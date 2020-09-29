Коллектив Аграрно-технологического техникума принимает поздравления с Днем учителя

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ТОГБПОУ Аграрно-технологический техникум - одно из учебных учреждений, где готовят высокопрофессиональных специалистов для отрасли сельского хозяйства – ключевого направления в Тамбовской области. Сейчас в регионе работают садоводческие, животноводческие, растениеводческие предприятия, каждое из которых очень нуждается в профессиональных кадрах. Задача педагогического коллектива Аграрно-технологического техникума – удовлетворить потребности таких предприятий.
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Именно дружному коллективу, который ежедневно работает на благо учебного учреждения, адресованы слова поздравлений накануне профессионального праздника – Дня учителя. Проникновенные строки посвятили своим любимым педагогам студенты техникума:
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- Желаем радости, добра
Побед в работе, вдохновенья
Чтоб жизнь удачу принесла
И счастья множество мгновений!
Пусть радостно Вам солнце светит,
И все цветы, какие есть на свете
Цветут сегодня пусть у ваших ног.
- С Днем учителя России
Поздравляем мы сейчас,
Пусть зажжется в небе синем
Новая звезда для вас.
Пусть почет и уваженье
Будут об руку идти,
Вам удачи и терпенья,
Счастья в жизненном пути!
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- Наше учебное учреждение на сегодняшний день – это большой современный комплекс, где проводится обучение специалистов по самым востребованным специальностям, и все это благодаря нашему коллективу, - говорит директор ТОГБПОУ Аграрно-технологический техникум Галина Мовчко. – Я желаю нашим педагогам расти, развиваться, быть востребованными в своей профессии, любить свою работу и конечно, здоровья и благополучия в семье!