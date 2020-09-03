Оптика «Ростелекома» пришла в Бондари Тамбовской области

.

Теперь высокоскоростной интернет и все цифровые сервисы национального провайдера доступны жителям 1 500 домохозяйств райцентра. Современные волоконно-оптические линии связи обеспечивают скорость доступа в интернет до 1 Гбит/с, что в 100 раз выше, чем при технологии ADSL.

Владимир Кочергин, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Второй год “Ростелеком” ведет активное строительство оптических линий связи по технологии GPON в Тамбовской области. До настоящего времени более 500 домохозяйств села Бондари получали доступ в сеть по технологии ADSL. Благодаря новой сети GPON местные жители теперь могут воспользоваться полным комплексом самых современных цифровых сервисов “Ростелекома”, такими, как “Умный дом” или Wink».

Игорь Степин, житель села Бондари, клиент «Ростелекома»:

«Наша семья очень ждала, когда в Бондарях появится интернет с хорошей скоростью. Сразу подключились к GPON “Ростелекома“ и очень довольны. Дети и жена активно пользуются Wink, а я наконец-то смог реализовать давние планы и установил видеонаблюдение – внутри дома и во дворе. Думаю, со временем подключим ещё какие-нибудь полезные сервисы».

Wink – мультимедийный сервис от «Ростелекома» для просмотра телевидения, фильмов и сериалов на любых устройствах (компьютерах, планшетах и смартфонах, телевизорах с технологией Smart TV). На телевизорах Wink так же доступен через приставку Wink+, которая подключается через Wi-Fi и работает с интернетом любого провайдера.

Получить подробную информацию о мультимедийной платформе Wink и других сервисах и услугах «Ростелекома» можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте или в ближайшем офисе продаж цифрового провайдера.

* * *

Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тамбовской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

GPON (Gigabit Passive Optical Network) - технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, предполагающая прокладку оптического кабеля непосредственно до домовладения абонента – «оптика в дом». «Ростелеком» одним из первых в России начал оказывать полный спектр современных телекоммуникационных услуг на базе технологии GPON. В компании считают, что эта технология – оптимальное решение для удовлетворения растущих потребностей клиентов в современных высокоскоростных телекоммуникационных сервисах.