«Президентский завтрак» - бесплатно

Губернатор Александр Никитин (слева) и мама школьниц Наталья Бабенко (справа) обсуждают новое школьное меню

- Мам, а булочку в школе мне дадут? А компот? - маленькая Вероника Солопова в этом году впервые переступит порог школы. Естественно, очень ждет этого момента. Уже куплены ручки и тетради, красивые белые банты и яркий ранец. Вероника каждый день задает своей маме массу вопросов о школьной жизни. Кто из ребят попадет с ней в класс? Что будут задавать на дом? И будет ли в школе обед?

Мама Оксана дочке все подробно рассказывает.

- Я совсем не переживаю. Уверена, что в школе дочке будет интересно и комфортно. Особенно замечательно, что вся начальная школа с этого года будет питаться бесплатно, - говорит Оксана Солопова.

В этом году в первый класс в Тамбовской области пойдут 10 075 малышей, включая Веронику Солопову. С учетом учеников других классов, с 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием будут обеспечены 40 489 учащихся начальной школы.

В регионе разработали меню питания младших школьников на пять дней.

Рацион на пять днейРацион на пять дней

«Президентским» завтрак для школьников из 1-4 классов назвали неслучайно. Задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, что было в январе.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сказал, что регион готов бесплатно кормить учащихся начальной школы уже с 2020-2021 учебного года. И за неделю до 1 сентября очевидно: обещание выполнено. Позади - проведение цикла стратегических сессий, разработка единого меню для базовых школ и филиалов, проведение обучения специалистов сферы школьного питания.

На днях итог подготовительной работы представили в Школе - научно-технологическом центре имени И.В. Мичурина в Мичуринске. Ее посетил губернатор Александр Никитин. Ему, представителям педагогической и родительской общественности продемонстрировали меню на пять дней, составленное управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области. По нему в понедельник ребятам предложат салат из свежей капусты, гуляш из куриного филе с гречневой кашей и компот из сухофруктов. Во вторник их ждет комплексный завтрак из свежих овощей, картофельного пюре с тефтелями, свежие фрукты и молоко.

.

В меню есть мясо, птица, творог. К нему предлагаются разнообразные гарниры – гречка, картофельное пюре, макароны. Обязательно – салат из овощей, свежие фрукты, компот и особенно любимая всеми школьниками булочка. Кроме того, в школьных столовых будут установлены отдельные столики с овощными чипсами, фруктами и соками для детей.

- Меню замечательное. Все выглядит очень аппетитно, и я уверен, что блюда получаются вкусными. А самое главное – питание будет сбалансированным. Значит, дети будут здоровы, - подчеркнул губернатор Александр Никитин.

Вместе с ним новое меню оценила и Наталья Бабенко – мама двух очаровательных дочек. Старшая перешла в пятый класс. Младшая в этом году школьный порог переступит впервые. Наталья очень заботится о рационе питания своих дочек, поэтому приняла самое активное участие в обсуждении школьного меню.

Как признается Наталья Бабенко, все пожелания родительской общественности были учтены. Составлено вкусное и полноценное школьное меню. И мама счастлива, что теперь все ребята начальных классов будут получать его бесплатно.

.

Новые столовыеНовые столовые

Во многих школах области пищеблоки теперь просто не узнать. Во время подготовки к реализации проекта был проведен аудит пищеблоков и обеденных залов. После чего по каждой школе сформирован паспорт состояния инфраструктуры питания.

Из регионального и муниципальных бюджетов на подготовку пищеблоков выделено 36,6 млн рублей. Средства пошли на плановую замену оборудования с высокой степенью износа: закуплено 143 единицы теплового, холодильного оборудования, оборудования для приготовления пищи. Создано восемь пищеблоков в школах, в которых отсутствовали условия для организации горячего питания.

В шестнадцать школ поставлена мебель для организации дополнительных посадочных мест в обеденных залах. Во всех школах проведены косметические ремонты обеденных залов и пищеблоков. Закуплено необходимое количество кухонных принадлежностей и столовой посуды. Пищеблоки и обеденные залы обеспечены средствами обеззараживания воздуха, дезинфекторами и антисептическими средствами для обработки рук, средствами индивидуальной защиты для работников пищеблоков, дезинфицирующими средствами для обработки помещений.

За этим сухим перечислением фактов - новый облик привычной столовой. Здесь установлена яркая, удобная мебель. Блюда приносят на новой, красивой посуде. Соответственно, прием пищи превращается в одно сплошное удовольствие. Это лишь подтверждает, что система школьного питания, внедренная в регионе, не раз признавалась лучшей в стране, а местные школьные столовые входили в число лучших по России.

.

Что по чемЧто по чем

Школьные блюда по возможности будут готовить из продукции местных производителей. Свое, тамбовское, не только свежее и полезнее, но и стоит дешевле. На обеспечение бесплатным горячим питанием всех школьников 1-4 классов на Тамбовщине с сентября по декабрь 2020 года будет направлено 156,7 млн рублей. Из них 142,7 млн рублей - средства федерального бюджета. Остальную часть на условиях софинансирования выделят из бюджета региона.

Муниципалитеты сами выбирают, когда будут кормить детей - организуют бесплатный завтрак или обед. Например, школы Тамбова по традиции обеспечивают детей горячим завтраком. Во многих сельских школах, куда ребят привозят из отдаленных населенных пунктов, предпочтение отдают горячему обеду. В любом случае, этот вопрос обсуждается с родителями, после чего и принимается решение.

Итак, школы к обеспечению учащихся 1-4 классов бесплатным питанием готовы. Но, главное, конечно впереди. Понравятся ли новые блюда детям? Захотят ли они кушать? Останутся ли довольны родители? Для ответов на эти вопросы ежегодно, осенью и весной, будет изучаться мнение родителей и детей о качестве организации горячего питания в школе. А с сентября 2020 года стартует реализация проектов «Родительский контроль» и «Школьный ревизорро».

Кроме того, ежегодно будут проходить региональные конкурсы «Школа - территория здоровья» и на лучшую организацию школьного питания. Они помогут сформировать основы здорового питания у школьников. Продолжится проведение санитарно-гигиенического обучения для работников пищеблока, ежегодная модернизация и обновление материально-технической базы школьных столовых.

Словом, будет приложена масса усилий, чтобы детки на переменах не ели чипсы со сладкими батончиками, а полностью и с удовольствием съедали положенную им порцию «президентского завтрака».

Светлана Мерцалова

Кстати

Охват горячим питанием всех школьников Тамбовской области в 2020-2021 учебном году составит 90 процентов (86 тысяч человек).

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Процесс обеспечения школьников горячим питанием должен быть организован безукоризненно, чтобы у родителей не было никаких нареканий по качеству продукции и сбалансированности блюд. Необходимо их привлечь к контролю за этим процессом.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области