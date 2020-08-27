Более пяти тысяч тамбовчан выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

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Особый спрос на сервис «Видеонаблюдение» компания отметила в период самоизоляции в апреле и мае. Всего со времени старта продаж более пяти тысяч жителей Тамбовской области установили камеры «Ростелекома» в своих домах, квартирах и на придомовых территориях. Услуга особенно популярна в Тамбовском, Мичуринском и Рассказовском районах.

Владимир Кочергин, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Видеонаблюдение давно перестало быть услугой только для коммерческих компаний и госучреждений. В последнее время спрос на камеры вырос у частных лиц, которые хотят обеспечить безопасность своего дома и семьи. Прежде всего, клиенты “Ростелекома” отмечают полезный функционал сервиса “Видеонаблюдение”. Камеры используют для удаленного присмотра за детьми, пожилыми родителями, домашними питомцами. Летом все больше наших абонентов устанавливают системы видеонаблюдения в квартирах, пока проводят большую часть времени за городом. А в осенне-зимний период – наоборот, чтобы присматривать за пустым домом и приусадебным участком».

Ирина Сорокина, тамбовчанка, клиент «Ростелекома»:

«Сервис “Видеонаблюдение” мы подключили в феврале этого года, когда в нашей семье родился ребенок. Дом у нас двухэтажный, детская комната находится на втором этаже, поэтому сейчас я использую сервис в основном в качестве "видеоняни". Очень удобно: занимаешься делами по хозяйству и всегда уверена, что сын в безопасности».

Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет наблюдать за домом из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В стартовый пакет решения входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным WEB-интерфейсом, а также бесплатным мобильным приложением. Сервис «Видеонаблюдение» позволяет добавить в личный кабинет несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

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Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тамбовской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».