Яблок хватит всем

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Осень - время урожая яблок. Раскидистые ветви яблонь сейчас гнутся под тяжестью плодов. Аппетитные яблоки из местных садов продаются буквально на каждом шагу. И так продолжается до наступления зимы. Потом местные яблоки пропадают.

В Тамбовской области буквально несколько магазинов предлагают местную продукцию до весны. Прилавки же большинства гипермаркетов наполнены яблоками импортного производства. Большие и блестящие - кажется, что витаминов в них совсем нет. Такое яблоко в вазе на столе может пролежать несколько недель и не испортится. И такого яблока почему-то совсем не хочется. Хочется своего, тамбовского. Душистого и ароматного, напоминающего лето, богатого витаминами и минералами.

Тем, как сохранить российский плод круглый год, озаботились в Мичуринске. На родине знаменитого селекционера в Федеральном научно-выставочном центре имени И.В. Мичурина открыли новую лабораторию интеллектуальных технологий хранения плодов и ягод. Новые технические решения и новые системы интеллектуального управления помогут решить задачу сохранения урожая.

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Фруктохранилище будущегоФруктохранилище будущего

Сейчас садоводство интенсивно развивается по всей стране. В результате объем производства плодов превышает 1 млн тонн в год. К 2025 году эти показатели планируется увеличить вдвое. Поэтому хранение - задача №1 для каждого садовода.

Ученые Федерального научного центра имени И.В. Мичурина уже более сорока лет занимаются разработкой прогрессивных методов хранения плодов. Ими выявлено, что основной причиной потерь при хранении является поражение плодов. Чтобы российские яблоки были круглый год доступны россиянам, по инициативе академика Владимира Гудковского в ФНЦ имени И.В. Мичурина создан уникальный исследовательский центр.

На его оснащение было направлено около 20 млн рублей на условиях государственно-частного партнерства. Из них 7 млн рублей составила финансовая поддержка Министерства науки и высшего образования. 13 млн рублей – средства инвесторов.

Как отметил директор Федерального научного центра имени И.В. Мичурина Михаил Акимов, в мире всего пять подобных лабораторий. По уровню оснащения мичуринская не имеет аналогов в России и странах СНГ.

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Лаборатория представляет собой действующую модель фруктохранилища будущего. Она состоит из экспериментальных камер, высокоточных датчиков, самого современного оборудования и программного обеспечения. Что позволяет в каждой камере индивидуально создавать и поддерживать высокоточные значения параметров хранения: температуры, содержания кислорода, углекислого газа, этилена, относительной влажности воздуха и атмосферного давления. Созданная лаборатория позволяет совершенствовать существующие, а также разрабатывать интеллектуальные технологии хранения плодов для каждого сорта, партии.

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Новые технические решения и новые системы интеллектуального управления помогут решить задачу сохранения урожая.

Предварительные результаты исследований по использованию интеллектуальных технологий хранения, в том числе в динамичной регулируемой атмосфере, подтверждают их высокую эффективность. Они обеспечивают возможность круглогодичного снабжения населения высококачественными плодами, защиту, либо снижение потерь от многих заболеваний, максимальный уровень сохранения качества плодов при хранении и доведении до потребителя, что повышает конкурентоспособность продукции и рентабельность предприятия.

В день открытия в лабораторию на хранение была заложена первая партия яблок крупного хозяйства Тамбовской области «Снежеток». Как отметил Михаил Акимов, к ним поступает много заявок от садоводов со всей страны. Поэтому все шестнадцать камер будут задействованы.

Ученые ФНЦ имени И.В. Мичурина готовы оказывать содействие в освоении разработанных и усовершенствованных технологий хранения плодов специалистам садоводческих предприятий, предоставлять им консультационную помощь.

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Садоводческий акцентСадоводческий акцент

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин делает особый акцент на развитии садоводства. Он неоднократно говорил: в каждом районе должен быть сад! И сады, действительно, расцвели. За пять лет было заложено почти 3,5 тыс. га многолетних насаждений преимущественно интенсивного типа. На поддержку сферы в регионе за последние годы направлено 1,5 млрд рублей.

- Это подтверждает, что мы — центр России по садоводству, - отмечает он.

По итогам 2019 года площадь многолетних насаждений в сельскохозяйственных и крестьянских фермерских хозяйствах составила 8,3 тыс. га. Из них 5 тыс. га – в плодоносящем возрасте.

В 2020 году в Тамбовской области продолжается работа по закладке садов. Особое внимание уделяется развитию интенсивного садоводства. Весной текущего года заложено около 100 га многолетних насаждений. Осенью планируется заложить еще около 300 га.

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Тамбовские хозяйства, занимающиеся садоводством, могут стать участниками госпрограммы. По ней предусмотрено возмещение хозяйствам части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, а также раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов. Как пояснили в управлении сельского хозяйства области, для развития садоводства, за счет федерального и областного бюджета, в рамках мероприятий «стимулирующей» субсидии в 2020 году больше половины средств направляется именно на поддержку садоводства.

Начинающие садоводы региона могут получить не только финансовую поддержку, но и консультативную помощь. Начиная с 2016 года, в регионе действует садоводческий кластер. Он объединяет сельхозпроизводителей, осуществляющих производство плодов и ягод, посадочного материала плодовых и ягодных культур, а также перерабатывающие организации агропромышленного комплекса. Интеграция научной и производственной среды осуществляется Федеральным научным центром имени И.В. Мичурина.

Сорта яблонь мичуринской селекции обладают высочайшими вкусовыми качествами и хорошими внешними данными. Речь идет о яблоках следующих сортов: «Мартовское», «Вымпел», «Былина», «Академик Казаков», «Фрегат», «Успенское».

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Практически все хозяйства региона используют посадочный материал, произведенный местными плодопитомниками.

Практически все хозяйства региона используют посадочный материал, произведенный местными плодопитомниками. На территории Тамбовской области создано восемь плодопитомников. Их площадь составляет около 70 га. Продолжается работа по улучшению качества и обеспечению ассортимента выращиваемых на территории области саженцев.

К 2024 году ранее заложенные сады дадут богатый урожай - валовой сбор во всех категориях хозяйств прогнозируется на уровне 60 тыс. тонн. Это позволит практически полностью обеспечить потребность населения области в плодах собственного производства. А с учетом современной лаборатории сочное и вкусное местное яблоко будет доступно круглый год.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области

Светлана Мерцалова