Более двух тысяч клиентов «Ростелекома» в Тамбове приобрели высокоскоростные роутеры

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Это на 20 % больше, чем в этот же период предыдущего года. «Ростелеком» предлагает клиентам современные высокоскоростные роутеры для подключения по технологии FTTx и оптические терминалы для подключения сетей GPON. Это оборудование обеспечивает скорость передачи данных по Wi-Fi до 100 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 5,0 ГГц. Устройства обеспечены гигабитными портами LAN для быстрой передачи данных по проводам. Пользователи нового двухдиапазонного оборудования могут подключить до трех приставок Wink «Ростелекома».

Владимир Кочергин, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Ранее все устройства Wi-Fi работали в диапазоне 2,4 ГГц. Это приводило к серьезной нагрузке на данную полосу частот и большому количеству помех, потому как в многоквартирных домах большинство жильцов использовали эту частоту и маршрутизаторы попросту перебивали сигнал друг у друга. Плюсом к этому на частоту 2,45 ГГц излучают помехи и многие бытовые приборы, что также тормозило скорость интернета. С появлением Wi-Fi сетей на частоте 5 ГГц проблема была решена. Роутеры и оптические терминалы, которые предлагает “Ростелеком”, работают в двухчастотном диапазоне. Соответственно, это обеспечивает абоненту практически полное отсутствие помех, стабильную работу Wi-Fi соединения и, как следствие, лучшую скорость».

Вадим Петров, клиент ПАО «Ростелеком»:

«Никогда не думал, что замена роутера так влияет на скорость интернета. Наша семья проживает в селе в 80 км от Тамбова. Проблемы с сетью были очень часто. Сетовали, что это из-за большого числа подключений соседей, особенно вечером. Потом оказалось, что проблема в том, что у нас старый маршрутизатор. Приобрели в “Ростелекоме” современный роутер и теперь интернет просто “летает”».

При покупке оборудования в «Ростелекоме» каждый клиент имеет возможность оформить сервис «Гарантия Плюс». Это дополнительная опция, которая гарантирует замену оборудования при выходе его из строя при не гарантийных случаях, в частности, перепада напряжения, пожара, взрыва, удара молнии, хулиганства или затопления соседями.

Получить подробную информацию об опции «Гарантия Плюс», сетевом оборудовании и других продуктах и услугах «Ростелекома» можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте или в ближайшем офисе продаж цифрового провайдера.

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Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тамбовской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».