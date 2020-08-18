Жилищно-строительный кооператив «Заря-1» обеспечивает мичуринцев комфортным жильем

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Жилищно-строительный кооператив «Заря», которым с момента основания руководит Александр Солодухин, начал свою деятельность в 2014 году. Компания обеспечивает жителей Мичуринска доступным и комфортным жильем. Располагается оно в небольших, 3-хэтажных зданиях на, примерно, 30 квартир.

- Целью работы нашего кооператива является удовлетворение потребности членов ЖСК в жилье, - рассказывает Александр Владиславович. – Принцип работы следующий: люди, желающие решить свой квартирный вопрос, вступают в кооператив и до конца строительства являются его членами, как только дом сдается, они получают квартиры и выходят из состава кооператива. Но сама организация, конечно же, продолжает свою работу, а получателями квартир в следующем доме становятся новые участники ЖСК, их количество зависит от количества квартир в строящемся доме.

За все годы работы ЖСК «Заря-1» обеспечил жильем сотни жителей наукограда, мог бы и больше, потому что потенциал у организации есть, но, к сожалению, закон запрещает кооперативам строить жилье большей этажности. Таких компактных и уютных домов в Мичуринске возвели уже 10.

- В этом году мы возвели очередной дом, рассчитанный на 27 одно, двух и трехкомнатных квартир, - говорит Александр Солодухин. – Сдать его в эксплуатацию планируется в августе-сентябре. Кроме того, ЖСК заложил еще дом, который мы будем достраивать уже в следующем году. Стараемся придерживаться плана – один дом в год.

Особое внимание в ЖСК «Заря-1» уделяют качеству строительных материалов, которые используются при возведении многоквартирных домов. Они сертифицированы и соответствуют необходимым требованиям безопасности. Все делается для того, чтобы новостройки прослужили долгие годы и не вызывали нареканий жильцов.

- Я считаю, что делать некачественное жилье просто недопустимо, - говорит Александр Владиславович. – Свой авторитет на рынке жилья, заработанный годами, мы подтверждаем постоянно и проводим весь комплекс мероприятий, обеспечивающих его качество.

Квартиры члены ЖСК получают, что называется, с «черновой» отделкой. В квартирах сухими смесями отштукатурены стены, в ванной подготовлено все для укладки керамической плитки. Новым владельцам остается поклеить обои, положить ламинат, установить сантехнику и межкомнатные двери – все это обычно делается новыми хозяевами с учетом их вкуса и финансовых возможностей.

Кстати, эпидемия коронавируса никак не сказалась на деятельности строителей. Все необходимые материалы они получали от поставщиков своевременно, поэтому никаких срывов графика в этом году не происходило, все работали в прежнем режиме. А вот застарелые проблемы, о которых застройщики твердят уже много лет, остались, и даже усугубились. Так, сложным считают специалисты строительной отрасли свои взаимоотношения с монополистами, например, с ресурсопоставщиками. Для того, чтобы новостройка стала жилой, сюда необходимо подвести коммуникации: газ, свет, тепло и воду. Получение технических условий на подключение и заключение договоров на техническое присоединение коммунальных ресурсов очень затратно. Такое положение, конечно же, сказывается на конечной стоимости жилья.

Не растет, к сожалению и покупательская способность населения. Люди, нуждающихся в жилье очень много, но позволить его себе могут единицы. Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать посильное и доступное ипотечное кредитование.

- Президент РФ поручил выдавать жилищные кредиты по ставке 6% годовых, - говорит Александр Солодухин. – Но на деле людям практически нереально взять такой займ, в итоге ставку рассчитывают исходя из 10%, а для многих такой кредит не по силам. И даже если люди готовы платить, обращаются за оформлением кредита, но потом, без объяснения причин получают отказ, или оформление может длиться несколько месяцев, а то и все полгода. По моим наблюдениям из 10 человек одобряется 1. Кроме того, банки почему-то не аккредитовывают ЖСК как застройщиков, но при этом аккредитацию получают застройщики, работающие по договорам долевого участия в строительстве. Поэтому члены жилищно-строительного кооператива находятся в неравных условиях одобрения процентной ставки банков.

По мнению Александра Владиславовича, сложившееся положение необходимо исправлять на самом высоком, федеральном уровне. Если у людей не будет возможности покупать жилье, то к чему эта погоня за квадратными метрами.

- Недавно мы отметили День строителя, нас поздравляли, говорили теплые слова, - продолжает Александр Владиславович, - Но больше всего хотелось бы, чтобы на отрасль, которая является одной из основополагающих для экономики, обратили внимание, а наш голос - услышали!