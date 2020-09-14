«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение Единого дня голосования и дней досрочного голосования в Тамбовской области

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При проведении досрочного голосования 11-12 сентября и основного дня голосования 13 сентября 2020 года «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в помещениях 240 участковых избирательных комиссий (УИК) и 32 территориальных избирательных комиссий (ТИК) Тамбовской области.

Специалисты «Ростелекома» организовали защищенные цифровые каналы и линии связи для обеспечения работы Государственной автоматизированной системы «Выборы» во всех населенных пунктах Тамбовской области. Она позволяет в автоматическом режиме передавать информацию с участков в территориальные избирательные комиссии.

Для подготовки и проведения Единого дня голосования «Ростелеком» задействовал собственную защищенную сеть передачи данных и центры обработки данных, а также организовал круглосуточное дежурство десяти ремонтно-восстановительных мобильных бригад в Региональном центре управления сетями связи и информационными системами Тамбовского филиала «Ростелекома».

Владимир Кочергин, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Всего на избирательных участках Тамбовского региона “Ростелеком” установил 544 камеры. В каждом помещении для голосования сотрудники компании смонтировали по две компактные IP- камеры с широким углом обзора, в которые попадали ящики для голосования, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Запись со всех камер производилась непрерывно до момента подписания членами участковых избирательных комиссий протоколов об итогах голосования. Видеозапись голосования будет храниться на серверах “Ростелекома” до 31 декабря этого года».

Андрей Офицеров, председатель избирательной комиссии Тамбовской области:

«Видеонаблюдение на выборах в Тамбовской области уже не первый раз организовала компания “Ростелеком”. Благодаря этому серьезному и самостоятельному инструменту контроля мы смогли обеспечить доступность информации о ходе голосования непосредственно на участке и прозрачность всего избирательного процесса. Считаю, что специалисты “Ростелекома” показали высочайший профессионализм, поддерживая круглосуточную бесперебойную работу системы видеонаблюдения в Единый день голосования и дни досрочного голосования».

Напомним, 13 сентября 2020 года в Тамбовской области состоялись выборы главы администрации региона, а также выборы в органы местного самоуправления. Всего – 16 муниципальных избирательных кампаний, в том числе – кампания по выборам депутатов Тамбовской городской Думы Тамбовской области седьмого созыва.

Подробную информацию по услуге «Видеонаблюдение для бизнеса» можно получить на официальном сайте компании https://tambov.rt.ru/b2b/videonabludenie, или по номеру 8 800 200 30 00.

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Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тамбовской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.