Тамбовских медики стали моделями лучших художников

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Совсем недавно в Тамбове закончилась работа над необычным проектом «Подвиг продолжается», в рамках которого художники написали больше 30 портретов врачей и медсестер больницы им. Архиепископа Луки. На полотнах – специалисты, которые помогали больным COVID-19. Идея объединить в совместной работе медиков и мастеров кисти, принадлежит главврачу медучреждения Марине Македонской.

- Мы решили увековечить в портретах лица людей, которые принимали активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, - говорит Марина Владимировна. – А затем создать портретную галерею тех, кто достойно принял вызов пандемии.

Медики – на войне, художники - рядом

Художники инициативу врачей сразу поддержали, и вскоре в больничном сквере закипела работа. Люди в белых халатах на время отвлеклись от своей повседневной тяжелой работы и стали самыми настоящими моделями.

- В общей сложности у нас прошло пять встреч, - рассказывает председатель правления Тамбовского отделения «Союза художников России» Владимир Соловьёв. – В основном портреты писали в стиле графики – карандашом и углём, но были работы, выполненные маслом и акварелью. Все мы работаем с чувством огромной благодарности к нашим врачам и медсестрам, которые оказались на передовой в борьбе с пандемией. Но и художники всегда находились там, где трудно и тяжело, в том числе на фронтах Великой Отечественной войны. Рядом с бойцами, под пулями, они делали военные зарисовки. Так что ничего сверхъестественного в том, что мы сразу откликнулись на просьбу участвовать в проекте, нет. Художники всегда были и остаются на переднем крае общественной жизни!

Результатом совместной работы медиков и художников, станет вернисаж, который пройдет у здания Музея медицины на улице Гоголя. Позже экспозиция переместится в выставочный зал.

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Удар приняли первыми

Во второй городской больнице, которая включает в себя две взрослых и две детских поликлиники, не было отделения, где лечили «ковидных» больных. Но именно сотрудники этого лечебного учреждения первыми сталкивались с коронавирусом. Здесь с марта начали проводить исследования тамбовчан, вернувшихся из-за границы, делали анализы, компьютерную томографию, занимались лечением пациентов на дому, а в случае необходимости, направляли больных на лечение в специализированные центры.

По словам заместителя главного врача по санитарно-эпидемиологической работе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки» Марины Афанасовой, за эти несколько месяцев, прошедших с начала пандемии, под наблюдением медиков побывали больше 2 тысяч человек, из которых диагноз COVID-19 подтвердился у более 500 пациентов. Большую их часть, или порядка 400 человек, врачи «вели» на дому, находясь со своими пациентами в постоянном контакте, поддерживали и отслеживали малейшие изменения в их состоянии. С марта, признаются медики, которые и до этого работали в режиме ненормированного рабочего дня, они забыли, что такое нормальные выходные.

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«Я прошу, чтобы люди мне улыбались»

Над каждым портретом художники работали до полутора часов. Больше времени медики просто не могут себе позволить. За это время мастер должен уловить и передать не только внешнее сходство, но и характер, свойственный модели. Способы «увидеть душу» у каждого творца свои. Член Союза художников России Елена Ланина в рамках проекта написала три портрета. Должности и имена героев этих работ в памяти мастера не отложились, но черты их Елена с легкостью перечисляет: простой, добрый, утонченный, изящный…

- Я прошу, чтобы, когда работа уже движется к завершению, люди мне улыбались, - делится секретом мастерства Елена Ланина.

Художник Михаил Афанасьев на завершающей стадии проекта работал уже над пятым портретом. На этот раз моделью стала заместитель главного врача по детству больницы имени Архиепископа Луки Светлана Беликова. Между мастером и его сегодняшней музой сразу же завязывается непринужденная беседа.

- Я всегда стараюсь общаться, когда пишу портрет человека, ведь если изображать просто устало позирующую модель, смысла в таком портрете нет, а во время разговора возникают живые эмоции, которые я переношу на бумагу, - рассказывает Михаил. – С медицинскими работниками лично мне работается очень комфортно и легко. Знаете, я их сравниваю с героями Чернобыля, что-то близкое к ликвидаторами последствия той страшной аварии в них есть. И, конечно, испытываю к нашим медикам огромное чувство благодарности.

Светлана Анатольевна эмоций и не скрывает, причем все они только позитивные.

- Участие в этом проекте стало для нас настоящей отдушиной, возможностью отвлечься от повседневных будней и перенестись, пусть ненадолго, в другой мир, - улыбается Светлана Беликова. – Мы очень благодарны художникам!

Среди пациентов Светланы Анатольевны много детей. По ее наблюдениям, дети крайне редко болеют тяжелыми формами коронавируса, а 30% из них вообще переносят его бессимптомно. За время пандемии диагноз ставили 20 юным пациентам, и никто из них в госпитализации не нуждался.

- Мы активно наблюдали за ними, выходили на дом, держали связь с родителями, они, конечно, очень пугаются диагноза, переживают, многие находятся в стрессе, - рассказывает Светлана Анатольевна. – Вообще мамы стали очень трепетно относиться к состоянию здоровья детей из-за коронавируса, просят обследовать своих малышей на COVID-19, даже если организм ребенка поразил другой вирус, каких в окружающей среде великое множество. Поэтому в большинстве случаев волноваться не стоит, но лечиьься надо под наблюдением врача.

Впрочем, и взрослые бывают шокированы диагнозом «коронавирус». Под «горячую» руку таких пациентов первыми попадают врачи.

- Все по-разному конечно реагируют, но были случаи, когда на нас обещали жаловаться пациенты, уверенные, что именно медики заразили их коронавирусом, - рассказывает заведующий 3-м терапевтическим отделением поликлиники №2 Александр Данилов. – Кто-то не верит в официальную медицину и начинает лечить коронавирус народными средствами, в ход идет все, что угодно.

По мнению медиков, ситуация с коронавирусом в нашем регионе на сегодняшний день стабилизировалась. Но специалисты уверены, что расслабляться еще рано. Жители области скоро начнут возвращаться из отпусков, дети возвратятся из лагерей, потом пойдут в школы, а малыши – в детские сады. В этот период заболеваемость, в том числе и обычными вирусными инфекциями возрастает в разы, не исключают медики и новую активность коронавируса. Однако паниковать по этому поводу врачи смысла не видят.

- Мы, врачи, понимаем, что есть эпидемиологический процесс, который должен пройти все свои стадии. Это встреча с вирусом, иммунный ответ, который может быть бессимптомным, в легкой или в тяжелой форме. В группе особого риска - в основном пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, - считает Светлана Беликова. – Если вирус пришел, нам просто надо научиться с ним жить и помнить, что он нисколько не страшнее других болезней.

Специалисты уверены, что сохранить здоровье тамбовчанам помогут стандартные меры предосторожности: ношение масок, перчаток и гигиена рук.

Татьяна Юрьева

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области