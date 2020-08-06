Тамбовские предприниматели развивают экспорт

.

Тамбовские бизнесмены активно развивают взаимоотношения с партнерами из зарубежных стран. Как рассказали в региональном Центре поддержки экспорта, среди товаров, востребованных за границей, преобладают продовольственная продукция и сельскохозяйственное сырье. В общем объеме экспорта их доля составляет почти 70%. Пользуются спросом продукция химической промышленности (17,4%), машины, оборудование (7,8%), а также другие товары (6,6%).

.

- Основным направлением экспорта для наших предпринимателей являются страны ближнего зарубежья, - рассказывает руководитель Центра поддержки экспорта Тамбовской области Игорь Сухарченко. - Однако наиболее активные предприниматели региона развивают новые направления – Европейские страны, Китай, Вьетнам, Ирак и другие.

«Нам есть куда расти, и мы будем это делать!»

Среди тамбовских бизнесменов, уже сотрудничающих с Центром поддержки экспорта, определились лидеры, которые плодотворно взаимодействуют с иностранными партнерами. Например, компания «Оборудование Макс», которая занимается производством пылесосов, используемых в nail-индустрии, стала победителем регионального конкурса «Экспортер года в сфере промышленности». Исполнительный директор фирмы Елена Кудрявцева вспоминает, что идея освоить новое для себя направление в бизнесе сформировалась несколько лет назад.

- В nail-бизнесе мы работали достаточно давно, - рассказывает Елена Кудрявцева. – Как дистрибьюторы на территории РФ американской марки гель-лаков, занимались их реализацией. Спустя некоторое время открыли в Тамбове обучающую школу-студию, академию красоты, где обучались мастера ногтевого сервиса.

В ходе общения с практикующими мастерами выявилась проблема – специалистов ногтевого сервиса не устраивало качество пылесосов, которые используются в работе. Представленные на рынке образцы не полностью справлялись со своей функцией и вызывали массу нареканий. Тогда-то у Елены Кудрявцевой и появилась идея создать собственный прибор, который будет отвечать всем необходимым параметрам. Отзывы о первых образцах приборов оказались более, чем положительные и, чтобы продолжать это направление, в 2018 году в Тамбове появилась компания «Оборудование Макс», которая наладила серийное производство профессиональных пылесосов для маникюра и педикюра. Продукция «Оборудования Макс» стала пользоваться спросом в самых разных регионах России и, когда все они были «освоены», в компании приняли решение двигаться дальше и нацелились на экспортную деятельность.

- Поначалу у нас присутствовало только желание наладить взаимоотношения с иностранными партнерами, - вспоминает Елена Кудрявцева. – А вот понимания, как это реализовать, с чего начинать, достаточных знаний об этой сфере деятельности, не было.

Узнав о том, что в Тамбове есть Центр поддержки экспорта, Елена обратилась туда за помощью.

- Я прошла обучение в Центре поддержки экспорта, где подробно разъяснили, какими должны быть первые шаги нашего предприятия в освоении зарубежных рынков, помогли разработать стандартный контракт, разработали «дорожную карту» для нашей компании, организовали для нас участие в бизнес-миссиях, и, постепенно, мы начали заниматься экспортом, - говорит Елена Кудрявцева.

ООО «Оборудование Макс» удалось наладить поставки своей продукции не только в страны ближнего зарубежья, государства Таможенного союза, но и выйти на европейский рынок. Его особенность заключается в необходимости сертифицировать свою продукцию именно в Европе. Оформить все необходимые документы удалось при содействии Центра поддержки экспорта. Сертификат соответствия Европейского союза позволил начать экспорт в Италию, Эстонию, на Кипр, недавно контракт на поставку оборудования заключили с партнерами из Ирландии, в активной стадии переговоры с представителями еще нескольких стран. В планах – освоение рынков стран Америки, откуда, кстати, уже поступают розничные заказы. Например, недавно пылесос тамбовского производителя отправился в Мексику.

- Нам есть, куда расти, и мы обязательно будем это делать! – уверена Елена Кудрявцева.

Котовская неваляшка завоевывает мир

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Федоров, который занимается реализацией продукции ООО «Котовские неваляшки», в своей работе в первую очередь делает ставку на экспорт.

- Благодаря помощи регионального Центра поддержки экспорта, который профинансировал 80% затрат, продукция ООО «Котовские неваляшки» получила сертификат соответствия Европейского союза, что позволило повысить престиж компании за рубежом, - рассказывает Дмитрий Федоров. – Наличие такого сертификата, в том числе, способствовало заключению контракта с партнерами из Вьетнама на сумму 100 миллионов рублей. Первая партия игрушек по данному контракту была отгружена в прошлом месяце и скоро прибудет к покупателю.

По наблюдениям тамбовского бизнесмена, интерес к брендовой игрушке проявляют в самых разных странах мира: Израиле, Бразилии, европейских государствах. Сейчас бизнесмен ведет переговоры о поставке продукции с Германией. Большой популярностью пользуется как классическая версия неваляшки, так и ее необычные интерпретации. Например, тех же вьетнамских партнеров заинтересовала игрушка, выполненная по мотивам популярного мультфильма «Маша и медведь».

«Вкус мая» полюбился в Корее, Ираке и Пакистане

ООО «Атлант Групп» успешно завоевывает зарубежные рынки, организуя экспортные поставки товаров торговой марки «Вкус мая».

- Тамбовскую продукцию выгодно отличает, прежде всего, ее натуральность, - говорит генеральный директор ООО «Атлант Групп» Алексей Стригачев. - Кондитерские изделия, батончики с начинкой, подушечки, готовые завтраки, отруби, геркулес торговой марки «Вкус мая» мы поначалу поставляли нашим ближайшим соседям – в страны СНГ. Параллельно развивали сотрудничество с Центром поддержки экспорта Тамбовской области: получали здесь квалифицированные консультации, участвовали в бизнес-миссиях, престижной международной выставке «Продэкспо». В Центре нам оказали содействие в поиске зарубежных партнеров, организовали размещение на популярных электронных торговых площадках, провели для нашей компании маркетинговое исследование, осуществляли переводы. Мы, без преувеличения, получили реальную помощь для развития бизнеса.

Сейчас «Атлант Групп» наладил сотрудничество с Таджикистаном, Узбекистаном, Луганском, КНР, Ираком, Пакистаном, а также странами Таможенного союза. По итогам 2019 года оборот экспортной продукции составил 40 миллионов рублей, в этом году компания планирует увеличить его до 50 миллионов рублей. Благодаря участию в международной бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта, «Атлант Групп» наладил партнерские отношения с представителями Казахстана. Возможностью организации поставок тамбовской продукции заинтересовались бизнесмены Ливии, Ирана, Турции, Германии и стран Америки.

Экспортерам помогут

В Центре поддержки экспорта Тамбовской области нацелены на качественное сотрудничество с бизнесменами, которые готовы освоить новое для себя направление работы с зарубежными партнерами, или развивать уже имеющиеся связи.

Центр поддержки экспорта готов помочь предпринимателям в решении конкретных сложных вопросов в рамках исполнения экспортного контракта, расширении рынков сбыта, участии в престижных выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом, здесь обеспечат защиту интеллектуальной собственности в иностранных государствах, - поясняет Игорь Сухарченко. – Также специалисты разработают пошаговую инструкцию для выхода на иностранные рынки, подготовят экспортные контракты и товаросопроводительную документацию, приведут продукцию в соответствие с требованиями иностранных рынков.

Ближайшая перспектива работы Центра поддержки экспорта - дальнейшее увеличение объема экспорта сельхозпродукции, развитие экспорта через электронные каналы торговли в условиях распространения коронавирусной инфекции, налаживание сотрудничества с Китаем, а также создание электронной торговой площадки, на которой будут размещены товары от тамбовских производителей, доступные иностранным покупателям.

Татьяна Юрьева