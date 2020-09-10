«Испытываю гордость за выбор профессии»

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Челнавское лесничество, площадь которого составляет почти 22,5 тысячи га, раскинулось в центральной части Тамбовской области на территории двух муниципальных районов - Сосновского и Староюрьевского. В основном здесь представлены хвойные культуры, и именно преобладание сосны, считают местные жители, дало название райцентру Сосновка. На территории лесничества в Сосновском районе есть уникальные памятники природы: «Сосновские бугры», «Балка Большая Карташовая» в Староюрьевском районе располагается лесопарк «Растов Сад». Сохраняют и преумножают лесные богатства сотрудники «Челнавского лесничества», в числе которых заместитель руководителя Ольга Мордасова.

- Ольга Михайловна, что повлияло на выбор вашей профессии и почему она связана с лесом?

- Родом я из Воронежской области, и наш район - Богучарский – малолесный. Там в основном присутствуют полезащитные полосы из берёзы и тополя. Мне с самого детства нравилась природа, особенно те места, где росло много берёз. Ещё тогда хотелось что-нибудь вырастить из семечки своими руками. Когда училась в школе, в 6-7 классах нас возили в питомник Подколодновского лесничества, где мы сажали черенки тополя. Тогда ещё не верилось, что из какой-то «палочки» вырастет и зазеленеет деревце, но доказательством тому были посаженные годом ранее саженцы тополя на соседних делянках. По окончании Журавской 8-ми летней школы в 1983 году я поступила в Хреновской лесной техникум им. Г.Ф.Морозова. Всегда была очень благодарна родителям за то, что приняли моё решение и поддержали. В 1987 году закончила учёбу, получив диплом с отличием по специальности техник-лесовод. Приехала как молодой специалист в управление лесами Тамбовской области, попросила направить меня в Сосновку в Челнавский мехлесхоз. 20 апреля 1987 года там и началась моя трудовая деятельность в должности мастера лесных культур Сосновского лесничества. Приняли меня хорошо, помогали, объясняли, что и как правильно делать, на что обратить особое внимание. В памяти остались первые посадки лесных культур сосны в квартале 55 Сосновского лесничества. Тогда я испытала гордость за выбор профессии и за то, что присоединилась благородному делу. С годами менялось название лесхоза, менялись должности, но и по сей день я работаю в лесном хозяйстве, трудовой стаж в котором составил 33 года. Других записей в моей трудовой книжке нет.

- Лесное хозяйство это вообще женская профессия?

- Я не стала бы разделять профессиональную деятельность на мужскую и женскую. Если человек выполняет свои обязанности, любит работу, получает результат от своего труда, значит это его дело! В лесхозах и лесничествах Тамбовской области работает очень много женщин, которые всецело отдают себя этой нелегкой работе и достигают успехов в профессии.

- Какая работа ведется на территории лесничества в течение года?

Одна из основных задач сотрудников лесничества – обезопасить лес от пожаров. Ежегодно, в весенне-летний период для профилактики нарушений требований пожарной безопасности в лесах Челнавское лесничество проводит патрулирование лесного фонда совместно с сотрудниками МЧС, полиции и Челнавского лесхоза, проводит с отдыхающими в лесах разъяснительные беседы. Также совместно с ребятами из школьного лесничества «Лесная сказка» филиала СОШ №1 в с. Атманов Угол сотрудники лесничества распространяют информационные листовки среди населения.

Постоянно ведется мониторинг пожарной обстановки в лесу, как наземным способом, так и с помощью космических систем Рослесхоза. Отмечу, что патрулирование ведется по четырём маршрутам протяженностью 400 км. Также по выходным и праздничным дням, при наступлении 4-5 класса пожарной опасности, организовано авиапатрулирование лесов, для того, чтобы своевременно обнаружить лесные пожары. Обеспечено постоянное дежурство на диспетчерском пункте ТОГАУ «Челнавский лесхоз». Практически все мероприятия по охране и защите лесов от пожаров, воспроизводству лесов, выполняет Челнавский лесхоз под руководством директора Головачёва Виктора Алексеевича. Так, весной этого года работники лесхоза обустроили 30 км новых противопожарных минеральных полос, провели прочистку и обновление полос, созданных ранее, практически полностью выполнив план этого года. Также работниками лесхоза прочищено 4 км квартальных просек, установлено 25 шлагбаумов и 53 стенда с информацией о противопожарных мерах и благоустроили 40 мест отдыха.

Надо отметить, что за период с 2018года по настоящее время на территории лесничества лесных пожаров не было.

Что касается работ по воспроизводству, весной этого года было создано лесных культур на площади 70 га, из них 20га по так называемой сплошной раскорчёвке. В последние годы начал практиковаться именно такой способ подготовки почвы, как боле эффективный. При таком подходе обеспечивается практически стопроцентная приживаемость лесных культур. Проведено дополнение лесных культур, созданных ранее на площади 79га. Сейчас лесничество приступило к инвентаризации однолетних, трехлетних, пятилетних культур и посадочного материала в питомниках лесхоза. В ходе этого процесса выявляются лесные культуры, которым по тем или иным причинам необходимо провести дополнение, лесоводственные или агротехнические уходы. На питомниках производится учёт стандартного посадочного материала, составляются проекты по лесовосстановлению. Подсчитывается, хватит ли сеянцев и саженцев для создания лесных культур будущего года. Лесхоз полностью обеспечивает себя качественным посадочным материалом. Так в прошлом году лесхозом выращено стандартного посадочного материала 928,2 тыс.шт.

Практически круглый год лесничество занимается охраной леса от самовольных порубок и нарушителей лесного законодательства. На постоянной основе ведётся взаимодействие с органами полиции по патрулированию лесного фонда и охране хвойных молодняков от самовольных порубок в зимний период.

- Охотно ли молодежь идет в сферу лесного хозяйства и не испытывает ли она кадровый голод?

- Действительно, в последнее время работа в лесном хозяйстве стала меньше привлекать молодёжь. Думаю, что связано это, в первую очередь, с отсутствием жилья. В нашем маленьком, но дружном коллективе сейчас работают 9 человек, хотя по штатному расписанию предусмотрено 12. Несмотря на сложности, кадровый состав все же обновляется. Совсем недавно мы приняли в свой коллектив молодого специалиста, окончившего Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М.Кирова по специальности «Лесное хозяйство» - Колесник Светлану Андреевну. На вопрос коллеги, любит ли она природу, Светлана ответила: «Я жизнь свою не представляю без леса!». Я уверена, что если человек пришёл с таким настроением работать в лесную отрасль, то он в ней, наверное, и останется. Пользуясь случаем, я от души хочу поздравить всех работников лесного хозяйства с профессиональным праздником - Днём работников леса! Пожелать крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и упорства в достижении поставленных целей!

Автор: Татьяна Юрьева