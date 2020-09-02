ВТБ Лизинг и «Ростелеком»автоматизируют систему учета электроэнергии и телемеханики для объектов «Россети Центр» в Воронежской области

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Финансирование инфраструктурного проекта, стоимость которого составляет почти один миллиард рублей,обеспечит «ВТБ Лизинг». «Ростелеком» будет координировать техническую реализацию — создание инфраструктуры, развертывание оборудования и цифровых решений, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Это первый подобный лизинговый проект в сфере цифровизацииэнергетики для обеих компаний.

Система, реализованная «Ростелекомом»,позволит электросетевой компании автоматизировать учет и мониторинг энергоресурсов, обеспечить управление инженерной инфраструктурой. Автоматическая передача информации на основании данных, полученных от приборов учета,сократит затраты на ручной ввод показаний и исключит искажения электросетевых параметров.

«Ростелеком» выполнит работы по проекту для «Россети Центр Воронежэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра») в 16 РЭС (районные электрические сети), которые охватывают больше половины Воронежской области. Компания проведет проектно-изыскательские работы, поставит и установит около 43 тысяч приборов учета электроэнергии и 600 трансформаторных шкафов.Проектвключает восемь этапов и реализуется в крайне сжатые сроки. Почти половина всего объема работ должна быть выполнена до конца 2020 года, а завершение запланированов июле 2021 года.

«“Ростелеком” уже обладает успешным опытом создания автоматизированных систем учета электроэнергии более чем в десяти субъектах Российской Федерации. Такие цифровые системы позволяют повысить эффективность управления электросетевым хозяйством, включая увеличение оперативности и достоверности собираемых данных, процента сбора платежей от пользователей, автоматизацию выставления счетов за потребленную энергию. Проект в Воронежской области будет реализовываться с учетом нашей экспертизы и использовать оборудование и решения, которые уже доказали свою высокую результативность. Автоматизация систем учета очень быстро начинает приносить отдачу, повышая экономические и операционные показатели заказчика — подразделений “Россетей”», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

«Автоматизированная система позволитвести интеллектуальный учет потребления электроэнергии, снизить операционные и инвестиционные расходы,сократить потери электроэнергии, контролировать работу сетей в удаленном режиме, предупреждать нештатные ситуации и улучшить показатели надежности. Подобный подход созвучен действующей Стратегии развития электросетевого комплекса страны, утвержденной Правительством РФ», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Мы рады продолжить сотрудничество с “Ростелекомом” в рамках стратегически важных задач, к которым относится цифровизация электросетевой инфраструктуры в разных регионах страны. Чтобы удовлетворить растущие потребности в высокотехнологичном оборудовании, мы готовы предлагать сбалансированные решения для реализации инвестиционных проектов энергокомплекса и в дальнейшем», — прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

«Ростелеком» сотрудничает с ВТБ Лизинг с 2019года. Лизинговая компания финансирует закупки провайдером систем хранения данных, телекоммуникационного и IT-оборудования. Техникаприобретается для оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики РФ. Срок лизинга составляет пять лет, все сделки заключаются с нулевым авансовым платежом.

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«Россети Центр»«Россети Центр» (публичное наименование ПАО «МРСК Центра») — ведущая электросетевая компания России. Компания ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.

Компания была основана в 2004 г. в процессе реформирования российской электроэнергетики и разделения энергокомпаний по видам деятельности, их последующей региональной интеграции. Сегодня «Россети Центр» (публичное наименование ПАО «МРСК Центра») — одна из 14 таких межрегиональных сетевых компаний.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком»ПАО «Ростелеком»— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.