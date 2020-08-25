«Ростелеком» организовал защищенную удаленную работу для сотрудников Федеральной пассажирской компании

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АО«Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» —дочернееобщество ОАО «РЖД») задействовала сервисы «Ростелекома» для оперативной организации удаленной работы и эффективной коммуникации сотрудников в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Провайдер предоставил комплекс услуг, который обеспечилдоступ персонала компаниик удаленным рабочим местам. К внутренним системам былиподключены свыше трех тысячсотрудников АО «ФПК», работающих вне офиса.

«Ростелеком» построил VPN-каналы связина основе собственной сети передачи данных, выделил ресурсы услуги «Виртуальный ЦОД» в комплексе с программным обеспечением для организации удаленного доступа к рабочим местам, что позволилоФедеральной пассажирской компании сохранить бесперебойную деятельность.Защита удаленных рабочих мест была реализована за счет использования управляемых сервисов кибербезопасности SolarMSS, подключаемых в рамках комплексного решения «Ростелекома». В результате доступ сотрудников АО «ФПК» к корпоративным ресурсам был организован с соблюдением необходимых требований информационной безопасности: с применением защищенной удаленной аутентификации, шифрования каналов связи и технологий предотвращениясетевых угроз.

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Александр Обухов, директор департамента облачных сервисов и ЦОД ПАО «Ростелеком»:

«Ограничительные меры подтолкнули практически все сферы экономики перейти в онлайн-формат. Задача “Ростелекома” — поддерживать своих клиентов с помощью цифровых решений. Комплекс облачных сервисов, развернутых для ФПК, обеспечивает устойчивость бизнес-процессов заказчика. Удаленные рабочие столы, выступающие в роли виртуальных машин, не привязаны к конкретным физическим местам. Рабочие программы хранятся и выполняются не на локальных компьютерах сотрудников, а на облачном сервере».

К каждому рабочему месту был подключен сервис по защите от утечек информации и контролю коммуникаций сотрудников на базе решения SolarDozor. Это позволило АО «ФПК» осуществлять профилактику инцидентов информационной безопасности, связанных с действиями сотрудников, а также контролировать эффективность их рабочего времени.

Дмитрий Угнивенко, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Повышенноевнимание было уделено вопросам предотвращения любых случайных или злонамеренных воздействий на информационные ресурсы ФПК, так как массовый режим удаленной работы создает новые векторы угроз, от которых необходимо защищаться. В рамках этогопроекта “Ростелеком” обеспечил решение задачи Федеральной пассажирской компании побыстрому и безопасному переводу сотрудников на удаленный режим работы под ключ. Силами наших специалистов создана виртуальная инфраструктура, проведена ее интеграция с ресурсами заказчика и осуществляется управление жизненным циклом решения».

В течение первых двух дней на удаленную работу перевелитысячусотрудников. Далее задве недели защищенные рабочие места были созданы еще более чем для двух тысяч человек. Сервисы для АО «ФПК» провайдер подключил в Центральном федеральном округе и других регионах страны. Расширенная техническая поддержка позволилаоперативно решать эксплуатационные вопросы, связанные с настройками и использованием услуг.

Подробнее ознакомиться с услугой«Виртуальный ЦОД» от «Ростелекома»можно насайтесайте компании.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области

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ПАО «Ростелеком»ПАО «Ростелеком»— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

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АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") — национальный железнодорожный перевозчик Российской Федерации в дальнем следовании, европейский лидер по пассажирообороту. АО "ФПК" выполняет важную социальную функцию обеспечения мобильности населения. Компания также обеспечивает железнодорожное пассажирское сообщение с 23 странами Европы и Азии.