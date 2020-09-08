Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования

.

С 11 по 13 сентября на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва в Курской и Ярославской областях впервые будет применяться система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая разработана компанией «Ростелеком» по заданию ЦИК России. Наблюдение за ходом онлайн-голосования организовано максимально прозрачно и открыто для всех его участников. Наблюдатели и избирательные комиссии получат доступ к необходимой статистике для проверки подлинности результатов подсчета голосов.

ЦИК России и «Ростелеком» организуют наблюдение в соответствии с принятым порядком дистанционного электронного голосования. В течение всего периода онлайн-голосования у наблюдателей будет доступ к веб-интерфейсу портала наблюдения системы ДЭГ, где будут отображаться промежуточные метрики голосования: информация о количестве избирателей, количество выданных и принятых бюллетеней, транзакции блокчейна и этапы процесса подсчета голосов.

Наблюдатели будут видеть всю информацию в онлайн-режиме, благодаря чему смогут сверять корректность итоговых результатов голосования и учет индивидуальных бюллетеней избирателей. Важно отметить, что наблюдатели видят только статистику голосования — доступа к содержанию бюллетеней у них нет.

В избирательных комиссиях также можно будет увидеть информацию о функционировании системы ДЭГ в процессе онлайн-голосования: количество авторизаций в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) через портал госуслуг, количество отправленных СМС, количество неуспешных авторизаций и ошибок при вводе СМС и другие. Метрики выводятся в формате временных графиков, позволяющих увидеть значение показателя в конкретный момент времени.

Система ДЭГ основана на базе блокчейн-платформы с использованием российских криптографических алгоритмов и средств защиты. Блокчейн позволяет хранить голоса избирателей в зашифрованном виде, благодаря чему гарантируется полная анонимность и неизменность голосов избирателей. Проследить, как проголосовал конкретный избиратель, технически тоже невозможно.

Шифрование информации производится с помощью специального ключа, загруженного в базу данных. Расшифровать результаты с использованием этого ключа шифрования невозможно — нужен другой специальный ключ, который разделяется на несколько частей до начала голосования, а собирается только при подведении итогов. Подробную информацию о шифровании можно посмотреть в видеоролике по ссылке.

Система ДЭГ разрабатывается компанией «Ростелеком» по заданию ЦИК при поддержке Минкомсвязи России в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.