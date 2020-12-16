В Воронежской области на строительство объектов здравоохранения в 2021 году планируют направить более 4,8 млрд рублей

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Расходы на отрасль из всех источников вырастут к уровню текущего года почти на 800 млн рублей.

В Воронежской областной Думе проводится оценка параметров проекта закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» накануне первого чтения документа.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, документ сверстан с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат «указным» категориям бюджетников. Кроме того, в бюджете учтены в полном объеме средства на реализацию нацпроектов.

– Расходы бюджета на 98,4% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. По ряду социальных направлений финансирование, несмотря на определенные сложности, вырастет, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – В условиях пандемии, в частности, особое внимание будет уделяться здравоохранению. Консолидированные расходы на отрасль с учетом всех источников финансирования в следующем году оцениваются в сумме почти 46,4 млрд рублей. Только расходы областного бюджета вырастут к уровню текущего года более чем на 743 млн рублей и составят около 19,2 млрд.

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» продолжится реализация нацпроекта «Здравоохранение». Расходы на него 2021 году составят более 3,8 млрд рублей.

На подпрограмму «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» в 2021 году планируется потратить более 1 млрд 550 млн рублей (на 75,5 млн рублей больше, чем в 2020-ом).

На развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения из бюджета направят около 475 млн рублей. По сравнению с 2020 годом ассигнования увеличены почти на 13,2 млн рублей.

Параметры финансового обеспечения работы по оказанию паллиативной помощи, в том числе детям, в следующем году составят около 575 млн рублей. Это почти на 2,5 млн рублей больше года текущего.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» предусмотрено строительство объектов здравоохранения в сумме 4 млрд 850 млн рублей (в этом году – около 4 млрд).

Увеличение финансирования обусловлено определением объектов капитального строительства, включаемых в состав областной адресной инвестиционной программы в соответствии с заключенными контрактами и обязательствами по завершению объектов, а также изменением объемов выделенных средств федерального бюджета и необходимых средств для обеспечения софинансирования.

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– В 2021 году продолжится строительство значимых для Воронежской области объектов здравоохранения таких как, хирургический корпус для Воронежского областного клинического онкологического диспансера, детский корпус для оказания специализированной медпомощи по профилям Онкология, Гематология, ЛОР органов на базе ВОДКБ №1. На строительство данных объектов в 2021 году планируется привлечь федеральные средства в объеме 2,5 млрд рублей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, что на рассмотрении депутатов находится также законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Общий объем доходов регионального фонда составит в 2021 году 30 млрд 326 млн 200 тысяч рублей, расходов – 30 млрд 333 млн 547 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы