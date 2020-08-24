Больше года ООО Маслозавод «Дружба» не может получить деньги от тамбовского филиала АО «АльфаСтрахование».

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Сумма выплаты страхового возмещения составляет более 44 миллионов рублей. В настоящее время дело рассматривается арбитражным судом Тамбовской области.

15 июля 2019 года в селе Новоникольское Мичуринского района на одном из строящихся цехов маслозавода «Дружба» произошёл пожар. К ликвидации возгорания на площади 3 тысячи квадратных метров было привлечено более 40 человек и 14 единиц техники. В результате происшествия здание частично выгорело внутри, кровля и новое оборудование сгорели полностью. В возбуждении уголовного дела по факту пожара было отказано.

«Все проверки, про которые написали некоторые СМИ, относительно ветеринарного надзора и контроля продукции, проводились не в сгоревшем цеху, а на действующем производстве (которое расположено в нескольких километрах от сгоревшего цеха) и никакого отношения к данному вопросу со страховыми выплатами и пожаром они не имеют, а выявленные замечания были несущественными и мы их быстро устранили. За несколько дней до пожара строящиеся здание было принято соответствующими органами как производственное строение, отвечающее всем нормам пожарной и производственной безопасности. В данном судебном разбирательстве предмет спора не сгоревший цех, а пострадавшее оборудование, которое было закуплено и доставлено в цех. Оно было приобретено по программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства, что предполагало участие маслозавода в приоритетном проекте Тамбовской области по поддержке малого и среднего предпринимательства. Это способствовало бы увеличению производственной мощности по выпуску натуральной продукции в 2 раза и появлению новых рабочих мест.

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После пожара мы сразу приступили к сбору необходимых документов, но все затянулось до декабря 2019 года страховая компания постоянно требовала все новые и новые документы, которые мы предоставляли и подготавливали, поэтому мы были вынуждены обратиться в суд. Считаем, что согласно заключенному договору ситуация является страховым случаем, предметом страхования является именно пострадавшее оборудование, а не здание, и пожар произошел не в том помещении, где находилось имущество. Четкую позицию АО «АльфаСтрахование» впервые обозначило лишь на третьем судебном заседание и дало отказ в признание случая страховым. Ранее страховые премии и взносы нами были оплачены в полном объеме и в сроки.

Мы не отчаиваемся и надеемся, что правда будет на нашей стороне. Уже полностью своими силами восстановили сгоревший цех. Во время пандемии наше производство работало в полном объеме, была организована доставка продуктов по адресам в Москве, Воронеже, Тамбове и Мичуринске.

Мы продолжаем работать, поэтому хороших новостей много и поводов для гордости тоже. Например, наш новый продукт – «Мечниковская простокваша» получил золотую медаль качества на Международном конкурсе «ПРОДЭКСПО – 2020» . С начала года мы продолжаем радовать покупателей качественной натуральной продукцией напрямую от производителя, выпуская её под торговой маркой «Мичурино молоко». Совсем недавно мы запустили в производство натуральное мороженое в вафельном рожке, что вызвало положительные отзывы потребителей. Нам очень приятно, что наш покупатель поддерживает нас и любит. Это самое главное – знать, что мы востребованы. Сейчас задача номер 1 для нашей компании – найти средства на покупку необходимого оборудования, чтобы увеличить мощность производства и создать новые рабочие места для продолжения участия в госпрограмме», - дал официальный комментарий генеральный директор ООО Маслозавода «Дружба» Евгений Венедиктов.

Следующее заседание суда назначено на 16 сентября. ООО Маслозавод «Дружба» территориально расположен в Мичуринском районе. Натуральная молочная продукция, премиальные сыры, выпечка, фермерские полуфабрикаты, напитки и мороженое собственного производства реализуется под торговой маркой «Мичурино молоко» в Москве, Воронеже, Тамбове и Мичуринске. Это более 80 торговых точек.