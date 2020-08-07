Тамбовское лето со Сберкампусом

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Напомним, что в образовательный интенсив ребята уже смогли погрузиться на площадках «Кванториум-Тамбов», а также Центра развития современных компетенций детей Мичуринского государственного аграрного университета.

С 17 августа планируется очередной этап проекта, который в 45 регионах России реализует ПАО Сбербанк и его благотворительный фонд «Вклад в будущее».

На целую неделю школьникам будут отданы аудитории и лаборатории Центра образования № 13 имени Героя Советского Союза Николая Кузнецова, расположенные в областном центре. Резидентами Сберкампуса станут учащиеся 14-17 лет.

По договорённости с организаторами наставниками проекта выступят профессора и доценты Тамбовского государственного технического университета. Вместе с ними ребята изучат цифровые и нано технологии, а также технологии виртуальной и дополненной реальности, инженерные биотехнологии. Занятия пройдут в режиме решения проблемных кейсов, сквозных экспериментов и работы в команде.

Часть программы будет реализована в режиме онлайн на Школьной цифровой платформе, а офлайн-работу сосредоточат на базе Центра и лабораторий ТГТУ. Для желающих погрузиться в проекты «Исследователи лекарств», «По следам Великой Орды», «Домашняя гидропоника», других кейсов естественнонаучного трека будут предоставлены лаборатории ЭКОцентра.

Над решением заданий «Создание карт Изохрон», «Моя собственная карта» (трек «Картография и урбанистика»), «Математическое моделирование» (трек «Моделирование»), «Разрабатываем увлекательную игру» (трек «Виртуальные миры»), «Умный дом» (трек «Инженерные и инженерно-биологические системы») юным дарованиям предоставят научные лаборатории ТГТУ.

По информации первого проектора технического университета, профессора Натальи Молотковой, ведущие преподаватели вуза завершили подготовку к образовательному интенсиву, вместе со школьными коллективами ведут отбор резидентов Сбербкампуса и формируют исследовательские группы из числа тамбовских школьников.

Ожидается, что итоговым событием Сберкампуса будет «Kids ted talk: online», где мальчики и девочки из регионов России представят самые яркие решения кейсов друг другу и первым лицам ПАО Сбербанк.