Популярность тарифа «Семейная история» «Ростелекома» выросла у тамбовчан в пять раз

Тариф позволяет подключить до пяти SIM-карт в одну группу, использовать единый баланс для всех членов семьи, расходовать общий пакет услуг из определенного объема минут, СМС и мобильного интернета.

Владимир Кочергин, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Тарифный план “Семейная история” – невероятно удобное и своевременное предложение от "Ростелекома" для каждой семьи. Плюсы найдут для себя абсолютно все – и старшее, и младшее поколения. Допустим, бабушка много говорит по мобильному и, соответственно, выбирает все минуты из общего тарифа, а внук не представляет жизни без скоростного мобильного интернета и будет пользоваться только этой частью пакета. Основная задача – определить в семье главного по тарифу, чтобы он контролировал единый лицевой счет, оплачивал абонентскую плату или докупал нужные услуги».

«Семейная история» имеет ряд преимуществ, которые позволяют клиентам «Ростелекома» экономить время и семейный бюджет на пользование мобильной связью и интернетом. Абонентам не нужно подбирать тарифный план в зависимости от потребностей каждого члена семьи. Достаточно просто выбрать нужный объем услуг и собрать все номера в единую группу.

Олег Семенов, житель Тамбова:

«Уже более десяти лет являюсь клиентом “Ростелекома”. Я - индивидуальный предприниматель и всегда стараюсь выбирать услуги, которые, на мой взгляд, выдерживают баланс “цена-качество” и “удобство”. В прошлом году подключил всю семью к тарифу “Семейная история”. Дело в том, что родители живут в другом городе и необходимо постоянно быть с ними на связи. Поэтому основное преимущество в этом тарифе для нас – безлимит на номера “Ростелекома” по России. И, как приятный бонус для меня как киномана, – бесплатная годовая подписка в Wink, где всегда могу найти новые интересные фильмы».

Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в ближайшем офисе продаж и обслуживания.

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Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тамбовской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.