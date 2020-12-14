Николай Богомолов: Наша главная задача — сохранить память о знаменитых земляках

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В рамках подготовки к празднованию столетия плана ГОЭЛРО и шестидесятилетия образования тамбовской энергосистемы, сотрудники филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» выполнили работы по освещению села Стеньшино Петровского района Тамбовской области, которое является родиной первого изобретателя лампы накаливания Александра Николаевича Лодыгина – уроженца Тамбовской губернии, прославившего наш регион на весь мир.

Принцип электрической лампы накаливания был известен до А.Н. Лодыгина. Но именно он пробудил огромный интерес к построению источников света, действующих на принципе накаливания проводника током. Построив более совершенную лампу, чем другие изобретатели, превратил ее из физического прибора в практическое средство освещения, вынес ее из физического кабинета и лаборатории на улицу и показал широкие возможности ее применения для целей освещения.

Персоналом Петровского района электрических сетей (РЭС) были проведены работы по монтажу уличного освещения и установке светодиодных светильников нового класса энергоэффективности, использование которых позволяет получить экономический эффект от реализации энергосберегающих технологий.

Напомним, в 2009 году по инициативе энергокомпании в селе Стеньшино, на малой Родине изобретателя, была установлена памятная плита. Гранитный обелиск возвышается на том самом месте, где прежде находилось поместье Лодыгиных, в котором родился и вырос знаменитый ученый. Ежегодно сотрудники Тамбовэнерго благоустраивают прилегающую к памятнику территорию и расчищают площадку вокруг монумента. Усилиями тамбовских энергетиков небольшой сквер превратился в ухоженный уголок и теперь он сразу же обращает на себя внимание, ведь это место по праву стало культурным центром небольшого села в тамбовской глубинке. Наглядный пример того, что в умелых руках всё спорится — энергетики могут не только восстанавливать и ремонтировать линии электропередачи, но и участвуют в решении творческих задач.

Также память А.Н. Лодыгина увековечена и в музее истории тамбовской энергосистемы, открытом в «Тамбовэнерго» в декабре 2010 года. В музейной экспозиции содержатся предметы, отражающие различные этапы электрификации Тамбовской области. В одном из стендов хранятся предметы, связанные с именем А.Н. Лодыгина, в частности, книга Людмилы Жуковой из серии «ЖЗЛ», фотография памятной плиты в селе Стеньшино. Особое место в экспозиции занимает уникальная коллекция ламп накаливания различных годов выпуска.

«Тамбовская земля богата настоящими талантами. И наша главная задача — сохранить память о знаменитых земляках, которые своим трудом, своими открытиями прославили родной край. Такие люди, которые живут настоящим, думают о будущем и хорошо знают историю, работают в Тамбовэнерго. Также тамбовские энергетики делают уличное освещение доступным для жителей отдаленных населенных пунктов Тамбовской области. Строительство, обновление и техническое обслуживание линий наружного освещения – это большой вклад Тамбовэнерго в благоустройство, безопасность и создание комфортной среды проживания», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.