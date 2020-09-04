Около 20 тысяч обращений граждан было рассмотрено депутатами Воронежской областной Думы VI созыва за пять лет работы

.

В Воронежской областной Думе подвели итоги работы регионального парламента текущего созыва. Значительная часть времени народных избранников уделяется представительной деятельности. В ее рамках, в частности, ведутся депутатские приемы граждан. В ходе шестого созыва встречи депутатов с заявителями проходили на нескольких площадках – в общественной приемной Воронежской областной Думы, приемных политических партий, а также непосредственно в округах.

По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, с 2015 года парламентарии рассмотрели около 20 тысяч обращений воронежцев, более шести тысяч из них – непосредственно в стенах Парламентского центра. По подсчетам специалистов общественных приемных, 43% этих обращений касалось социальной сферы. Традиционно воронежцев беспокоили вопросы ЖКХ (почти 20%), а также соблюдения законности и охраны правопорядка (около 10%).

Порядка 40% обращений сегодня решаются положительно. Такого показателя во многом удалось достичь благодаря выстроенному системному взаимодействию Воронежской областной Думы с различными ведомствами и организациями. По поступившим обращениям определяются конкретные исполнители на местах и четко оговариваются сроки исполнения поручений.

Жители Воронежской области обращаются к депутатам не только за помощью, но и с предложениями об улучшении жизни в регионе. Значительная часть информации, полученная в ходе такого общения, ложится в основу законопроектов, принимаемых региональным парламентом. Нередко жители региона и сами высказывают конкретные предложения законодательного характера.

Также в практику вошли совместные приемы граждан, которые проводят в муниципальных районах руководители различных госорганов и депутаты Воронежской областной Думы. Такое взаимодействие также позволяет продолжить формирование эффективной нормативной правовой базы.

С 15 июля – в период парламентских каникул – приемная граждан Воронежской областной Думы продолжает принимать заявления в письменном и электронном виде.

Письменные обращения можно принести в Воронежскую областную Думу лично, либо отправить по почте по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2.

Также на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.