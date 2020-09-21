«Государственное задание в этом году выполнили!»

Директор ТОГАУ «Рассказовского лесхоза» Сергей Виноградов

Это лето для тамбовских лесников выдалось особенно жарким. Впрочем, для специалистов «зеленого» хозяйства пожароопасный сезон еще не завершился. В области установлен особый противопожарный режим и все, кто работает над сохранением и приумножением лесов нашего региона приходится «держать руку на пульсе». Директор самого молодого, образованного в 2016 году на Тамбовщине «Рассказовского лесхоза» Сергей Виноградов поясняет, что главная задача работающих здесь людей, а в штате лесхоза порядка 80 человек – это защита лесов от возгораний и воспроизводство лесокультур. Трудятся специалисты «Рассказовского лесхоза» на территории в 21 000 га, в двух подразделениях – Рассказовском и Платоновском производственных участках.

- Лето в этом году выдалось жарким и засушливым, практически без осадков и конечно, выполняя свою главную задачу – охрану леса от пожаров, мы были в постоянном напряжении, - говорит Сергей Валерьевич. – Все наши силы, технические возможности были направлены на то, чтобы не допустить возгораний на нашей территории.

С этой задачей сотрудникам «Рассказовского лесхоза» удалось справиться на «отлично». Ни одного возгорания на территории лесов в пожароопасный период здесь зафиксировано не было. И, тем не менее, к неблагоприятному развитию событий в лесхозе всегда готовы. Большое внимание здесь уделяется формированию и обновлению технической базы. Например, в прошлом году по нацпроекту получили пожарный автомобиль на базе «ГАЗ», стоимостью 3,8 млн рублей, который может оказать неоценимую помощь в борьбе с пожарами.

- На вооружении нашего лесхоза есть также две пожарно-химические станции, оснащенные всем необходимым. С их помощью можно одновременно тушить два возгорания. А одна такая станция может обеспечить средствами борьбы с пожарами порядка 50 человек! В наличии у лесхоза малые патрульные комплексы на базе автомобиля «УАЗ», в этом году за счет собственных средств мы приобрели один такой комплекс стоимостью 700 тысяч рублей и трактор МТЗ-82 стоимостью 1,5 миллиона, - продолжает Сергей Виноградов.

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Чтобы не допустить гибели лесов на пожарно-наблюдательных вышках несли дежурство сотрудники лесхоза: Валерий Косарев наблюдал за ситуацией в Рассказовском участке, а Павел Филатов – в Платоновском. Отмечает руководитель лесхоза труд водителей пожарных автомобилей: Сергея Сучкова, Дмитрия Миляева, Геннадия Якунина в Рассказово и их коллег из Платоновского участка – Владимира Чуприкова и Сергея Юрова. Большую работу в этом году проделали трактористы лесхоза. Согласно государственному заданию в их обязанность входило проведение 25 км новых минерализованных полос и обновление еще 400 км имеющихся. С этой задачей трактористы Геннадий Саватеев, Владимир Трофимов и Николай Степанов полностью справились.

Огромная нагрузка легла на лесников – Юрия Балыбина, Виктора Трофимова, Михаила Максакова, Ивана Пеньшина, Владимира Ханина и Александра Ряховских; начальников участка Виктора Евтеева, Юрия Логинова.

Большое внимание уделяется восстановлению лесокультур. В «Рассказовском лесхозе» проводится весь комплекс таких работ, начиная от семечка. Здесь есть шишкосушилка, куда поступают собраннее сотрудниками лесхоза шишки сосны. Под руководством мастера Сергея Никулина, управляющего процессами на шишкосушилке, здесь получают семена сосны. Они, в свою очередь отправляются в заботливые руки сотрудниц, которые занимаются уходом за лесными культурами: Екатерины Шаталовой, Ольги Прокофьевой и Любови Потаповой. Благодаря им, семена попадают в питомники, их в «Рассказовском лесхозе» два. Один, площадью 0,34 га находится в Платоновском участке, второй, площадью 0,2 – в Рассказовском. За всходами сосны в питомниках тщательно ухаживают с тем, чтобы высадить подросшие саженцы в лесу.

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- Мы полностью обеспечиваем себя посадочным материалом, - говорит Сергей Валерьевич. – Ежегодно в наших питомниках выращивается 600-700 тысяч саженцев. В планах 2021 года у нас, посадка лесов на площади 58 га, для этого потребуется порядка 400 саженцев, а оставшиеся будут использованы в качестве дополнения за лесными культурами. Они заменят слабые, больные, подмокшие или сгоревшие деревья.

Помимо работ по воспроизводству в лесхозе ведется постоянный уход за культурами. В 2020 году сотрудники осуществили агротехнический уход на 700 га, лесоводственный уход на площади 195 га, осветление и прочистку молодняка провели на площади 116 га.

Кстати, все, что остается после таких порубочных уходов, не выбрасывается, а идет в дело. В лесхозе функционирует цех по переработке мелкотоварной низкосортной древесины. Более 50% древесины, которую вырубают в лесу, поступает в этот цех на переработку – из нее делают тарную доску. За годы работы это вспомогательное предприятие хорошо зарекомендовало себя у потребителей и теперь многие из них стали постоянными покупателями. Оттого и объемы выпускаемой продукции здесь постоянно растут, в 2019 году здесь произвели 5100 куб. м. готовой продукции, на 1 сентября этого года – 3500 куб. м с выручкой в 18 млн рублей. Под руководством мастера цеха Николая Носова здесь трудится коллектив из 30 человек: Геннадий Лагутин, Борис Битюков, Максим Васильев, Владимир Васильев и др. Сырье для производства поставляют на переработку водители лесовозов: Андрей Подшивалин, Сергей Юрьев и Сергей Бычков. А заготовкой леса занимаются лесорубы Олег Трофимов, Сергей Топорков, Андрей Трофимов и Владислав Столбовов.

Средства, которые зарабатывают на переработке древесины, направляют на развитие технической базы лесхоза, помимо автомобилей, и нескольких лесовозов, приобретенных в последние годы, в 2020-м, опять же на собственные средства, здесь закупили новый радиокомплекс, который обеспечивает качественную связь, а это в лесных условиях имеет очень важное значение.

Стабильно в «Рассказовском лесхозе» выплачивают и зарплату, в среднем она составляет 23 тысячи рублей. Уверенность в завтрашнем дне привлекает на работу в лесхоз много молодых специалистов. Среди них Андрей Щербаков и его супруга Екатерина Щербакова, Наталья Нагавкина, Евгения Филатова, Юлия Ерохина. Да и в деревообрабатывающем цеху 2/3 работников – молодежь.

- В это непростое время я хочу поздравить всех коллег с нашим профессиональным праздником, пожелать, в первую очередь, здоровья, успехов, стабильности, терпения, сохранить свои коллективы и продолжать всем работать на благо нашего тамбовского леса и края, - обращается со словами поздравления ко Дню работника леса Сергей Виноградов.

Татьяна Юрьева.