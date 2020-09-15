«Ростелеком» разместил в облаке крупнейшую в России электронную площадку грузовых железнодорожных перевозок

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Компания «Цифровая логистика» (дочернее предприятие ОАО «РЖД») разместила облачные сервисы для поставщиков электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) на ресурсах национальной облачной платформы «Ростелекома». Теперь операторобеспечивает надежную виртуальную инфраструктуру для работы крупнейшего в России ресурса поонлайн-заказужелезнодорожных перевозок, вагонов и сопутствующих услуг.

Программно-технический комплекс ЭТП ГП использует мощностиоблачной платформы в одном из центров обработки данных в Москве. Специалисты «Ростелекома» обеспечили миграцию программногокомплексана облачную платформу компании.

«Для “Ростелекома” это уже не первый совместный проект с компаниями, входящими в структуру “Российских железных дорог”. Недавно мы реализовали крупный совместный проект с “Федеральной пассажирской компанией” и рады расширению сотрудничества, особенно с учетом стратегического вектора на внедрение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики», — отметил директор департаментаоблачных сервисови центров обработки данных«Ростелекома»Александр Обухов.

«Мы решаем федеральную задачу повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, поэтому в первую очередь стремимся обеспечить надежность и безопасность ЭТП “Грузовые перевозки”и решений, реализованных для работы с поставщиками. Мы выбрали “Ростелеком” как государственнуюкомпанию, обладающую современными технологиями и нацеленную на развитие и повышение качества предоставляемых услуг. Мы уверены, что наше тесное сотрудничество обеспечит безукоризненный сервис и удовлетворит самые высокие требования наших клиентов», — сказал генеральный директор ООО «Цифровая логистика»Александр Кочуков.

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ООО «Цифровая логистика» (оператор ЭТП ГП с 2018года) уже сегодня позволяет грузовладельцам, экспедиторам, а также операторам подвижного состава (в том числе нерезидентам) заказывать услуги железнодорожного транспорта дистанционно и в цифровом формате, что позволяет клиентам продолжать бизнес в любых условиях и существенно повысить их эффективность за счет цифровой трансформации.

ООО «Цифровая логистика» создано в марте 2018 года для разработки и реализации цифровых сервисов на железнодорожном транспорте. Компания владеет и оперирует цифровой платформой «Грузовые перевозки».

К сервису уже подключены более 80 компаний, среди которых 72 оператора подвижного состава, 3 терминально-складских оператора, 5 перевозчиков и 6 стивидорных компаний.

В течение 2019 года клиентская база увеличилась более чем в 2,5 раза, достигнув показателя 5 400 пользователей, заказы которых обеспечили компании суммарную выручку в объеме свыше 24 млрд рублей.

Компания является совместным предприятием холдинга «РЖД» (51%) и ООО «ИНТЭЛЛЕКС» (49%).

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«Ростелеком —Центры обработки данных»— управляющая компания центра компетенций «Ростелекома» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN. Компания управляет геораспределенной сетью дата-центров по всей России общей емкостью 11 497 стоек. В числе ключевых объектов — комплекс дата-центров в Москве (I, II, III), столичный узел обмена трафиком ММТС-9.

Контакты для СМИ:

Алина Каримуллина,

+7 (495) 784 65 05,

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.