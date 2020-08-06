Тамбовский эпизоотический отряд: «На страже санитарного благополучия области»

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ТОГБУ «Тамбовский областной эпизоотический (противоэпизоотический) отряд» появился в нашем регионе осенью 2017 года. Учреждение, целью работы которого является профилактика опасных для животных и человека заболеваний, борьба с ними, а в случае возникновения инфекций – ликвидация последствий, образовали для того, чтобы улучшить санитарную обстановку на территории области, которая на тот момент была напряженной. В регионе фиксировали вспышки заболеваний африканской чумой свиней, бешенством, лейкозом, бруцеллезом. Вместе с тем, именно на тот период приходится активное развитие таких отраслей, как животноводство (свиноводство) и птицеводство. Возникновение опасной инфекции на крупных предприятиях привело бы к колоссальному экономическому ущербу. Эпизоотический отряд призван был защитить регион от таких потерь и взять под контроль ситуацию с заболеваемостью.

- Поначалу штат отряда составлял 12 человек, - рассказывает начальник ТОГБУ «Тамбовский областной эпизоотический (противоэпизоотический) отряд» Юрий Медведев. – Сейчас он увеличился до 17 сотрудников – это ветеринары, фельдшеры, бухгалтеры и водители. На вооружении организации пять специальных автомобилей, дезинфекционная установка, все, что необходимо, чтобы проводить все необходимые противоэпизоотические мероприятия.

За три года работы отряд доказал свою эффективность. Вот уже несколько лет в регионе не регистрируется неизлечимое для свиней и диких кабанов заболевание «Африканская чума свиней». Над созданием вакцины от этого заболевания вот уже полвека бьются ученые всего мира. Прорывом в решении этой проблемы могут стать разработки ученых из ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» г. Владимир, которые близки к тому, чтобы разработать препарат. А пока вакцины нет, единственным способом контролировать ситуацию по АЧС, является мониторинг, исследования биологического материала, постоянный контроль. Сейчас регион является благополучным по этому заболеванию. Кроме того, с 2007 года на Тамбовщине не фиксировали грипп птиц.

Наибольшее внимание в своей деятельности специалисты эпизоотического отряда уделяют вопросам профилактики. Сотрудники учреждения участвуют в разработке и реализации плана противоэпизоотических мероприятий, действуя совместно с управлением ветеринарии Тамбовской области и подведомственными ему районными и городскими станциями по борьбе с болезнями животных. Нынешнее санитарное благополучие региона – общая заслуга специалистов. Например, сейчас в регионе организована профилактическая вакцинация по 20 заболеваниям, среди которых лептоспироз, сибирская язва, бешенство, нодулярный дерматит, классическая чума свиней.

Но несмотря на все предпринимаемые меры профилактики, работы сотрудникам противоэпизоотического отряда хватает и сейчас. В области постепенно улучшается, но все еще остается тревожной ситуация по бешенству, опасность которого состоит в том, что у человека она вызывает летальный исход. Лекарства от гидрофобии не существует. А это значит, что в случае укуса, получения царапины от животного, даже укола колючкой ежа, зараженных бешенством, спасти может только своевременная вакцинация. Много лет в Тамбовской области смертей людей от бешенства не регистрируют, но руку специалисты продолжают держать «на пульсе».

- Основным носителем бешенства в природе являются дикие лисы, - объясняет Юрий Павлович. – После того, как их мех перестал цениться, эти животные не представляют интереса для охотников и их численность постоянно растет. В последние несколько лет нам удалось резко снизить заболеваемость лис бешенством с помощью вакцинации.

Совместно со специалистами облохотуправления сотрудники отряда раскладывают приманку с содержащимся в ней препаратом, который закупают за счет средств федерального бюджета, в местах обитания лис. Употребившее вакцину животное бешенству не подвержено. Такая работа позволила улучшить эпизоотическую ситуацию по бешенству.

Еще одной проблемой в регионе остается заражение крупного рогатого скота бруцеллезом. Эта болезнь тоже опасна для человека. На сегодняшний день в области зафиксировано четыре неблагополучных по этой инфекции населенных пункта. Три из них расположены в Тамбовском районе, и один – в Первомайском. По словам Юрия Медведева, основная причина возникновения этого заболевания – несанкционированный ввоз животных. Когда скот поступает в регион официально, он как минимум три недели находится на карантине, животных исследуют на бруцеллез. Но если все эти меры предосторожности не соблюдать, возникают вспышки этого опасного заболевания. Кстати, к владельцам, грубо нарушившим ветеринарные и санитарные правила, могут предпринять серьезные санкции.

Важной, наряду с координацией деятельности по недопущению возникновения и распространения опасных болезней и ликвидацией их последствий, задачей для специалистов эпизоотического отряда является наблюдение за скотомогильниками. В 2011-2012 годах порядка 235 таких объектов оказались брошенными и не имели хозяев, став очагами биологической опасности в области.

- Такие никем не контролируемые скотомогильники представляли серьезную угрозу, местные жители могли утилизировать в них трупы животных, павших, например, от бешенства или сибирской язвы, разносчиками опасного заболевания могут стать звери и птицы, ситуация была очень серьезной, - говорит Юрий Медведев. – При этом федеральное законодательство никак не регулировало вопрос ликвидации безхозяйных скотомогильников.

Тамбовская область одна из первых в стране разработала порядок ликвидации таких скотомогильников, позже этот опыт переняли другие регионы страны. За несколько лет работы на Тамбовщине удалось решить вопрос с 200 такими объектами, еще порядка 35сейчас находятся в стадии ликвидации. Вся эта работа способствует улучшению эпидемиологической и эпизоотологической ситуации в Тамбовской области.

Татьяна Юрьева