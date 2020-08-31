Ветеринары Тамбовского района отмечают профессиональный праздник

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31 августа ветеринарные работники отмечают свой профессиональный праздник, история которого начинается в 90-х годах. Именно тогда патриарх Кирилл учредил День ветеринарного работника, который приурочен ко дню почитания святых Фрола и Лавра, которые считаются хранителями домашних животных. Спустя несколько лет Президент РФ учредил уже официальный праздник, который отмечается 31 августа. Ветеринарные врачи Табовской райСББЖ, обслуживают самый большой район нашей области.

- По содержанию животных это также один из ведущих районов, - говорит начальник Тамбовской райСББЖ Андрей Царану. - Здесь располагаются предприятия по разведению крупного рогатого скота, которые обеспечивают нас мясом и молоком. Существует крупное предприятие «Тамбовский бекон», которое занимается переработкой продукции. Такие предприятия, где содержат и разводят животных, требуют серьезного ветеринарного контроля с нашей стороны. И с каждым предприятием у нас заключен договор обслуживания. Сейчас на территории районе складывается неблагоприятная ситуация по бруцеллезу, которую мы пытаемся урегулировать. Параллельно проводится профилактика других заболеваний животных: сибирской язвы, бешенства.

По словам Андрея Царану, сейчас в районе 12 тысяч голов крупного рогатого скота, около 5 тысяч овец и порядка 4 тысячи свиней. Численность ветеринарных врачей, работающих в Тамбовской райСББЖ – 64 человека. При этом половина из них работает на предприятии «Тамбовский бекон», а остальные врачи и работники занимаются профилактикой болезней на территории района.

Одним из сотрудников, работающих на предприятии «Тамбовский бекон» главным ветеринарным врачом, является Александр Викторович Пурахин. В профессии он пришел больше 20 лет назад. Александр Викторович признается, что всегда любил животных. А осознание того, что это действительно правильный путь, пришло к молодому человеку уже на первом курсе воронежского вуза, а если быть точнее, прямо на первом семестре обучения.

- Именно тогда я увлекся профессией ветеринара, успешно закончил университет 22 года назад и начал профессиональную деятельность. - говорит Александр Викторович.

За годы работы специалисту довелось поработать и в государственных учреждениях и на крупных предприятиях, которые специализируются на выращивании свиней и крупного рогатого скота. Главная задача ветеринара, работающего на таких производствах, не только следить за здоровьем животных, но и обращать особое внимание на качество конечной продукции. А оно зависит от многих факторов.

- ООО «Тамбовский бекон» очень крупное предприятие, где вопросам санитарной безопасности уделяется очень серьезное внимание, - говорит Александр Пурахин. – Здесь используется полностью автоматизированная система ветеринарного учета, которая позволяет проверят по 5 тысяч голов свиней за одну смену.

На производстве сотрудники обеспечены специальной одежной, здесь постоянно проводится уборка и дезинфекция. Все это требуется для производства безопасной и качественной продукции, которую «Тамбовский бекон» сейчас экспортирует в 41 страну мира. Благодаря современной системе управления и защиты, на «Тамбовском беконе» удалось избежать гибельного для животных, и очень убыточного для предприятия заболевания африканской чумой свиней. Хотя на крупных производствах, казалось бы тоже серьезных в плане защиты и санитарно-ветеринарных требований, других регионов, эта инфекция все же возникала.

- Другие болезни, если вдруг они у нас возникают, мы всегда побеждаем, - рассказывает Александр Викторович. – При этом ветеринарные врачи тщательно следят за использованием лекарственных препаратов, которые используются для лечения животных. Это не должно сказаться на качестве продукции. Основное внимание уделяется профилактике заболеваний. Так, на предприятии разработан план производственного контроля, в рамках которого мы сотрудничаем с лицензированными лабораториями Тамбовской и Белгородской областей, где проводятся анализы на бруцеллез, АЧС и другие опасные для животных инфекции. Своевременный мониторинг позволяет избегать самых неблагоприятных последствий.

Свои знания опытные ветврачи, работающие на «Тамбовском беконе» с радостью передают молодым специалистам. На предприятии развита система наставничества. Налажено сотрудничество с вузами, которые занимаются обучением ветеринаров – МичГАУ, Воронежским аграрным университетом, а также со средними специальными образовательными учреждениями, готовящими специалистов в области животноводства. Сейчас на «Тамбовском беконе» проходят стажировку четыре студента вузов, которые уже на этапе обучения имеют возможность работать и на практике, под контролем высококвалифицированных специалистов, приобретать практические навыки.

- Критерий отбора стажеров на предприятие один – главное чтобы у человека глаза горели, и было желание работать, - уверяет Александр Пурахин. – А мы здесь нашу новую смену всему научим. Благодаря такому подходу, кадрового голода на «Тамбовском беконе» мы не испытываем.

- Я хотел бы пожелать ветеринарным врачам Тамбовской области, всей страны, самое главное, здоровья, достойной зарплаты, благополучия в семьях и профессиональных успехов, - поздравляет своих коллег Александр Викторович.

- В наш профессиональный праздник я желаю коллегам здоровья, профессиональных знаний, открытия чего-то нового. Ведь сейчас открываются новые технологии, новые препараты, счастья, достойной зарплаты, соответствующей их уровню, работе, часто неблагодарной работе, здоровья детям и близким, - говорит Андрей Царану.

Татьяна Юрьева