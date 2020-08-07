Губернатор Александр Никитин: «Важно вместе создавать современную и процветающую, здоровую и счастливую Тамбовщину!»

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Пять лет у руля Тамбовской области стоит Александр Никитин. Пять лет, день за днем, шаг за шагом, регион становится более комфортным, уютным и привлекательным для жизни. В регионе активно поддерживаются семейные ценности. Особое внимание уделяется мамочкам с детьми. Для малышей создаются все условия разностороннего развития.

Каждый может получить отменное образование, квалифицированную медицинскую помощь, заняться спортом на современном стадионе, подышать свежим воздухом в уютном парке или сквере, посетить мультимедийную библиотеку, отвечающую духу сегодняшнего дня. И при этом не переживать о дне завтрашнем. В Тамбовской области создаются новые рабочие места. Бюджет гарантирует выплату зарплат и пособий. Особую поддержку получают предприниматели, представители некоммерческого сектора, молодежь. К их идеям прислушиваются. Их проекты находят широкий отклик у населения. С ними облик региона играет новыми красками.

И совсем не хочется уезжать отсюда. Хочется жить долго и счастливо на родной земле. Не удивительно, что с каждым годом растет продолжительность жизни в регионе. А строители вводят в эксплуатацию все больше новых квадратных метров жилья.

На каждой из этих тем, касающихся нашей ежедневной жизни, остановился в своем отчетном докладе глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Мы обозначим из него несколько реперных точек, которые лучше всего иллюстрируют движение вперед и, так или иначе, касаются каждого.

Все начинается с семьиВсе начинается с семьи

В регионе реализуется целый пакет из 33 мер социальной поддержки семей с детьми. Это и федеральные механизмы нацпроекта «Демография», и местные, тамбовские, инициативы. В 2019 году такую помощь получили более 60% семей с детьми.

Впервые в стране по поручению президента поддерживается рождение первенцев. Более трёх тысяч тамбовских семей получают ежемесячное пособие на первого ребёнка в размере 9 тысяч рублей. Предоставление такой выплаты продлено до конца года. После чего она будет трансформирована в формат единовременной выплаты — «материнского капитала».

В прошлом году 180 семей с двумя и более детьми оформили льготную ипотеку под 6% годовых. Только за год число таких семей увеличилось в области в 15 раз. За последние пять лет расходы бюджета области на повышение материального благополучия семей с детьми целенаправленно возросли почти в два раза и составляют более 2 млрд рублей.

По инициативе главы государства введены новые беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Практически 350 тыс. человек в Тамбовской области получают поддержку. Она касается материнского капитала, выплат на детей от 3 до 7 лет, организации горячего питания. Мероприятия форсированы, и около 25 тысяч тамбовских детей от трёх до семи лет получают выплаты не с 1 июля, как планировалось ранее, а с 1 июня.

— На социальную поддержку населения нами ежегодно расходуется почти 6 млрд рублей. С учётом беспрецедентных мер, принятых в этом году на федеральном и региональном уровнях, их объём оценивается более чем на 8 млрд. Эти средства вносят существенный вклад в достижение ещё одной национальной цели — повышение благосостояния и доходов граждан. Отмечу, что по итогам первого квартала, впервые с 2018 года, реальные располагаемые доходы продемонстрировали положительную динамику, причём выше среднероссийского показателя. Среднедушевые доходы также выросли — на 5%, — подчеркнул глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Продолжительность жизни в Тамбовской области сейчас составляет 73,6 года. Это выше, чем по стране. Но необходимо, чтобы жизнь была, прежде всего, активной и здоровой. В прошлом году в качестве пилотного регион вошёл сразу в два федеральных проекта по данному направлению — создание системы долговременного ухода и привлечение частных медицинских организаций к оказанию услуг пожилым. Благодаря нацпроекту «Демография» стали доступнее медицинские услуги для пожилых жителей, открылось новое гериатрическое отделение, кабинеты амбулаторной помощи, созданы «мобильные бригады».

Вылечат всехВылечат всех

За последние годы была проведена масштабная модернизация материально-технической базы лечебных учреждений. Только в прошлом году было начато тотальное переоснащение онкологической и сосудистой служб, уже введено в эксплуатацию 120 единиц оборудования, не меньше будет и в этом году. Такой масштабной модернизации ранее в области не было. В результате удалось снизить смертность по онкологии и кардиологии.

В регионе будут созданы Центры амбулаторной онкологической помощи. До конца года они должны быть открыты в Мичуринске, Моршанске и Уварове. В планах — строительство нового онкодиспансера.

В прошлом году завершено строительство пяти ФАПов, а всего за пять лет — 18. Медицинская помощь стала доступнее для 17 тысяч жителей конкретных территорий. До конца текущего года ещё шесть фельдшерско-акушерских пунктов будут введены в эксплуатацию.

В Тамбовской области работает десять мобильных комплексов, целый автопоезд; 200 тысяч сельских жителей пользуются их услугами. В этом году на Тамбовщину придут ещё десять передвижных установок.

Доступнее для людей и эффективнее стала диспансеризация: все врачи и службы работали в две смены и в субботу. Конечно, в последнее время данный график нарушен, но регион готов вновь начать диспансеризацию. В прошлом году 605 тысяч жителей области прошли профосмотры.

— В ходе диспансеризации из впервые выявленных онкологических образований 80% относятся к ранней стадии. Что это значит? Только одно и главное — теперь есть шанс спасти людей. А всего в прошлом году врачи сохранили жизни почти семисот человек! Огромная ещё раз им благодарность! — отметил губернатор Александр Никитин.

Активно развивается телемедицина. За последние пять лет обеспеченность жителей области высокотехнологичными методами лечения увеличилась почти в три раза. Впервые уже в этом году начнёт использоваться санитарная авиация. Для этого завершается строительство двух вертолётных площадок на территории области.

За пять лет в Тамбовской области были приведены в порядок 420 объектов здравоохранения, включая 280 ФАПов, 45 врачебных амбулаторий, 35 поликлиник и 60 стационаров. В ближайшие годы планируется отремонтировать ещё 103 и полностью закрыть этот вопрос.

В прошлом году в девяти детских поликлиниках области были внедрены «бережливые технологии», в результате в разы сократилось время ожидания в регистратуре и на приём к врачу. До конца текущего года на новый формат работы будут переведены все детские поликлиники области, а к 2025 году — ещё и все взрослые.

Поддержка предпринимателейПоддержка предпринимателей

Один из самых трудных вопросов сегодня, по мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, это экономические последствия пандемии. Ведь основной урон понесла предпринимательски активная, быстро развивающаяся часть экономики: общественное питание, туризм, непродовольственная торговля, сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес. Под удар попали более трети субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей области.

— Мы хорошо понимаем, что они переживают сейчас непростые времена — потеряны доходы, у кого-то накоплены долги. Правительство по инициативе президента реализовало несколько «пакетов» различных мер поддержки экономики и её хозяйствующих субъектов. Был разработан, законодательно оформлен комплекс мер и на региональном уровне, а именно: отсрочки по аренде государственного и муниципального имущества, снижение в три раза ставок по упрощённой системе налогообложения и возможность получить льготу по налогу на имущество организаций, — сказал губернатор Александр Никитин.

Только эти виды региональной поддержки субъектов МСП составляют почти 1 млрд рублей. В дополнение к федеральным безвозмездным выплатам и специальным кредитным продуктам для предприятий в области капитализируется и местная компания по поддержке МСП для выдачи микрозаймов и поручительств в большем объёме. Более 130 млн рублей федерального бюджета при софинансирование областного уже поступило на эти цели.

Даже в такое непростое время многие не сидели сложа руки: немало предпринимателей стали заниматься благотворительностью, помогать больным, медикам, старикам.

— Я ещё раз хочу поблагодарить каждого за такие благие дела и поступки! Благородство, великодушие не имеют цены. В то же время репутация, имидж как одного человека, так и в целом коллектива, бесценны! — уверен глава региона.

Ключевая задача, которая стоит перед экономикой Тамбовской области, — увеличить число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 134 тысяч человек. Один из дополнительных инструментов достижения этой цели — это самозанятые. Закон о введении данного режима был принят и вступит в действие уже через месяц.

В 2019 году был запущен масштабный проект по созданию центров предпринимательства «Мой бизнес». Фактически это дом предпринимателя, который уже хорошо известен местным бизнесменам ещё с 2018 года, когда было открыто деловое пространство «Геометрия бизнеса». В прошлом году благодаря такой консолидации предприниматели получили более 17 тысяч услуг!

— Наша цель — кардинально улучшить деловой, предпринимательский, инвестиционный климат в регионе. Создать условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой и идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя и за свои трудовые коллективы, — сказал глава администрации области Александр Никитин.

Мы вместеМы вместе

Пять лет назад Тамбовщину объединила идея «перемен». «Перемен» системных, комплексных, результативных, ориентированных на интересы области и её жителей.

За сравнительно небольшой отрезок времени одни «перемены» нашли своё отражение в новых объектах социальной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, промышленного, сельскохозяйственного производства и многом другом. Результаты таких изменений материальны. Их не сложно оценить визуально, сделать собственный вывод.

Другие «перемены», как кирпичики, складывали обновлённую основу общественных отношений, определяя при этом новые подходы и форматы взаимодействия власти и общества. Именно они и создают внутреннюю атмосферу в регионе, формируя уровень доверия тамбовчан к органам власти и её отдельным представителям. От того, насколько данное взаимодействие отвечает требованиям времени, во многом и зависит эффективность совместной деятельности.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обозначил главную цель — устойчивое социально-экономическое развитие Тамбовщины, сохранение гражданского единства и общественно-политической стабильности. Значителен в этом направлении вклад общественных добровольческих формирований и территориального общественного самоуправления.

Регион активно включился в реализацию Всероссийской акции «МыВместе», направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников. Силами добровольцев волонтёрского корпуса, объединившего более 500 волонтёров, оказана адресная помощь сотням нуждающихся в различных населённых пунктах области, в том числе самых отдалённых.

С момента начала работы на телефоны «горячей линии» поступило более 1500 обращений. Все они были рассмотрены, а людям оказана помощь в доставке продуктов питания, медикаментов, осуществлены сотни правовых консультаций, проводится работа по квалифицированной психологической поддержке. Всё это очень востребовано и сегодня, причём в режиме «онлайн» без перерывов на праздники и выходные.

Такая оперативность, массовость и масштабность работы стали возможными благодаря сформированной в прошлом году сети ресурсных центров, которые объединены на базе АНО «Ресурсный центр по развитию добровольчества Тамбовской области». Таким образом, впервые в регионе появился оператор всех добровольческих проектов.

— Благодарю волонтёров, активистов общественных префектур и ТОСов за эту действительно полезную деятельность! Она подтверждает уверенность в том, что Тамбовщина — регион неравнодушных и отзывчивых людей, — сказал губернатор Александр Никитин.

Значительные перемены произошли в подходе к патриотическому воспитанию. Это важное направление стало полноценным приоритетом в гуманитарной сфере. В текущем году — году Памяти и Славы — основные мероприятия юбилейной даты Великой Победы прошли в онлайн-формате или с участием узкого круга лиц. Тем не менее, с учётом индивидуальной ситуации и состояния здоровья все вместе старались оказать должное внимание каждому ветерану, проживающему в регионе. Область приняла участие в 16 онлайн-акциях, проводимых в День Победы, в которых приняли участие более половины жителей региона. Так, в частности, состоялось более 60 театрализованных представлений около домов ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтёрами акции «МыВместе» всем ветеранам была оказана адресная помощь. В рамках акции «Палисадник Победы» были облагорожены 132 территории перед окнами домов ветеранов.

В целом общий прирост количества проведённых мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания населения за последние пять лет составил свыше 250%. Такого результата удалось достичь за счет качественно выстроенной молодёжной политике, внимания к инициативам молодёжи.

Региональный конкурс «Лидеры Тамбовщины» за два года проведения охватил свыше одной тысячи активных молодых людей. Победителями проекта стали 60 человек. По итогам проведения конкурса 93 человека были включены в резерв управленческих кадров области. В настоящее время 30 человек, из числа полуфиналистов и финалистов, трудоустроены в органы государственной власти, органы местного самоуправления и структуры бизнеса. Конкурс «Лидеры Тамбовщины» остаётся наиболее успешным и востребованным региональным форматом реализации возможностей тамбовской молодёжи, являясь реально действующим социальным лифтом.

— Неоднократно подчёркивал, что открытый, прямой и конструктивный диалог — основа наших взаимоотношений с обществом. Для этого выстроена система коммуникационного и информационного взаимодействия. Мы работаем для людей и должны иметь с ними постоянную обратную связь! — подчеркнул глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

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Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области

Светлана Мерцалова