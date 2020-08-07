Пять человек пострадали при столкновении автобуса и фуры в Тамбове

Авария случилась на перекрестке улицы Рылеева и Бульвара Энтузиастов. Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария случилась 7 августа в девять часов вечера. Как сообщили в ГУ МЧС по Тамбовской области, на перекрестке улицы Рылеева и Бульвара Энтузиастов столкнулись пассажирский «ПАЗик», двигавшийся по маршруту 14 А, и грузовой автомобиль «Вольво». Фура завершала поворот на Рылеева.

- В 21 час 6 минут к месту ДТП прибыло одно отделение от ПСЧ-4. Была проведена деблокировка пострадавшей, в тяжелом состоянии женщина доставлена в больницу, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области.

Сначала спасатели сообщили о четырех пострадавших, позже их количество увеличилось до пяти. Всех направили в Тамбовскую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

- На месте работает оперативная группа. Розлива топлива нет, движение не перекрыто. С пассажирами автобуса работают психологи, - добавили в ведомстве.