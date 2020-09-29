Коллектив Аграрно-технологического техникума принимает поздравления с Днем учителя

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ТОГБПОУ Аграрно-технологический техникум - одно из учебных учреждений, где готовят высокопрофессиональных специалистов для отрасли сельского хозяйства – ключевого направления в Тамбовской области. Сейчас в регионе работают садоводческие, животноводческие, растениеводческие предприятия, каждое из которых очень нуждается в профессиональных кадрах. Задача педагогического коллектива Аграрно-технологического техникума – удовлетворить потребности таких предприятий.

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Именно дружному коллективу, который ежедневно работает на благо учебного учреждения, адресованы слова поздравлений накануне профессионального праздника – Дня учителя. Проникновенные строки посвятили своим любимым педагогам студенты техникума:

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- Желаем радости, добра

Побед в работе, вдохновенья

Чтоб жизнь удачу принесла

И счастья множество мгновений!

Пусть радостно Вам солнце светит,

И все цветы, какие есть на свете

Цветут сегодня пусть у ваших ног.

- С Днем учителя России

Поздравляем мы сейчас,

Пусть зажжется в небе синем

Новая звезда для вас.

Пусть почет и уваженье

Будут об руку идти,

Вам удачи и терпенья,

Счастья в жизненном пути!

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- Наше учебное учреждение на сегодняшний день – это большой современный комплекс, где проводится обучение специалистов по самым востребованным специальностям, и все это благодаря нашему коллективу, - говорит директор ТОГБПОУ Аграрно-технологический техникум Галина Мовчко. – Я желаю нашим педагогам расти, развиваться, быть востребованными в своей профессии, любить свою работу и конечно, здоровья и благополучия в семье!