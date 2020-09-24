Тамбовский наш край, в веках процветай!

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В самом центре России есть живописный уголок с колосящимися полями и густыми лесами. Здесь чистый воздух, наполненный ароматами цветущих яблонь и размеренным жужжанием пчел. Здесь живут трудолюбивые и талантливые люди — строят дома и дороги, воспитывают детей и занимаются спортом, любят петь и знают, как заработать деньги. На данный момент численность населения Тамбовской области чуть превышает 1 миллион человек. И 27 сентября исполняется 83 года со дня ее основания.

Что текущий год впишет в летопись истории региона? Чем он запомнится нам, о чем будут вспоминать наши потомки? Вот лишь несколько ключевых событий, которые обязательно займут свое место в сводной мозаике.

Неравнодушные люди, жители региона разного возраста и профессий, стали активными участниками Всероссийской акции «МыВместе».

Старт новой пятилетки

В 2020-м к новой пятилетке работы приступил прежний глава региона Александр Никитин. 11-13 сентября состоялись выборы главы администрации Тамбовской области. Действующий руководитель региона одержал на них уверенную победу: за Александра Никитина проголосовали 79,3% избирателей. Явка составила 64,1%.

Присягая на верность народу, Александр Никитин отметил, что ценит доверие каждого жителя области, а такая безусловная поддержка – это обязательство и требование работать с еще большей энергией, обеспечивая главный результат – реальное улучшение качества жизни тамбовчан.

— События этого года, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, стали для нас большим испытанием — на профессионализм, умение быстро реагировать на осложняющуюся обстановку, находить новые эффективные решения. Могу констатировать, что это испытание мы проходим достойно. И во многом потому, что работаем вместе. Этот дух соработничества мы должны сохранить, чтобы реализовать все амбициозные планы по развитию области. Результат нашей программы — это сильный и комфортный для жизни регион! — сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

В Тамбовской области производятся товары как для внутреннего и международного рынков.

Справились вместе

2020 год научил нас беречь и ценить свое здоровье. Быть благодарным врачам. Соблюдать меры безопасности. Мы вспомнили о том, как важно мыть руки. Стали внимательнее к родным и близким. Стали больше заботыпроявлять к людям старшего поколения, к тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.

Тамбовская область встретила во всеоружии вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. С 4 февраля в режиме 24 на 7работал региональный штаб. В ежедневном режиме велась и продолжается разъяснительная работа, прямые эфиры, действовали«горячие линии».

В учреждениях здравоохранения области было развернуто более тысячи коек для лечения пациентов скоронавирусной инфекцией. Отделения обеспечены и оборудованы всем необходимым, в том числе лекарствами, аппаратами ИВЛ, средствами индивидуальной защиты. На укрепление материально-технической базы больниц, создание дополнительных койко-мест из федерального и регионального бюджетов выделено около 470 млн рублей, на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19, — около550 млн рублей. Самоотверженный труд медиков сыграл главную роль в защите жителей региона от новой инфекции. Благодаря предпринятым мерам в Тамбовской области один из самых низких показателей летальности в стране.

Неравнодушные люди, жители региона разного возраста и профессий, стали активными участниками Всероссийской акции «МыВместе».Поддерживали пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников. Силами добровольцев волонтерского корпуса, объединившего более 500 волонтеров, оказана адресная помощь сотням нуждающихся в различных населенных пунктах Тамбовской области, в том числе самых отдаленных.

С момента начала работы на телефоны «горячей линии» поступило более 1500 обращений. Все они были рассмотрены, а людям оказана помощь в доставке продуктов питания, медикаментов, осуществлены сотни правовых консультаций, проведена работа по квалифицированной психологической поддержке.

Плодородная почва и самоотверженный труд местных аграриев каждый год увеличивают размер тамбовского каравая.

Больше мяса и зерна

Тамбовская область — аграрный регион. Плодородная почва и самоотверженный труд местных аграриев каждый год увеличивают размер тамбовского каравая. Сейчас в Тамбовской области завершается уборка урожая зерновых культур и подводить какие-то и тоги пока рано. Но уже понятно, что в этом году зерновые культуры демонстрируют небывалую урожайность — 44,6 центнера с гектара. Эти цифры превышают прошлогодние в 1,5 раза.

Такую же отменную урожайность показывают и остальные культуры. И это при том, что в прошлом году был собран рекордный за всю историю области урожай подсолнечника, сои, один из наивысших урожаев сахарной свеклы, овощей.Дальше — только больше. Ввод уже в этом году первой очереди мичуринского 100-гектарного тепличного комбината полностью насытит внутренний рынок огурцами и помидорами.

В Тамбовской области увеличилось производство мяса. Оно составляет больше 560 тысяч тонн. Это второе место в стране. Чтобы на него подняться были введены крупнейшие высокотехнологичные комплексы — «Тамбовский бекон», «Тамбовская индейка», «Токаревская птицефабрика». Многомиллиардные — по объему инвестиций, многотысячные — по численности занятых.

Ориентир на экспорт

Как приятно, путешествуя по России, встретить товары, произведенные в Тамбовской области. Мы полностью закрываем российский рынок по органическим пигментам, красителям, оптическим отбеливателям, по средствам коллективной защиты органов дыхания. Практически половина отечественных добавок к бензинам и цементно-стружечным плитам — тамбовские. По отечественным железным дорогам уже пошел наш плацкартный вагон, а в скором времени — будет модернизирован купейный.

Но важна не только работа внутри страны — вдвойне приятнее и прибыльнее поставлять продукцию на экспорт. И это сейчас особенно получается.

В последние годы показатели объема экспортных поставок выросли более чем в два раза. Примечательно, что это исключительно несырьевая, неэнергетическая продукция. Предприятия находят новые направления для своего экспорта. Например, в Китай отправляетсяпродукция «Тамбовской индейки» и замороженное мясо курицы, выращенного на Тамбовщине компанией «ГАП «Ресурс».

В целом число фактических экспортеров только за последние три года выросло в три раза. Такая экспансия означает и расширение производств, и создание новых рабочих мест, и, конечно, налоги.

Конечно, мы показали только вершину айсберга. В Тамбовской области ведется строительство дорог, открываются новые детские сады и дома культуры. Поддерживаются семьи с детьми и увеличивается продолжительность жизни людей. Тамбовчане побеждают в различных международных и всероссийских конкурсах. Ведется постоянная работа по совершенствованию оказания госуслуг в сфере занятости населения и созданию комфортной городской среды. Все это — части большой мозаики. Благодаря ей в Тамбовской области хочется жить и работать, вновь и вновь гордиться родным краем.

Светлана Мерцалова

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Хочу выразить слова признательности и любви нашей родной, орденоносной, самой лучшей Тамбовской области. Здесь проживают светлые, красивые и талантливые люди, верящие в себя, свой труд, верующие в Бога и наше Отечество.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области