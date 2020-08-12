«Держать в деревне птицу взаперти многие считают «геноцидом»

Виктор Глазуев

31 августа ветеринарные специалисты отмечают свой профессиональный праздник. В этой сфере на сегодняшний день возник целый ряд проблем. Какие вопросы сейчас беспокоят специалистов, и какими могут быть пути их решения, рассказывает руководитель «Токаревской районной станции по борьбе с болезнями животных» Виктор Глазуев.

- Прежде всего, хотелось бы в связи с профессиональным праздником «Днем ветеринарного работника» 31августа и 55-летием образования «Токаревской районной станции по борьбе с болезнями животных», от души поздравить всех ветеринарных специалистов, а также сотрудников ветстанции, с их профессиональным праздником. Вы занимаетесь одной из старейших и нужных профессий в нашей стране!

Какие изменения произошли за последние пять лет, что это дало, и что хотелось бы видеть в отрасли? В Токаревский район пришел инвестор, который производит порядка 150000 тонн мяса птицы в год. Это положительно сказалось на материальном состоянии районной станции, так как ряд платных ветеринарных услуг, согласно законодательству (в частности ветсанэкпертиза), возложены на госветслужбу. Это сняло ряд существовавших проблем. При этом в два раза выросла потребность в специалистах. Ветеринаров пришлось оперативно обучать и аттестовывать.

В итоге, нам удалось значительно улучшить финансовое положение учреждения, вдвое увеличить заработную плату, приобрести два автомобиля, провести ремонт в здании ветстанции. КИ тем не мене, пока заработная плата наших специалистов не дотягивает до среднеобластного уровня и уровня по стране и, конечно, не идет ни в какое сравнение с доходами в странах Европы, где начинающий ветспециалист получает до 150 тыс. рублей в месяц.

Коллектив ТОГБУ «Токаревская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Из положительных моментов хочется отметить, что, благодаря администрации области и управления ветеринарии, в городе Мичуринске открылся факультет по подготовке ветсанэкпертов. Это очень важное решение, за которое хочется сказать огромное спасибо!

Что же касается организационно-правовых вопросов, то многие факты подтверждают, что отрасль находится в глубочайшем кризисе. Об этом свидетельствует широкое распространение в стране занесенных извне болезней, таких как африканская чума свиней, нодулярный дерматит, грипп птиц, оспа овец, имеют место рост случаев заражения бруцеллезом, бешенством.

Если, по словам известного медика Рошаля, медицина находится в «болоте», то

ветеринария еще глубже «увязла в ил». Причина - непрекращающиеся эксперименты над ветеринарной службой. Но если о проблемах в медицине говорят чуть ли не ежедневно на всех уровнях, то о ветеринарии вспоминают только при вспышках той или иной болезни. При этом, по данным ВОЗ, 60% всех инфекционных и паразитарных болезней человека передаются ему от животных.

Часто, под благовидным предлогом принимаются решения, законы, которые усугубляют проблемы не только в сфере ветеринарии, но и в аграрном бизнесе в целом. Приведу пример: принятые правила содержания животных и птицы подразумевают их раздельное и безвыгульное содержание. В некоторых селах 70% жителей - пенсионеры с доходами, не превышающими 10 тысяч рублей. У пожилых людей нет ни сил, ни средств, чтобы реконструировать сараи. А держать в деревне птицу взаперти, многие считают «геноцидом».

Люди не понимают почему, согласно законодательству, павших животных необходимо везти на исследование за сотни километров в аккредитованную лабораторию, или утилизировать в крематоре по себестоимости 50 руб. за 1кг. Все скотомогильники ликвидированы. Поэтому трупы проще выбросить в овраги или лесополосы, создавая условия для распространения инфекции.

Совершенно непонятная ситуация и с реализацией своей продукции владельцами животных: сначала им необходимо за десятки километров оформить в районной ветстанции сопроводительный документ, а затем, иногда за сотни километров, отвезти животное на забой, да еще получить ветсвидетельство на мясо, а только потом реализовать. Результат - продукция сдается перекупщикам, создавая те же условия для распространения инфекции. В конечном счете, это приводит к уменьшению поголовья сельхозживотных и убыли населения сел. А теперь зададимся вопросом: кто же будет контролировать уже принятые законы, если примут решения по ликвидации субъектового надзора? Лоббирование Россельхознадзором ликвидации субьектового надзора с целью единого, по их мнению, управления ветслужбой, закончится усугублением проблемы. Плоды некоторых инноваций, внедренных Россельхознадзором, ощутили не только в личных подсобных хозяйствах, предприниматели, но и в Госветслужбе, - более 50% сотрудников заняты заполнением информационной системы прослеживаемости «Меркурий». Они оказались исключены из процесса оказания лечебной и профилактической помощи, а лавры пожинает Россельхознадзор.

Нередко ради мифических показателей госветслужба подвергается реформированию и сокращениям. Например, несоответствие пропорции основного и технического персонала при финансировании из бюджета и внебюджетных средств составляет 30% к 70%, а при сохранении функций и сокращении персонала, обязанностей прибавляется. Так для районных станций с потреблением 500 кВт в месяц необходимо иметь программу энергосбережения, энергетический паспорт и энергетическую декларацию. Для этого требуется дополнительная штатная единица, которой нет. Поэтому возникает необходимость обращаться в различного рода службы, которые зарабатывают на этом, и неважно сколько потребляется - 500квт. или 500тысяч кВт. А так как нет специалистов определенного профиля, я говорю не только об электриках, но и юристах, специалистах по охране труда, обслуживанию компьютеров, по контролю за выпуском автомобилей и ряду других, приходится прибегать к услугам различных фирм. А при ежегодно увеличивающихся требованиях без увеличения бюджетного финансирования, приходится увеличивать расценки на услуги, которые напрямую ложатся на производителя, будь то фермер, пенсионер держащий корову, или крупный комплекс.

Ко всему этому можно добавить отсутствие единых правовых актов для субьектов, федеральных программ по ликвидации особо опасных болезней, алгоритма действия при их ликвидации, единых норм нагрузки для ветспециалистов, особенно на новых комплексах, огромный дефицит кадров на производствах, где используются новые технологии.

Все это, после поручения Президента РФ Владимира Путина в марте 2018 года о необходимости совершенствования сферы ветеринарии, стало поводом для дискуссий. Хотелось бы, чтоб решения принимались в соответствии с реалиями нашей страны.

В.Г.Глазуев.