Большой предъюбилейный российский марафон к празднованию 150-летия Сергея Рахманинова стартовал в Тамбове

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Празднование 150-летнего юбилея великого композитора станет событием не только всероссийского - мирового масштаба. Вплоть до 2023 года продлится большой предъюбилейный марафон: как в России, так и за рубежом состоится огромное количество знаковых мероприятий. И в центре этого глобального культурного проекта будет именно Тамбовская область. Стартовал же этот марафон в Тамбове презентацией выставки «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор» и первой конференцией Минкультуры.

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Выставка с секретом

Выставочный проект «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор» представил Российский национальный музей музыки при поддержке Министерства культуры РФ. Именно в этом музее хранится самое крупное фондовое собрание о Сергее Рахманинове. Экспонаты выставки подобраны так, чтобы представить весь диапазон личностных качеств Сергея Рахманинова. Каждый из разделов экспозиции посвящён одному из аспектов его жизни и деятельности: гениальный композитор, музыкант и дирижёр, педагог, общественный деятель, благотворитель, любящий отец и верный друг.

В основе экспозиции — материалы личного фонда Рахманинова, документы, связанные с именем композитора, печатные издания, фотографии, фондовые звукозаписи, хранящиеся в Музее музыки.

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов отметил: выставка с секретом: многие документы публикуются впервые, а на стендах в виде QR кода содержится дополнительная информация и, конечно, музыка выступлений Рахманинова и даже интересные истории из его жизни.

«Доставайте свои смартфоны, прикладывайте к QR-коду — и зазвучит музыка. Зазвучит каждый из 22 планшетов. Это музыкальные записи и самого композитора, и выдающихся музыкантов разных лет. Поэтому около выставки можно находиться часами, слушая великую музыку Рахманинова», - рассказал Михаил Брызгалов.

Эту уникальную экспозицию Российский музей музыки передал в дар Музею-заповеднику С.В. Рахманинова «Ивановка».

Рахманиновское место

Конечно же, именно «Ивановка» – главная творческая лаборатория Рахманинова, станет центром празднования юбилея композитора. Здесь пройдет с десяток крупных мероприятий главной федеральной программы к 150-летию композитора. Поэтому к музею сегодня внимание особое. Планы по дальнейшему развитию «Ивановки» замминистра культуры РФ Алла Манилова обсудила с губернатором Александром Никитиным.

- Сила «Ивановки» в том, что сохранился рахманиновский дух. Я там бывала неоднократно и могу сказать, что другого такого рахманиновского места в России нет. Это нас обязывает к тому, чтобы создать здесь культурный российский центр. Федеральная помощь «Ивановке» должна быть объемной, многовекторной и разной. От методической помощи до продвижения в мире, - подчеркнула Алла Манилова.

Как отметил Александр Никитин, первостепенная задача – это создание концертного зала. Алла Манилова также сообщила, что Минкультуры собирается включить «Ивановку» в свой проект «Музейные маршруты России», направленный на продвижение музеев и формирование спроса на их услуги. Кроме того Ивановка войдет в федеральный Рахманиновский маршрут.

Также она рассказала губернатору о том, что Министерство культуры выступило с инициативой объявить 2023 год Годом музыки в целом. Соответствующий документ сейчас находится на согласовании у президента Владимира Путина. «Чтобы вся Россия жила музыкой, а Тамбовская область была в центре этого процесса», - сказала она.

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Старт в Тамбове

План мероприятий проведения 150-летнего юбилея Рахманинова заместитель министра культуры РФ Алла Манилова представила на конференции в Тамбове. В ней приняли участие профильных представители органов власти 31 региона России, включая Москву, Петербург и Крым, а также выдающиеся музыканты, руководители крупнейших учреждений культуры и вузов.

Как отметила Алла Манилова, работа над планом юбилейных мероприятий была не простой, но интересной. В оргкомитет по подготовке к 150-летию Рахманинова вошли не только представили органов власти, а также выдающиеся деятели культуры и искусства, которые внесли много интересных предложений. Часть инициатив поступила от Тамбовщины: в состав оргкомитета входят губернатор Александр Никитин и руководитель Музея-заповедника «Ивановка» Александр Ермаков. Все огни нашли поддержку и включены в план. Поэтому Тамбовская область в марафоне рахманиновского празднования будет занимать одно из ведущих мест.

В целом программа проведения 150-летнего юбилея Рахманинова включает в себя много важных мероприятий: от создания фирменного стиля Года Рахманинова до крупнейших мировых концертов и фестивалей.

В частности, на портале Культура.РФ будет создан специальный раздел, посвященный юбилею композитора. Планируется к изданию полное академическое собрание Рахманинова в 50 томах, включая неопубликованные ранее произведения. Будет снят документальный фильм. В школах пройдут уроки музыки Рахманинова.

Часть мероприятий связана с увековечением памяти композитора, включая работу с топонимикой. Алла Манилова попросила представителей регионов проработать предложения по присвоению имени Рахманинова объектам городской среды.

Будет много крупных мероприятий в сфере исполнительских искусств. Так по инициативе Дениса Мацуева состоится мировой конкурс пианистов, композиторов и дирижёров имени Рахманинова. Это будет конкурс масштаба и уровня конкурса Чайковского. Как сказал сам Денис Мацуев: «Я обещаю, что приедет такой состав участников, который Москва не видела никогда».

Пройдет всероссийский музыкальный марафон имени Рахманинова. В «Ивановке» состоится музыкальный фестиваль «Весь Рахманинов». Кроме того, каждый год в нашем музее-заповеднике будут проводить новые выставки.

Конечно, особое внимание уделяется планированию гала-концерта, который станет торжественным открытие Года Рахманинова. Также в 2023 году пройдет крупнейший международный симпозиум «Рахманинов и 21 век», участники которого потом также приедут в Ивановку.

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Серия концертов и мероприятий состоится за рубежом.

- Год Рахманинова президент объявил для того, чтобы все общество, все поколения, особенно юное, приобщились к творческому наследию этого выдающегося композитора. Чтобы наследие Рахманинова жило и популяризировалось бы и дальше. Чтобы все больше детей поступали в музыкальные школы. Чтобы было больше увлеченных русской классикой людей и все бы знали, какое значение имеет имя Рахманинова в мировой культуре. Это главная задача Года Рахманинова, - сказала Алла Манилова.

Татьяна Северин

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области