны, - говорит Юрий Илясов. – Когда мы только начинали работать, люди искренне не понимали, как это, платить за воду! Раньше ведь не платили, а теперь что-то требуют! И это при том, что на фоне других коммунальных услуг стоимость услуг водоснабжения – самая низкая. Если электричество у нас за годы моей работы выросло в цене на 600%, газ – на 500%, то вода, от силы, на 25%.

При этом водноснабжение является одной из самых затратных услуг. Инженерные сети в этом случае проходят под землей, и чтобы, например, устранить порыв, необходимо провести земляные работы, привлечь спецтехнику, квалифицированных рабочих. А учитывая тот факт, что трубы водоснабжения в подавляющем большинстве сельских территорий были уложены десятилетия назад и отработали свой ресурс, требуется их серьезная реконструкция, а то и вовсе замена. Решать эти вопросы должен концессионер, который предложит муниципальному образованию, в котором работает, инвестиционную программу. Вот только именно в сферу водоснабжения инвесторы идет очень неохотно, а уж если речь идет о сельских поселениях, то наличие концессионера на них – скорее исключение, чем правило.

- Заниматься водоснабжением в деревнях и селах, где проживает 50-100 абонентов, совершенно невыгодно, - объясняет Юрий Алексеевич. – Платят они по такому же тарифу, что и в крупных населенных пунктах, вот поэтому их никто и не берет на обслуживание.

Как правило, обязанность обеспечить своих жителей водоснабжением, в случае если на территорию не идет концессионер, ложится на муниципалитет. На него в итоге сваливается бремя постоянных ремонтов и связанных с этим затрат, а также решение вопросов с неплательщиками. До недавнего времени такие проблемы существовали и в сельских советах Сосновского района. Но только до тех пор, пока туда не пришли «Сосновские коммунальные сети».

- Ситуацию мы регулируем следующим образом, сначала уточняем у главы сельсовета, кто из жителей платит и дальше готов платить за воду, - делится Юрий Илясов. – Тут-то и выясняется, что с водой у нас пока полный коммунизм! Из, например, 150 абонентов, добросовестно вносят плату за воду единицы, при этом неплательщики уверены, что никакой управы на них нет, но это не так!

В сфере водоснабжения навели порядок

Проблема действительно имеет решение. Например, в населенном пункте Отъяссккого сельсовета, для того, чтобы отсечь таких нерадивых потребителей, проложили 2 километра новых сетей, водопроводы добросовестных жителей к ним присоединили, а неплательщики остались ни с чем. И, чтобы подключиться к водоснабжению им не только придется заключить соответствующий договор и в дальнейшем оплачивать его, но и заплатить штраф, как этого требует закон. Таким образом, ООО «Сосновские коммунальные сети» наводят порядок в непростой сфере водоснабжения на селе и готовы поддерживать его на всех вверенных территориях.

При этом жителям предоставляются не только услуги централизованного водоснабжения, выполняются также ремонтные работы на, так называемых, домашних водопроводах – это линии которые идут от магистральной трубы к каждому дому. Очень часто люди сталкиваются с проблемами на сетях, ответственность за которые полностью несут они сами. Их ремонт может вылиться в 20, а то и 30 тысяч рублей. Для многих жителей села эта сумма просто непосильна. В ООО «Сосновские коммунальные сети» единственные в области придумали решение и этой проблемы. Людям предложили заключить с компанией договор на постоянное техническое обслуживание домашних водопроводов. Согласно его условиям, житель ежемесячно оплачивает небольшую сумму – от 100 до 150 рублей, а в случае, если на его сетях возникают неполадки, к нему придут специалисты и устранят их в рамках заключенного договора, без взимания баснословных сумм. Юрий Илясов признается, что сначала жители сел скептически отнеслись к этой идее, традиционно надеясь на то, что вот у них то «авось» ничего не сломается и желающих оформить договор были единицы. Лишь потом, когда жители увидели результаты таких взаимоотношений на деле, число желающих сотрудничать с коммунальной компанией таким образом резко увеличилось. На сегодняшний день порядка 97% потребителей проживающих на обслуживаемой «Сосновскими коммунальными сетями» территории имеют такие договоры.

Тариф на воду нужно корректировать

Несмотря на то, что сейчас «Сосновские коммунальные системы» - стабильно работающая организация, с хорошей материальной базой, специалистами, техникой, нацеленная на дальнейшее развитие, ее руководитель уверен, что при нынешнем положении дел ситуация с водоснабжением в сельской местности зайдет в тупик. И решать эту проблему надо на федеральном уровне.

- Мы, наверное, придем к тому, что вода станет таким же дорогим ресурсом, как в Европе, - считает Юрий Алексеевич. – И, объективно, тариф необходимо поднимать в несколько раз, иначе сфера полностью придет в упадок. Конечно, это повышение должно субсидироваться государством, иначе оно станет неподъемным для жителей.

С мусором – все отлажено

Сложности могут возникнуть в Сосновском районе ситуация с вывозом мусора – это второе направление деятельности ООО «Сосновские коммунальные сети». Вывоз ТБО еще в 2005 году сумели наладить только с приходом «Сосновских коммунальных сетей» на территории Сосновского поссовета, где до этого данную задачу решить никто не мог. За все годы работы проблем с вывозом ТБО в районе не было. ООО « Сосновские коммунальные сети» четко наладило эту работу и сейчас выполняет ее в полном объеме. Специалисты компании поначалу столкнулись с таким же непониманием жителей: почему они должны платить деньги за вывоз мусора? Но за несколько лет работы, смогли убедить людей, что цивилизованный способ избавления от отходов – единственно верный. С приходом регионального оператора по сбору и вывозу ТБО, «Сосновские коммунальные сети» продолжили свою работу на договорных условиях. У организации есть все необходимое, чтобы качественно осуществлять работу, которой они занимались много лет. Конечно, многие нововведения законодательства представителям коммунальной сферы до сих пор остаются непонятными. Например, с его введением многие муниципальные полигоны оказались закрытыми и мусор приходится возить за сотни километров от того населенного пункта, где его собрали. А это серьезно увеличивает затраты на бензин и увеличивает время мусоровозов в пути.

- Сейчас у нас все отлажено – Сосновка – чистая, в селах - порядок, - говорит Юрий Илясов.

Однако во взаимоотношениях регоператора и подрядчика, которым в данном случае

выступает ООО «Сосновские коммунальные сети», возникает все больше

разногласий, появляются новые обязанности, не предусмотренные ранее заключенным

договором, из чего возникает вывод, что «мусорный бизнес» Сосновского района,

вероятно, приглянулся кому-то еще. В «Сосновских коммунальных сетях» уверены,

что новый подрядчик не вполне владеет ситуацией и сильно переоценивает прибыли,

которые можно получить в Сосновском районе – они не так велики, как кажется. Да и как

он себя проявит на новой незнакомой территории – большой вопрос. Генеральный директор ООО Юрий Илясов в нынешний непростой период пандемии, как и поручил Президент РФ Владимир Путин, будет бороться за то, чтобы не допустить увольнения сотрудников, которые задействованы в перевозке и транспортировке бытовых отходов, а это более 20 человек.

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Татьяна Юрьева