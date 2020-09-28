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На Общем собрании акционеров Сбербанка обсудили ключевые результаты работы за 2019 год

Президент Сбербанка Герман Греф отметил, что число активных розничных клиентов банка за прошлый год выросло до 96 млн человек
Олег ИВАНОВ
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В 2019 году Сбербанк заработал 845 млрд рублей чистой прибыли. По этому показателю Сбербанк - № 1 в Европе и десятый банк в мире. Рентабельность капитала превысила 20% - это лучший показатель среди 50 крупнейших банков мира. Достаточность базового капитала достигла цифры 13,4% - это выше 12,5%, которые были установлены в качестве цели в дивидендной политике. Об этом и других ключевых результатах работы за прошедший год было сказано на Общем собрании акционеров.

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«Сбер - это наше новое лицо»

Общее собрание акционеров на этот раз прошло в форме заочного голосования. К акционерам в прямом эфире обратился Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Он отметил, что число активных розничных клиентов банка за прошлый год выросло до 96 млн человек, а корпоративных - до 2,6 млн человек.

В 2019 году Сбербанк вошел в десятку компаний мира с наибольшей доходностью на акции за пять лет. Это объясняет рост числа розничных акционеров банка. Сегодня их уже более 570 тысяч среди физических и юридических лиц. По этому критерию Сбербанк — крупнейшая публичная компания России.

Из-за пандемии коронавируса прибыль Сбербанка по МСФО за 6 месяцев 2020 года сократилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако банк нарастил достаточность базового капитала до 14,8%. Что позволило направить на выплату дивидендов за 2019 год - 50% чистой прибыли -более 422 млрд рублей.

Герман Греф также представил акционерам новый бренд — Сбер. Ранее, 24 сентября, состоялась масштабная онлайн-конференция «СберКонф», во время которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний рассказали о трансформации, о новых продуктах и сервисах.

- Сбер - это наше новое лицо, наше новое самоощущение. Для многих людей Сбер и есть наше привычное, повседневное название, но наша сущность поменялась. Мы не просто сократили слово банк в своем названии. Мы становимся вселенной сервисов для жизни человека. Часы в логотипе указывают на нашу миссию — экономить время наших клиентов. Это означает не задавать лишних вопросов, не заставлять делать лишних действий, моментально узнавать клиента и давать ему персональный сервис, - считает Герман Греф.

Стратегия до 2023 года

Также состоялось заседание нового состава Наблюдательного совета Сбербанка, избранного на годовом Общем собрании акционеров банка. Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и избранный Председатель Наблюдательного совета банка, министр финансов России Антон Силуанов сделали совместное заявление по его итогам.

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- Благодарим прежний состав Набсовета за проделанную работу. Мы обсудили те достижения, которые Сбербанк достиг в последнее время. Видим инновационное развитие и создание собственной экосреды, клиентоориентированность. Последнее решение о выплате дивидендов говорит о том, что интересы акционеров учитываются в полном объеме , - отметил Антон Силуанов. - В Наблюдательный совет Сбербанка пришли новые люди - представители от правительства. Это квалифицированные специалисты. Мы уже договорились о работе в ближайшие дни над новой Стратегией банка. Задач много - будем совместно их отрабатывать и продвигать наш банк как ведущий в России.

Наблюдательный совет банка утвердил персональные составы комитетов и предварительный план работы совета на 2020 и 2021 годы.

Президент банка Герман Греф подчеркнул, что банк завершает работу над Стратегией до 2023 года и планирует вынести ее на Наблюдательный совет уже в ноябре, после чего она будет представлена акционерам и аналитикам.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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